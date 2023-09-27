人民网北京9月27日电 （记者杜燕飞）为引导保险业加快绿色保险领域创新，促进绿色保险规范发展，中国保险行业协会（以下简称保险业协会）26日发布《绿色保险分类指引（2023年版）》（以下简称《分类指引》）。《分类指引》是保险业协会持续推进绿色保险研究的系统性成果，也是全球首个全面覆盖绿色保险产品、保险资金绿色投资、保险公司绿色运营的行业自律规范。

近年来，国务院及相关部委出台了一系列关于降碳、减污、扩绿、增长的政策和实施方案，推动经济社会发展全面绿色转型。

保险业协会党委书记、会长于华表示，《分类指引》为规范绿色保险、支持绿色发展提供了保障。同时，针对经济社会发展绿色化、低碳化过程中的难点痛点，提出绿色保险支持的重点领域、关键环节，通过发挥保险分散经济损失风险、提供风险减量服务等功能，助力各行业加快绿色转型发展。

值得一提的是，为指导保险行业发挥保险服务绿色发展的积极作用，监管部门前期出台了《银行业保险业绿色金融指引》《绿色保险业务统计制度》。“《分类指引》立足具体操作层面，从业务分类的角度出发，对绿色保险产品、保险资金绿色投资、保险公司绿色运营作出规范，有利于行业在凝聚共识的基础上，准确把握绿色保险的内涵及意义，支持行业提升在绿色低碳发展领域配置承保、资金、运营资源的精准性和针对性，配合监管政策的有效实施。”于华表示。

于华进一步解释说，在服务绿色低碳发展的过程中，《分类指引》通过明晰定义、细化类别、列示产品、构建指标等方式，为保险公司体系化地推进绿色保险工作提供了行动方案。在绿色保险产品方面，《分类指引》结合服务领域（场景），明确产品类别，通过对保险标的和责任范围的界定，进一步细化产品分类，并以具体产品为示例，引导保险公司持续深化供给侧结构性改革，健全完善绿色保险产品体系。在绿色投资和绿色运营方面，《分类指引》在相应业务分类的基础上，确定量化指标和数据统计规则，为保险公司衡量绿色投资和绿色运营情况进而提升发展质效提供了工具。

据介绍，从绿色保险产品与客户需求相适配的角度出发，《分类指引》共梳理形成10类服务领域(场景)，以16类保险产品类别与之相对应，涉及69种细分保险产品类别，并例举了150余款保险产品。以“既见树木，又见森林”的方式对绿色保险产品进行了全景展现，助力化解供求双方的信息不对称。

此外，《分类指引》顺应国内外绿色保险快速发展的趋势，融入国际保险业关注度较高的气候变化应对、生物多样性保护、碳交易市场建设等主题内容，有利于构建我国保险业与国际保险业交流合作的桥梁，为其他国家和地区推进绿色保险相关工作提供可参考借鉴的蓝本。

“下一步，保险业协会将在监管部门指导下，积极推动《分类指引》成果落地应用，引导行业进一步加强绿色保险产品供给，提高保险资金绿色投资规模，提升保险公司绿色运营水平，为经济社会发展全面绿色转型贡献保险业的力量。”于华说。

(责编：申佳平、吕骞)

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