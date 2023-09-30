原标题：（经济观察）中国多方支持元宇宙产业发展

中新社北京9月29日电 大模型成为热点后，元宇宙并未遇冷。近期，中国多地布局元宇宙产业，国家层面的首份元宇宙指导性文件出台，元宇宙发展有所升温。

仅9月，山东和重庆都出台了元宇宙产业相关政策。山东省提出，推动元宇宙相关产业规模年均增长15%左右，到2025年达到1500亿元人民币左右。重庆市计划到2025年，元宇宙相关产业规模达1000亿元人民币，建成国内极具影响力的元宇宙产业集聚区和创新应用先导区。

据赛迪研究院无线电管理研究所(未来产业研究中心)不完全统计，截至目前，中国约有30个地方(涉及10个省级行政区)颁布了元宇宙相关的支持性政策。

赛迪研究院无线电管理研究所(未来产业研究中心)所长韩健接受中新社记者采访表示，地方政府制定元宇宙产业发展规划，明确了发展目标、重点领域和政策导向。这些规划旨在推动元宇宙产业与传统产业融合，促进创新创业，打造具有竞争力的元宇宙产业集群。

韩健介绍，地方元宇宙支持政策中，一种是元宇宙专项政策，上海、浙江、山东、四川都出台了这类政策；另一种是内容包含了“元宇宙”这一字眼的综合性政策，表明地方政府对元宇宙产业的重视和支持，如深圳、河南的相关政策。这些政策包括财税、基础设施、人才培养等方面措施，旨在吸引投资、推动技术创新和产业升级。

中国还出台了首个国家层面的元宇宙产业指导性文件。8月末，中国工业和信息化部、教育部、文化和旅游部、国务院国资委、国家广播电视总局五部门印发《元宇宙产业创新发展三年行动计划(2023-2025年)》，提出到2025年，元宇宙技术、产业、应用、治理等取得突破。

中国信息通信研究院副院长魏亮近日在一个元宇宙会议上表示，行动计划作为中国数字信息前沿科技和战略性新兴产业发展的指导性文件，对于推动中国元宇宙产业突破关键瓶颈、增强国际竞争力，具有重要的现实意义。

中国信息通信研究院云计算与大数据研究所所长何宝宏认为，中国元宇宙产业在关键技术、产业生态、治理体系等方面仍然存在短板弱项，产业界对元宇宙的概念和认识也不统一，需要国家层面加强顶层设计，明确方向，确保赢得先机。

近期，工信部拟筹建元宇宙标准化工作组，在征求意见稿中提出重点加快研制元宇宙术语、参考架构等基础通用标准，元宇宙身份体系、数字内容生成、跨域互操作等关键技术标准，优先开展“元宇宙+工业制造”等行业应用标准研制。

中国业界认为，元宇宙作为数字世界和现实世界融合的载体，孕育无限应用场景，有望催生出一批新产品、新模式、新业态，正成为数字经济的全新赛道。

何宝宏介绍，世界多国都把元宇宙技术产业作为发展重点，纷纷加强战略谋划、强化总体布局、加大资源投入，努力构筑先发优势。例如，美国将元宇宙核心支撑的“先进通信和沉浸式技术”列为十大关键技术领域。韩国成立元宇宙联盟，2022年计划投入2000万美元开发元宇宙平台。

研究机构也看好元宇宙的商业前景。赛迪研究院发布的《元宇宙产业链生态发展白皮书(2023年)》预测，到2025年中国将形成近万亿元人民币的元宇宙产业规模。《2023元宇宙产业图谱》显示，今年元宇宙产业各环节投融资非常活跃，尤其是硬件投融资数量比去年多很多，显示出资金对元宇宙发展的信心。

“中国制造体系全、场景多、市场大，数字经济蓬勃发展，为元宇宙产业发展提供了坚实的基础。北京、上海、广东等多地也已出台元宇宙发展政策，产业发展取得积极成效。”魏亮说。 (记者 刘育英)

(责编：王连香、杨迪)

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