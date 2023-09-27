9月26日，2023世界服装大会新闻发布会在北京举行。会上宣布，首次由中国发起的世界服装大会，将聚焦“全球合作，共创未来（Together for a shared future）”的主题，于11月16-18日在广东省东莞市虎门镇举办。本次大会由中国纺织工业联合会、广东省东莞市人民政府主办，中国服装协会、中国纺织信息中心、东莞市虎门镇人民政府、虎门服装服饰行业协会承办。

“纺织服装作为全球产业、永恒产业，跨越国别界限与发展阶段、超越不同文明与社会制度，搭建起文化相知、民心相亲的桥梁，满足着多层级、多元化的物质消费和精神生活需求，是各美其美、美美与共的重要纽带。”国际纺织制造商联合会主席、中国纺织工业联合会会长孙瑞哲从创新、价值、责任为出发点，向全球同仁提三点倡议：第一，推动科技合作，携手打造创新共同体。第二，深化时尚创意，携手打造价值共同体。第三，聚焦可持续发展，携手打造责任共同体。

对于此次大会的精彩内容，中国纺织工业联合会副会长、中国服装协会会长陈大鹏透露，首届世界服装大会以“全球合作，共创未来（Together for a shared future）”为主题，就是要强调全球服装行业是一个相互依存的命运共同体，依托合作并不断打造高质量合作。三天时间内，大会的系列活动可以用“1+2+3+N”的架构模式来表达，即1场开幕大会、2场晚会、3场主题论坛、N场卫星活动。大会将在国际、国家和行业三个层面实现自己的价值并产生深远的影响。

据透露，此次大会组织机构高规格，定位国际化和时尚化，参会国际嘉宾将呈现多元化特点。届时有关驻华使领馆代表，以及来自近20个国家和地区的行业机构将参与其中，全球领军服装品牌代表、国际业界知名学者将云集虎门。此外，世界服装大会将把东莞市虎门镇作为永久举办地。

此次新闻发布会上，主办方介绍了大会情况，并在现场回答记者提问。同时，举行的2023世界服装大会会徽发布仪式让会徽第一次正式展示在公众面前。作为全球最重要的纺织品服装生产制造与消费的国家之一，中国服装业围绕《建设纺织现代化产业体系行动纲要（2022-2035年）》，明确了清晰的发展愿景——世界服装科技的主要驱动者、全球时尚的重要引领者、可持续发展的有力推进者。在全行业建新功、启新篇的背景下，首届世界服装大会更显意义不凡。

(责编：申佳平、陈键)

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