新华社北京9月29日电 题：聚焦“一老一小”新需求，轻工业优供给拓市场

新华社记者张辛欣

提升适老产品设计、研发、检测、认证能力，大力发展智能化日用辅助产品，推广教育类、模型类、户外及运动类婴童用品，实施品质育儿与产品质量安全工程……在工业和信息化部联合相关部门发布的《轻工业稳增长工作方案（2023—2024年）》中，聚焦“一老一小”挖掘新需求、培育新增长点引人关注。

中国轻工业联合会秘书长郭永新表示，轻工业正通过提升供给水平、挖掘市场需求，在优化老年、婴童等产品和服务供给中拓展发展新空间。

电子屏上介绍着青少年近视防控解决方案，镜片区防蓝光、渐进多焦、离焦镜片等产品丰富多彩。不久前在京召开的第三十四届中国国际眼镜业展览会上，青少年近视防控和中老年光学产品引来很多观众驻足。

在眼镜行业，服务“一老一小”的产品品类不断拓展，技术创新步伐加快。“以老年人为例，当前市场对一副眼镜解决‘近视+老花’双重问题的需求快速增加，这要求镜片既有多焦点功能又要把渐进带的通道和盲区设计好，让体验更舒适。”国内镜片企业明月镜片品牌与市场中心总监廖鹏告诉记者，企业和研究机构合作，根据中国人眼球结构和用眼习惯等大数据进行渐进带优化和设计，并对渐进镜片叠加防蓝光等功能。“起初是解决看得清，现在着力解决看得舒服，呵护用眼健康。”

豪雅镜片推出双面渐进技术，有效拓宽视野范围，自动调整镜片上的清晰区域；万成光学增加老花镜片耐磨耐压等性能，让产品更加便于携带、便于使用；明月镜片与供应商共建镜片材料研发生产基地……记者调研发现，国内眼镜行业产业链协同创新步伐不断加快。

“在推动制定儿童眼镜系列标准的基础上，我们在去年启动了离焦镜片的团体标准制定。中老年渐变焦眼镜验配团体标准正在立项论证中。”中国眼镜协会副理事长江波告诉记者，着眼于市场新需求、产业新趋势，中国眼镜协会正加大力度推动建立相关评价体系指标，加强原材料商、供应商、制造企业等产业链协同创新，加快行业推陈出新。

在食品行业，着眼于“一老一小”的创新同样加快。乳品企业飞鹤有关负责人说，企业与中国营养学会共同成立了专项基金，面向婴儿、儿童、成人、中老年等人群进行体质营养研究，尤其加大对成年人特别是老年人营养品的创新。

在家居领域，开展智能家居互联互通发展行动，强化标准引领和平台建设；在家电领域，加快智能家电推广，大力发展智能化日用辅助产品；举办玩具和婴童用品创意设计大赛，推动新国潮、博物馆、文旅IP等品牌授权……

“我们在ColorOS系统中加入了一系列方便老年人操作使用的功能，例如简易模式、声音增强器、屏幕朗读等。”OPPO有关负责人告诉记者，除了智能手机，智能手表、智能电视等产品中也做了适老化改造。

“2022年我国老年用品市场规模达4.6万亿元，近两年平均增速达10%。婴童用品同样是市场热点。”工业和信息化部消费品工业司司长何亚琼说，工业和信息化部在今明两年会以更大力度征集、推广、支持新产品发布，通过建设老年用品创新平台，培育老年用品产业园区等，聚焦细分行业培育一批研发能力强、具有自主知识产权的骨干企业。在婴幼儿和青少年用品领域，将加快婴童用品、学生用品、运动器材等重点产品强制性国家标准制修订，以标准引领产业升级。

郭永新表示，中国轻工业联合会正在编制《智慧养老家居产品通用技术要求》行业标准，同时推动建设多个适老创新产品的产业园区。

“我们将聚焦轻工业重点领域，大力引导企业推进智能制造关键技术装备、核心支撑软件、工业互联网等系统集成应用，不断提高生产数字化智能化水平。”何亚琼说，工业和信息化部将进一步强化龙头企业带动作用，培育一批轻工领域专精特新“小巨人”企业、制造业单项冠军企业，大力培育轻工领域先进制造业集群，推动产品创新发展和产业链协同。

(责编：卫嘉、白宇)

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