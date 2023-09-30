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第六届进博会海运展品抵沪 外高桥口岸入境

2023年09月30日08:47 | 来源：中国新闻网
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原标题：第六届进博会海运展品抵沪 外高桥口岸入境

中新网上海9月29日电 29日，靠泊在上海外高桥口岸二期码头的“锡罗斯”轮顺利卸下载有第六届进博会展品的集装箱，标志着首批从外高桥口岸入境的第六届进博会展品顺利抵沪。上海边检机关联合口岸单位为载运船舶迅速开启“进博专用通道”，助力第六届进博会展品安全准时入境布展。

据悉，“锡罗斯”轮此次运载的海运展品为新西兰的冰激凌等特色产品，为展会带来浓郁的南太平洋海岛风情，更为国人带来“舌尖”上的异域风味。

上海边检机关等口岸查验单位与相关港航企业密切配合，开启贯穿展品“运输-通关-卸运-中转”全环节的“进博专用通道”。该展品装轮启运后，上海边检总站外高桥边检站主动加强与港航企业沟通，实时掌握船舶的行程轨迹，同时主动牵头搭建“进博专用通道”，缩短船舶锚泊等待时间，保障船舶优先进港、码头安全作业、货物高效装卸。

上海边检总站方面介绍，船舶靠港前，外高桥边检站通过上海“单一窗口”边检许可服务平台提前对该轮进行入境边检预检。船舶靠港后，边检机关联合港口开通“进博专用通道”，缩短船舶通关等待时间，确保船舶抵港即可装卸作业。在船舶装卸作业期间，边检机关加强船舶在港期间管理，保障展品安全有序装卸中转。

另据上海边检机关介绍，随着第六届进博会临近，上海边检机关成立上海机场边检百人外语志愿服务队等9个城市文明志愿服务队以及“外高桥边检站志愿服务站”等7个城市文明志愿站，扎实推进进博会窗口服务保障工作。据了解，随着浦东、虹桥两大机场口岸陆续迎来参展商、采购商等与会嘉宾入境，上海边检机关将开通中国国际进口博览会边检专用通道，对持进口博览会主办单位邀请函或有现场引导的参会企业嘉宾，提供快速通关便利；同时，为各国参会代表团、参展客商以及出入境旅客等提供多语种通关咨询等服务。

上海边检机关还依托国家移民管理机构12367服务平台，开设7×24小时服务热线，全天候受理解答中外出入境人员和广大人民群众有关移民管理政策、口岸通关等问题咨询。(陈静 黄波 宫兴)

(责编：王连香、杨迪)
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