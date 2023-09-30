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8月份，规上工业企业利润由降转增，同比增长17.2%——

工业企业利润加快恢复（锐财经）

本报记者 汪文正
2023年09月30日08:33 | 来源：人民网－人民日报海外版
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9月27日，国家统计局发布的数据显示，1—8月，全国规模以上工业企业实现利润总额46558.2亿元；8月当月，规上工业企业利润实现由降转增，同比增长17.2%。

国家统计局工业司统计师于卫宁表示，总体看，工业企业利润恢复明显加快，下阶段要持续推进新型工业化、提高供给质量、扩大有效需求，持续提振市场信心，激发经营主体活力，推动工业经济实现质的有效提升和量的合理增长。

 

营业收入逐步改善

今年以来，工业企业利润降幅逐月收窄，1—8月规上工业企业利润同比下降11.7%，降幅较1—7月收窄3.8个百分点，回升明显加快。“8月份，一系列推动宏观经济回升向好的政策效果不断显现，工业生产稳步回升。”于卫宁说。

营收方面，工业企业产销衔接状况好转，营业收入逐步改善。1—8月，全国规模以上工业企业营业收入同比下降0.3%，降幅较1—7月收窄0.2个百分点。8月份，企业营业收入在连续3个月下降后首次实现增长，由7月份同比下降1.4%转为增长0.8%，为利润由降转增创造了有利条件。

成本方面，企业单位成本下降，营业收入利润率提高。“近期部分工业品出厂价格持续回升，带动企业营收改善，而原材料为前期购入，价格相对较低，促进企业单位成本下降，盈利空间扩大。”于卫宁介绍，8月规上工业企业每百元营业收入中的成本为84.86元，同比减少0.87元，环比减少0.29元；营业收入利润率今年以来首次同比提高，达到6.41%，同比提高0.9个百分点，环比提高1.15个百分点，企业盈利能力明显改善。

在营收、成本两端改善的基础上，企业盈利加快恢复。于卫宁分析，工业品价格降幅连续两个月明显收窄，带动工业企业利润由降转增，效益恢复向好态势明显。8月份规上工业企业利润同比增长17.2%，是去年下半年以来工业企业当月利润首次实现正增长。

工业新动能持续壮大

看具体行业，在新动能不断壮大、下游需求逐步恢复、政策效果持续显现等因素影响下，工业企业效益显著改善——

工业新动能持续壮大，新能源汽车、锂离子电池、光伏设备、动车组等产品生产较快增长，装备制造业发展动力不断增强。1—8月，装备制造业利润同比增长3.6%，增速较1—7月加快1.9个百分点。装备制造业利润增速高于规上工业平均水平15.3个百分点，持续引领工业企业利润稳步恢复。分行业看，电气机械、铁路船舶航空航天运输设备行业利润分别增长33%、32.5%，保持较高增速；汽车行业利润增长2.4%，增速加快1.4个百分点；电子行业受产销回升等因素带动，利润降幅收窄5.8个百分点。

随着下游需求逐步恢复，部分大宗商品价格持续回升，原材料行业利润明显好转。1—8月，原材料制造业利润同比下降42.9%，降幅较1—7月收窄8个百分点，带动规上工业利润降幅收窄2.5个百分点，对工业企业利润改善作用较大。分行业看，石油加工行业利润降幅较1—7月收窄18.1个百分点，钢铁、有色冶炼行业利润降幅分别收窄33.4和9.7个百分点。从8月份当月情况看，石油加工、钢铁行业均由上年同期全行业净亏损转为盈利。

扩内需、促消费政策效果持续显现，消费品市场加快恢复，带动消费品制造业利润持续改善。1—8月，消费品制造业利润同比下降12%，降幅较1—7月收窄1.6个百分点。其中，皮革制鞋、食品制造行业利润均由1—7月的同比下降转为增长；农副食品加工、造纸、纺织行业利润降幅分别收窄6.6、6.3和5.3个百分点。

经营主体效益好转

从不同门类、行业和企业类型看，工业经济恢复态势明显。于卫宁说，“随着一系列强信心、促发展政策措施深入实施，各类经营主体效益持续好转，活力不断增强。”

分三大门类看，1—8月，采矿业利润同比下降20.5%，降幅较1—7月收窄0.5个百分点；制造业利润下降13.7%，降幅收窄4.7个百分点；电力、热力、燃气及水生产和供应业利润增长40.4%，增速加快2.4个百分点。

分行业看，在41个工业大类行业中，有30个行业利润增速加快，或降幅收窄、由降转增，行业改善面超七成。

分企业类型看，1—8月，规上工业企业中的国有控股、外商及港澳台商投资企业利润同比降幅较1—7月分别收窄3.8和1.3个百分点；私营企业利润降幅收窄6.1个百分点，回升速度较快。大型、中型、小型企业利润降幅分别收窄4.1、3.4、3.4个百分点。

北京大学国民经济研究中心主任苏剑认为，在高基数效应下，8月份工业生产实际表现超出市场预期，“随着工业需求稳步回升、工业企业利润降幅收窄、上游成本压力趋缓、中下游需求得到有效提振，工业经济或将持续恢复”。

“尽管外部环境复杂严峻，工业转型调整仍面临压力，但扩大内需的政策逐步显效，产业升级稳步推进，发展新动能继续壮大，工业生产有望保持总体平稳。”国家统计局新闻发言人付凌晖说。

(责编：王连香、杨迪)
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