人民网北京9月27日电 （王绍绍）近日，在北京召开的世界智能网联汽车大会（WICV）全球创新成果发布秀上，中国电子工业标准化技术协会、中国电子技术标准化研究院、人民日报社传播内容认知全国重点实验室等单位联合发布了“智越计划”相关成果——《智能驾驶计算芯片性能评测标准化白皮书》。

中电标协新一代计算标工委智能芯片组组长宋博伟讲解白皮书内容。主办方供图

发布会上，中国电子工业标准化技术协会新一代计算标工委智能芯片组组长宋博伟从智能驾驶计算芯片产业现状，智能驾驶计算芯片标准与评测和后续规划与展望等三个维度向与会嘉宾分享了白皮书主要内容，他指出在面对智能驾驶计算芯片产业发展迅速，智能驾驶计算芯片性能评测标准化需求日益急迫的当下，国内外产学研用领军单位应凝心聚力、携手并进，共同完善智能驾驶计算芯片测评体系，实现标准创新引领，助力打造良好产业生态，创造智驾美好未来。

《智能驾驶计算芯片性能评测标准化白皮书》正式发布。主办方供图

其后，白皮书编写单位代表中国电子技术标准化研究院集成电路测评中心主任任翔，人民日报社传播内容认知全国重点实验室科技发展部主任杨松，华为Fellow、智能汽车解决方案BU政策与标准专利部部长万蕾，中国汽车工程研究院股份有限公司信息智能事业部副总经理雷剑梅，北京超级云计算中心大区总监王姣，重庆长安汽车股份有限公司芯片测试负责人谢先立以及中国电子工业标准化技术协会新一代计算标工委智能芯片组组长宋博伟联合正式发布了“智越计划”相关成果——《智能驾驶计算芯片性能评测标准化白皮书》。

记者了解到，“智越计划”是中国电子技术标准化研究院与人民日报社传播内容认知全国重点实验室联合牵头发起的全球化智能算力生态体系，共同开展行业标准制定、应用场景验证、测评工具开发、产品选型推荐以及发布人工智能芯片相关成果等工作。目前已有五十余家智算相关产学研用单位参与该计划。

(责编：申佳平、吕骞)

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