吴纯新

原标题：国内首条悬挂式空中轨道列车开通

26日上午10时，随着“光谷光子号”空轨驶出站台，我国首条空中悬挂式列车——光谷空轨旅游线正式开通运营。

即日起，游客可通过线上、线下等多种途径购票，并通过手机刷码或刷脸进站上车，乘坐“空中列车”，尽情体验“人在空中游，景在窗外动”的科幻感，畅游“一站一景，九桥相连，一桥一风光”。

据了解，目前，一期工程开通，线路全长10.5公里，共设6个站点。

据介绍，空轨列车采用全自动无人驾驶模式运营，最高运行时速60公里，初期采用2节编组，最多能容纳220余人，同时可在2—3节车厢之间灵活编组，适应不同客流运输需求。

图为运行中的“光谷光子号”空轨。受访单位供图

(责编：申佳平、陈键)

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