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厚植生态人文底蕴 让城市“活起来”“绿起来”

欧阳易佳
2023年09月27日09:21 | 来源：人民网
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地处武汉西部，东临长江，坐拥26个湖泊。凌空俯瞰，犹如一颗颗蓝色宝石，镶嵌于广袤绿色大地。武汉临空港经济技术开发区(东西湖区)，一个以湖而闻名，以生态而繁荣的地方。

每当夜幕降临，湖水和河流仿佛被黑色的天鹅绒覆盖，微风轻抚水面，音乐声、谈话声、儿童的笑声和湖水的波动声交织在一起，构成一首美妙的夜晚交响曲。

近年来，武汉临空港经济技术开发区(东西湖区)积极践行生态优先、绿色发展理念，厚植生态人文底蕴，努力实现城市建设“高颜值“，群众生活“高品质”，生态宜居宜业的现代化品质之城。近日，“2023媒体融合发展论坛”人民日报社采访调研团近日走近武汉临空港经济技术开发区(东西湖区)，看人与自然和谐共生的“湖乡山水”美丽画卷。

文娱服务 休闲观光一站式体验

蜿蜒的回廊中，一片郁郁葱葱的竹海映入眼帘。这是临空港文化中心里的图书馆，在宽敞干净的桌旁，陆续可见正在专心学习的青年人。

“我每天都会来这边复习功课。”武汉市民吴女士正在备战考试，“这边环境挺好的，每个座位上面都配有充电口，满足了我线上听课的需求。”

图书馆内，市民正在阅读。图片来源：东西湖区图书馆

图书馆内，市民正在阅读。图片来源：东西湖区图书馆

位于武汉临空港经济技术开发区(东西湖区)体育中心地块北侧的临空港文化中心，建筑面积约为15.3万平方米，其中包含剧院、文化馆、档案馆、图书馆、科技馆、博物馆和文化创意产业中心。是一座集歌舞演出、文化娱乐、科技服务、艺术体验、高端办公及休闲观光于一体的现代化智能型公共文化设施。  

“我们意在打造一个竹下阅读的特色空间——竹林阅览区，这里书中有景、静中有动，相映成趣。”临空港文化中心讲解员许必诚说。

东西湖区图书馆新馆共计1.8万方，目前藏书量45万册，总藏书量可达100万册。图书馆建筑外墙通体白色，文艺氛围浓厚，馆内创新性打造9个特色阅读景致——“东图九景”，2个特色沉浸式主题区——国风馆、科幻馆，通过感受形式多样的氛围，营造自然温暖的视觉感受、重构诗情画意的阅读旅程。

临空港文化中心的建立，提供了高品质的大型文体活动空间，极大的满足了市民的生活需求。

鱼塘变公园 生态园打造城市“绿心”

金银湖国家城市湿地公园内绣球花开正盛。受访者供图

金银湖国家城市湿地公园内绣球花开正盛。受访者供图

漫步于金银湖国家城市湿地公园的湖间栈道，微风拂面，湖面波光粼粼，荷叶睡莲含苞待放。

“曾经这里周边多是鱼塘和农田，随着经济不断发展，周边人类活动增加，湖泊调节功能效果日渐弱化。”金银湖公园管理处负责人尹锦程说，“2001年起，我们开始建设金银湖国家城市湿地公园，通过‘退田还湖、退耕还湿、退居还湿、退建还湿’工程，扩大湿地面积，增强湖泊调蓄能力。”

尹锦程介绍，2020年，公园实施水生态系统修复专项工程，通过湖底底质环境微生物改良、沉水植物群落构建、挺水植物生物滞留带构建、浮叶植物景观群落构建、水体食物双链搭建等方式，增加扩培、投放土著微生物，跟踪监控水质，重新营造更健康的水生态系统。

如今，金银湖国家城市湿地公园已成为汉口地区面积最大的城中湖。尹锦程介绍，通过持续对公园进行大量积极有效的生态性修复和保护性建设，通过打开生物通道、梳理湖岸线管理、退耕还湿等措施，营造四季物相变迁的滨水植物空间，全方位修复湿地生态，保持自然环境良性循环。

“公园内现有的水生植物有50多个品种，近几年水系连通后，明显增加了常绿矮化苦草、水生美人蕉、千屈菜、花叶杞柳等10多个品种。”尹锦程说，“鸟类达到20余种，新增了红嘴鸭、翠鸟、燕隼等近10个品种。”

目前，金银湖国家城市湿地公园水体水质明显提升，稳定维持在地表水Ⅳ类，透明度>200cm，水体逐步恢复本源的各种生命和自净能力，呈现出“水清草绿、鱼翔浅底”的自然水体景观效果。

 以水为魂，以绿为媒，以人为本。湿地生态修复，提升了城市生态环境颜值，进一步夯实生态基础，绘就蓝绿交织、山清水秀的武汉生态底色。

(责编：申佳平、吕骞)
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