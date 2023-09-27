金 凤

原标题：江苏出台18条举措为科研人员“减负”

“时间都去哪儿了”曾一度成为科研人员热议的话题。如何持续减轻科研人员不必要的负担，让他们把时间“花在刀刃上”一直备受瞩目。

9月26日，记者从江苏省科技厅获悉，由江苏省科技厅、江苏省委人才办、江苏省教育厅等七部门制定的《减轻科研人员负担重点事项清单》（以下简称《清单》）近日发布。《清单》中的18条内容，从精简优化科研业务管理、改革科研经费和财务管理、改进科研项目检查验收管理、创新职称评审和岗位管理、便利外籍人才来苏创新创业、营造更好科研环境氛围等六方面为科研人员“减负”。

坚持减负与激励并重

近年来，江苏积极深化科技领域“放管服”改革，相继推出的“科技改革30条”“关于改革完善江苏省省级财政科研经费管理的实施意见”“减轻青年科研人员负担专项行动”中，坚持减负与激励并重、授权与服务并举。

“但项目申报材料多、评价考核频繁、事务性负担重等问题尚未根本解决。”江苏省科技厅一位参与制定该清单的工作人员介绍，根据主题教育大调研、大讨论中归集、梳理、凝练的科研人员提出的问题和需求，七部门出台《清单》，试图切实保障科研人员将主要精力用于科研工作，激发科研人员创新创业活力。

在调研中，科研人员反映，作为智力密集型项目，软科学研究项目申报需编制详细预算，申报程序相对复杂，不利于激发软科学研究人员积极性。

此次《清单》提出的措施中，积极探索更为宽松和柔性的科研经费使用管理方式。在基础研究类科研项目，如青年科技人才创新专题及面上项目、人才类和软科学研究等科研项目中开展经费“包干制”改革试点。

而对于横向课题的结余经费，《清单》也授权科研人员大胆探索。江苏将选择部分高校院所开展试点，允许科研人员将横向科研项目结余经费以现金出资方式入股科技型企业，以“技术入股+现金入股”的方式与单位共享成果转化收益。

“这将有利于科研人员与合作投资方形成风险共担的利益捆绑机制，激发科研人员创新效能。”前述工作人员说。

注重成果转化实绩

“太好了，以后可以在‘技术经纪’序列里评职称了。”看到《清单》里“建立‘技术经纪’职称评价体系，畅通技术转移专业技术人员职称评审通道”的表述，东南大学江北研究院科技创新部部长马俞瑞欢欣鼓舞。做了5年技术经理人的他，目前还是助理研究员。此前，他只能在自然序列评职称，自己平时的工作业绩并不能作为评职称的砝码，如果要继续评职称，也要准备论文、申报课题项目。

“以前感觉这个职业的发展道路比较狭窄，所以也在考虑将来迁移到某个专业领域深入研究下去，但现在‘技术经纪’有了专门的职称评价体系，而且评价看重实操能力。这很贴近我们的工作实际，也让我更有底气从事这份职业。”马俞瑞说。

“此前，从事技术转移转化工作的专业技术人才没有合适的职称晋升渠道，无法得到行业和社会的专业能力认可，影响到了人才职业发展。但想促进科技成果转化，激发技术转移人才的积极性，就必须考虑他们的职业发展需求。”前述工作人员说。

《清单》的18条措施中，涉及创新职称评审和岗位管理的措施就有5条，“对‘揭榜挂帅’项目解决关键核心技术的科研人员、可不受学历、资历等限制，直接申报高级职称”“避免仅以有署名的成果作为考核评价依据，避免简单强调成果转化数量、金额”“将横向科研、社会服务等评价指标与纵向科研摆在同等重要位置”“职务科技成果转化获得的收益用于奖励研发团队的比例不低于70%”……一系列以人为本，提高科研人员获得感、注重成果转化实绩的表述力透纸背。

“这些年大家都在改革人才评价体系，推行‘破五唯’，但破后怎样‘立’，还需要探索大家都认可的标准，我们希望客观合理评价科研人员实际工作贡献，营造良好的成果转化的氛围。”前述工作人员说。

(责编：申佳平、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经