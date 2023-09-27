人民网北京9月27日电 （记者乔雪峰）“近年来，国务院和相关部门连续出台多份关于邮政快递业特别是支持快递末端发展的政策文件，进一步优化了行业发展政策环境。”9月26日，国家邮政局党组成员、副局长陈凯在第九届快递“最后一公里”大会上表示，邮政行业实现了从“年均百亿”到“月均百亿”的巨大跨越，今年以来快递业务量连续六个月超百亿件，日均快件量超3.3亿件。

一直以来，我国邮政行业坚持“保供应、保畅通、保稳定、保安全”，全力做好医疗物资、生活物品和生产急需品寄递服务；坚持最高标准、最严要求、最强措施，有效保障重大活动期间寄递渠道安全服务保障工作。

陈凯指出，近年来，我国邮政行业持续完善县乡村三级寄递物流体系，建成1000个县级寄递公共配送中心和28万个农村寄递物流综合服务站，农产品上行通道进一步畅通。累计打造近2000个快递服务制造业业务收入超百万元项目，培育出117个年快递业务量超千万件的快递服务现代农业金牌项目。全国累计布放智能快件（信包）箱36.6万组，建设快递末端网点和服务站34.3万个。

“我国经济韧性强、潜力大、活力足，长期向好的基本面没有改变。”陈凯表示，邮政快递业作为反映经济活力的“风向标”和经济发展的“晴雨表”，高质量发展具有良好支撑基础和许多有利条件，使得做好新时代行业末端服务高质量发展工作的基础更牢、底气更足。

国务院发展研究中心市场所所长王微表示，快递业是助力生产、促进消费、推动流通方式转型创新的现代服务业，特别是党的十八大以来，快递业实现了高速的增长，我国也成为全球增长最快、规模最大、创新最为活跃的大国。

王微指出，快递业快速发展的过程中，多种所有制主体都得到了非常快速的发展，特别是民营企业，民营企业的数量、规模和创新能力应该说在整个行业中已经居于领先位置，也确保了快递市场的充分竞争和创新活力，这是确保从快递大国未来向快递强国加速转变、实现高质量发展不可或缺的力量。

国家邮政局市场监管司副司长边作栋表示，农村寄递物流体系建设是一项系统工程、长期工程，发展不平衡、不充分的问题较为突出，网络尚不完善、渠道不够畅通、服务还不到位等情况客观存在，这些都需要久久为功、协同推进，加快建设符合农村地区实际和人民群众需要的农村寄递物流体系。

边作栋建议从三个方面发力，一是打造更加健全的网络体系。二是形成更加畅通的寄递渠道。三是提供更加优质的寄递服务。

国家发展和改革委员会综合运输研究所研究员陆成云指出，农村物流特征和发展问题，从总需求侧来看，需求规模小，需求结构分散。上行围绕农业产业组织，下行围绕农村居民的消费组织，实际上这两者在物流功能上存在一定差异，这是需求侧的一个基本特点。围绕这个需求侧的特点，农村物流以快递物流为主体，快速开展了网络铺设，实际上，快递物流围绕规模经济和网络经济做了大量富有成效的整合工作。一方面，各自网络的层级化整合和铺设；另一方面，快递企业之间协同整合，包括设施、运行网络等。同时，在各地地方政府和行业部门主导下，也在不断拓展这种整合范围，包括在客货领域，包括跨行业部门资源领域都在探索整合。在整合条件下，初步把农村网络进行了基本架构的运行和确立，对于需求的培育和增量的带动发挥了一定作用。

此外，大会还发布了邮政行业研究报告《变化点、变革点》，报告显示，近年来，快递“最后一公里”发生了很大变化。首先，快递末端服务从场所变化、投递升级、产品变化、网运变化、质量变化、服务变化等方面对生产方式进行了优化。

其次，快递末端服务通过经济方式的转变，实现更多功能叠加、更大规模效应、更多网络匹配，满足更多市场需求。

第三，快递末端服务体现出效率提升、件均成本降低的趋势，对服务能力和水平提出更高要求。

第四，快递末端服务不断完善规范标准，加强行业自律，推动业态丰富，适应发展趋势，持续通过完善投递规范、保障从业人员合法权益、优化技术流程、丰富激励机制等措施实现战略升级，更好服务快递“最后一公里”。

(责编：申佳平、吕骞)

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