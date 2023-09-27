人民网北京9月27日电 （记者乔雪峰）交通是经济的脉络和文明的纽带，作为开路先锋，交通运输对经济社会发展具有很强的先导作用。

2023年9月25日至26日，由交通运输部主办的全球可持续交通高峰论坛（2023）在北京举办，两天时间里，论坛共组织了8场重要活动、24场边会活动，涵盖自动驾驶、互联互通、绿色低碳、交通强国等多领域多方面主题。与会嘉宾围绕多个国际社会关注的焦点议题，进行了一系列具有前瞻性和建设性的政策对话，为全球可持续发展提供了新思路，注入了新动能。

记者从交通运输部获悉，本届论坛成果丰硕。一是中方正式提出《北京倡议》。中方在本次论坛期间正式提出《交通部长在全球可持续交通高峰论坛（2023）上的联合行动倡议》暨《北京倡议》，得到了25个国家和国际组织的支持。《北京倡议》重申交通可持续发展对世界经济发展和民生改善的重要性，呼吁各方积极采取行动，为打造安全、便捷、高效、绿色、经济的可持续交通而共同努力。《北京倡议》支持经常性举办全球可持续交通高峰论坛，努力将其打造成为重要的国际性部长级论坛，更好促进全球交通合作。

二是发布双语版《2022年中国可持续交通发展报告》，宣介我国可持续交通发展理念和最新实践。

三是倡议成立全球可持续交通创新联盟。全球可持续交通创新联盟由中国国际可持续交通创新和知识中心联合中外企业或组织发起设立，定位是国际性、行业性、非营利性的社会组织，以“打造可持续交通创新合作平台，推动全球交通可持续发展”为宗旨，汇聚整合中外地方政府、企业、智库等社会各界资源，积极打造国家、社会、企业多层次政策对话、研究咨询和合作交流的新平台。目前，共42家单位同意作为创始会员单位加入联盟，其中中方单位25家，外方单位17家，覆盖公路、水运、铁路、民航、邮政、交通新业态、金融、通信及能源等不同领域。

四是与联合国经济和社会事务部（UNDESA）、塞尔维亚、蒙古国、沙特、新加坡等国际组织和国家就加强交流合作、科技创新合作等签署多个合作文件。

下一步，交通运输部将指导中国国际可持续交通创新和知识中心办好全球可持续交通高峰论坛（2023），努力将论坛打造成为“与世界相交、与时代相通”的重要实践平台，为推进全球发展倡议、落实联合国2030年可持续发展议程、推动构建人类命运共同体作出贡献。

(责编：申佳平、吕骞)

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