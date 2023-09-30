本报北京9月29日电 （记者李婕）中国贸促会近日发布的《RCEP实施的经济效应评估报告》显示，RCEP对区域贸易合作的促进作用十分显著。截至今年上半年，全国贸促系统RCEP原产地证书签发量与签证金额同比增长超过25%，显著高于同期国际贸易增速。

2022年1月1日，《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）正式生效实施。中国贸促会自贸协定专家智库联合辽宁大学，结合中国海关、全国贸促系统有关数据和2700多家企业问卷调查结果，重点了解国内出口企业对RCEP“原产地累积规则”掌握和运用情况，聚焦纺织、机械、化工等产业和日本、韩国、东盟等国别和地区，编写了《RCEP实施的经济效应评估报告》。

报告还显示，近三成受访企业表示有较强意愿将原材料、零部件供应商调整为RCEP成员国企业，以便利用“原产地累积规则”获得RCEP原产资格，更好享受关税减免红利。

数据显示，今年8月，全国贸促系统累计签发原产地证书、ATA单证册、商事证明书等各类证书56.82万份，同比增长13.96%。其中，RCEP原产地证书签证份数为21672份，同比增长16.04%；办证企业3552家，同比增长15.18%，出口目的国包括日本、印尼、韩国、越南等12个成员国，预计为中国产品在RCEP进口成员国减免关税0.11亿美元。

“中国贸促会将继续加大RCEP相关宣传推广和培训，帮助企业更好掌握协定规则，让更多政策红利转变为企业实实在在的经营业绩。”中国贸促会新闻发言人孙晓说。

海关数据显示，前8个月，中国进出口总值27.08万亿元，与去年同期基本持平，处于历史高位。“今年以来，全球经贸增长乏力，我国外贸顶住多重压力，运行总体平稳，展现较强韧性，内生动力持续增强。”孙晓说，下一步，中国贸促会将围绕外贸促稳提质，从多个方面为外贸企业开拓市场增添助力。

——支持企业境内外参展办展。中国贸促会将办好首届中国国际供应链促进博览会、“一带一路”企业家大会等重要经贸活动，做好出国经贸展览审批管理工作。截至8月底，中国贸促会已审批组展单位全年赴59个国家和地区出国展览项目计划1209项，计划展出面积74.6万平方米。其中，1—8月实际执行出国展览项目453项，涉及展览会272个，实际展出面积28.8万平方米，参展企业超过1.8万家。

——帮助企业享受更多政策红利。充分发挥服务企业数据库和大平台、自贸协定信息服务平台作用，面向广大企业提供原产地规则培训、便捷商事认证、包括RCEP在内的自贸协定推广等一揽子贸易便利化服务，指导企业主动对接国际规则，将政策红利转变为企业开拓国际市场的竞争力。

——助力企业防范化解风险挑战。中国贸促会将充分利用在商事仲裁调解、知识产权、经贸摩擦应对等领域的专业优势，更好发挥贸法通平台功能作用，为企业提供一站式、全链条商事法律服务，维护企业权益。今年1—8月，贸法通网站点击量共计279.3万次，受到企业广泛好评。

孙晓介绍，近期企业在贸法通平台上咨询的问题主要集中在国际贸易（47%）、跨境投资（18%）、争端解决（13%）、国际合规（5%）四大领域，占咨询总量八成以上，涉及批发零售业、制造业、农业、房地产建筑业、交通运输业等行业。为更好满足企业关于跨境贸易投资热点的咨询需要，本月贸法通平台加快了信息更新，针对近期墨西哥上调392个项目进出口关税、欧盟对华电动车反补贴调查等热点事件，及时发布专家解读文章，为企业提供专家视角和相关建议。

(责编：卫嘉、白宇)

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