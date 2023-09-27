人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

首届世界服装大会将于11月在虎门举办

2023年09月27日10:46 | 来源：新华网
小字号

　　9月26日，2023世界服装大会新闻发布会在北京举行。会上宣布，首次由中国发起的世界服装大会，将聚焦“全球合作，共创未来（Together for a shared future）”的主题，于11月16-18日在广东省东莞市虎门镇举办。本次大会由中国纺织工业联合会、广东省东莞市人民政府主办，中国服装协会、中国纺织信息中心、东莞市虎门镇人民政府、虎门服装服饰行业协会承办。

　　“纺织服装作为全球产业、永恒产业，跨越国别界限与发展阶段、超越不同文明与社会制度，搭建起文化相知、民心相亲的桥梁，满足着多层级、多元化的物质消费和精神生活需求，是各美其美、美美与共的重要纽带。”国际纺织制造商联合会主席、中国纺织工业联合会会长孙瑞哲从创新、价值、责任为出发点，向全球同仁提三点倡议：第一，推动科技合作，携手打造创新共同体。第二，深化时尚创意，携手打造价值共同体。第三，聚焦可持续发展，携手打造责任共同体。

　　对于此次大会的精彩内容，中国纺织工业联合会副会长、中国服装协会会长陈大鹏透露，首届世界服装大会以“全球合作，共创未来（Together for a shared future）”为主题，就是要强调全球服装行业是一个相互依存的命运共同体，依托合作并不断打造高质量合作。三天时间内，大会的系列活动可以用“1+2+3+N”的架构模式来表达，即1场开幕大会、2场晚会、3场主题论坛、N场卫星活动。大会将在国际、国家和行业三个层面实现自己的价值并产生深远的影响。

　　据透露，此次大会组织机构高规格，定位国际化和时尚化，参会国际嘉宾将呈现多元化特点。届时有关驻华使领馆代表，以及来自近20个国家和地区的行业机构将参与其中，全球领军服装品牌代表、国际业界知名学者将云集虎门。此外，世界服装大会将把东莞市虎门镇作为永久举办地。

　　此次新闻发布会上，主办方介绍了大会情况，并在现场回答记者提问。同时，举行的2023世界服装大会会徽发布仪式让会徽第一次正式展示在公众面前。作为全球最重要的纺织品服装生产制造与消费的国家之一，中国服装业围绕《建设纺织现代化产业体系行动纲要（2022-2035年）》，明确了清晰的发展愿景——世界服装科技的主要驱动者、全球时尚的重要引领者、可持续发展的有力推进者。在全行业建新功、启新篇的背景下，首届世界服装大会更显意义不凡。

(责编：申佳平、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
俄罗斯小伙的中国“茶叶经”
　　17世纪，中国茶叶从福建武夷山沿着“万里茶道”抵达俄罗斯的圣彼得堡。这条贯穿中西、绵延万里的国际商贸通道，曾经运输大量中国茶叶到俄罗斯，饮茶逐渐成为当地人民的生活习惯。…
治已病、防未病 “经济体检”助力高质量发展
　　人民网北京9月27日电 （记者栗翘楚）审计被称作“经济体检”，是国家监督体系的重要组成部分。“治已病、防未病”，审计对于揭示经济社会运行中各类风险隐患具有重要作用。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部