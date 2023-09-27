王绍绍

近年来，元宇宙、人形机器人等新业态不断涌现，呈现出强劲的发展势头。近日，工业与信息化部门发布《关于组织开展2023年未来产业创新人物揭榜挂帅申报工作的通知》（下称《通知》），以“揭榜挂帅”的方式推动企业竞争，加快培育以未来制造、未来信息为代表的未来产业。

“以政策激励为桥梁，推动科技创新与应用落地齐头并进，在企业创新的基础上推动产学研结合。”多位专家在接受人民网采访时表示，未来产业是更好构建现代化产业体系的重要一环，有助于形成技术发展与产品研发互相促进的综合生态链，进一步促进我国数字经济转型升级。

未来产业助力数字经济转型升级

新一轮科技革命加速发展，衍生出种种颠覆性新技术，其中，未来产业是助力我国数字经济转型升级的重要力量。

何为未来产业？据了解，它是面向未来社会需求、由当下尚未成熟的技术突破驱动、将可能会发展成为战略性新兴产业的产业。

目前，未来产业与传统市场加速融合，新技术走上了赋能制造业的广阔舞台。在此基础上，各地政府抢抓发展机遇，出台相关政策，充分发挥未来产业的技术拉动作用，创新建设技术应用场景，持续构建创新发展新生态。

现代化产业体系是现代化国家的物质技术基础，是实现经济现代化的关键标志。业内专家认为，在此背景下，未来产业能够发挥自身创新优势，巩固延伸传统优势产业，培育壮大新兴产业，前瞻布局前沿产业，推动打造自主可控、安全可靠、竞争力强的现代化产业体系。

“在相关企业加强自主研发和加速应用落地的背景下，我国未来产业不断完善产业生态、抢占未来竞争制高点。”上述专家表示，在技术层面，以6G为代表的下一代通信、国内自主研发的液氧甲烷火箭、量子计算机和量子通信卫星等，均展现出未来产业的创新优势与光明前景。发展未来产业，将成为抢抓高质量发展机遇、建设现代化产业体系的重要环节。

在刚刚召开的2023世界制造业大会上，量子计算机、动力火箭、时速600公里磁悬浮列车等成果争先亮相。以科大国盾量子超导量子计算机为例，其中的量子计算芯片，需要在接近“绝对零度”的环境中运行，堪称“冰芯”。今年5月，科大国盾量子发布新一代量子计算云平台，接入“祖冲之号”同款176比特超导量子计算机，面向全球开放，共同建设量子计算产业生态。

“揭榜挂帅”释放企业创新活力

作为一种用市场竞争来激发创新活力的机制，“揭榜挂帅”的方式推动了不少重点行业的发展，通过给予各行各业分阶段支持，调动了社会各方面的力量。

“承接生物医用材料创新任务，是我们加速推进创新研发，加快国产替代进程的重要举措，有利于促进技术创新与产业转化的深度融合。”今年7月入围工信部“生物医用材料创新人物揭榜挂帅工作”的某企业负责人表示，创新和转化深度融合有利于推动国产技术走上世界一流水平。

目前未来产业大部分仍停留在科研机构的实验室当中，需要具备技术商业化并带来收入可能性的条件。业内专家表示，“揭榜挂帅”的政策将促进制造业市场与新技术对接，推动未来产业从实验室跨入产业阶段，将技术特性与消费者需求结合起来。

近期，各地将纷纷布局未来产业，助力优化未来产业发展环境，推动科技、人才、资金等要素向未来产业汇聚，加速使未来产业成为经济高质量发展的新增量。

“这次‘揭榜挂帅’计划体现了相关部门对技术创新发展的高度重视，并且鼓励产学研联合攻关，这对于增强企业在这些方面的创新能力、新型研发机构聚焦关键技术和产品研发、以及加速元宇宙应用场景的落地会起到推动与示范作用。”北京大学计算机学院教授、区块链研究中心主任陈钟说。

政策激励加速产学研融合

在深入调研行业发展情况，广泛征集相关部门、企业、科研院所、行业协会等机构意见后，《通知》针对元宇宙、人形机器人等4大重点方向，系统部署52项各行业具体任务，以先行先试、科学引导的政策激励先进单位和企业，从科研、生产到应用落地全方位推进产学研融合。

清华大学新闻与传播学院教授、博士生导师沈阳表示，本次“揭榜挂帅”将在创新风向、鼓励竞技、增强合作、助推信心、扩展视野五个方面推动未来产业发展。“这将激励更多企业进入这一领域竞争，促进技术创新和应用推广。让‘揭榜挂帅’成为产业中的‘磁场’，吸引企业进行关键技术攻关，如虚拟现实、增强现实和AIGC等。”

针对元宇宙赛道，《通知》对三维序列数据编码传输方案等核心基础作出了部署。“这些技术创新与突破对于未来元宇宙应用场景构建具有较高的实用价值，同时，其中部分任务也是补齐短板的关键。”陈钟表示，“空间计算”技术将成为本次政策部署的重点，涵盖了虚拟现实、增强现实等计算能力的支撑。此外，《通知》也对人形机器人、脑机接口、通用人工智能三个赛道布局了核心技术发展等任务，在精准规划的同时促进产学研相融合，推进新技术新发展。

在对各个赛道的实施任务做出规划后，本次“揭榜挂帅”任务将加强科学合理评估，遴选突出单位的入围资格并推动省市、地方出台一系列配套激励政策。推动市场配置创新资源，通过政府引导深度耦合科创与资金，形成推进产学研融合并进的强大合力。

“这次‘揭榜挂帅’只是一个先导，相信在不久的将来还会出台与之配套的教育、科技、人才发展的政策和资金计划，形成健康和可持续发展的良好环境。”陈钟表示，未来产业将持续发挥创新优势，为数字经济转型升级创造广阔机遇。

(责编：申佳平、吕骞)

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