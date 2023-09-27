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我科研团队实现全被动量子密钥分发

吴长锋
2023年09月27日09:19 | 来源：科技日报
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原标题：我科研团队实现全被动量子密钥分发

　　记者26日从中国科学技术大学获悉，该校郭光灿院士团队韩正甫、王双等与合作者提出了一种无需主动调制的新型量子密钥分发实现方案并完成了实验验证，为实现高现实安全的量子密钥分发系统提供了新思路。该成果日前发表在国际学术期刊《物理学评论快报》上。

　　量子密钥分发理论上可以实现无条件安全的密钥共享，但器件特性、调制精度、环境干扰等因素有可能造成系统的现实安全性问题。例如，郭光灿团队发现，系统中广泛使用的铌酸锂主动调制器件，可能会受到光折变等侧信道攻击而泄漏信息。

　　为彻底解决主动调制带来的隐患，郭光灿研究团队与合作者另辟蹊径，设计了无需主动调制的量子密钥分发系统。该系统方案克服了此前无法同时实现“被动”光强调制和量子态编码的矛盾，并给出了考虑“有限长效应”的严格安全密钥率。团队通过全被动时间戳—相位编码解决信道环境干扰的难题，同时通过优化后选择策略解决数据吞吐量过大的难题，最终完成了无需任何主动调制的量子密钥分发系统，验证了全被动量子密钥分发的安全性与可行性。

　　该研究成果为实现高现实安全的量子密钥分发系统提供了全新思路，对推动该领域的实用化和标准化具有重要意义。

(责编：申佳平、陈键)
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