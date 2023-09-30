新华社北京9月29日电（记者胡喆、宋晨）根据世界知识产权组织发布的2023年全球顶级科技集群排名，中国再次取得进步，拥有24个全球顶级科技集群，成为拥有最多科技集群的国家。其中深圳-香港-广州、北京、上海-苏州三个科技集群位列全球前五位。

这是记者近日从科技部和世界知识产权组织共同主办的2023年顶级科技集群高级别圆桌会上了解到的信息。

科技集群是指发明人和科学作者密度最高的地理区域，其形成和发展往往需要政府、市场和社会的共同推动。近年来，中国政府高度重视科技发展，把创新作为引领发展的第一动力，推动实施京津冀协同发展、长江经济带发展、长三角一体化发展等多个区域重大战略，支持北京、上海、粤港澳大湾区建设具有国际影响力的科技创新中心，初步形成全方位、多层次的区域创新格局。

科技部副部长张广军在会上表示，中国愿意继续同包括世界知识产权组织在内的国际组织一道，与世界各国携手以科技创新的理念、方法、成果应对全球性重大挑战，推进知识产权创新、运用、管理和保护，加强国际化科研环境建设。

(责编：卫嘉、白宇)

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