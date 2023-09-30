原标题：时速350公里的成都至重庆中线高铁全线首孔箱梁预制成功

中新网成都9月29日电 长江沿岸铁路集团四川有限公司9月29日透露，成都至重庆中线高速铁路(下称“成渝中线高铁”)四川段站前9标安岳东制梁场内，随着最后一方混凝土的顺利入模，标志着成渝中线高铁桥梁工程建设进入全新施工阶段。

成渝中线高铁是我国“八纵八横”高铁网沿江通道重要组成部分，线路位于已开通运营的成都至重庆高铁和成都至遂宁至重庆铁路中间，路网地位十分重要。该条高铁自重庆枢纽重庆北站起，向西经重庆市渝北区、沙坪坝区、璧山区、铜梁区、大足区，四川省资阳市、成都市，引入成都枢纽成都站，正线全长292公里，设计时速350公里，建设工期5年。

据了解，成渝中线高铁四川段站前9标安岳东制梁场位于资阳市安岳县，占地168亩，承担了成渝中线高铁四川段9标548孔箱梁预制架设施工任务。该梁场根据高铁数智梁场建设要求，引进先进、成熟的智能装备，创新开发了数智梁场生产控制平台，是国内一流的实现箱梁智能生产箱梁预制场。“浇筑的首片箱梁长40.6米，宽12.6米，高3米，重约1000吨。”中铁五局安岳梁场负责人周涛称，相对于以前普遍采用的常规32米箱梁，40米千吨箱梁跨度更大、吨位更重，能有效减少梁体和桥墩数量，减少桥墩连接共振点，让列车运行更平稳高效。

成渝中线项目建成后，将与已建成运营的西安至成都高铁、郑州至重庆高铁和在建的西宁至成都高铁、成都经达州至万州高铁、西安至重庆高铁、重庆至昆明高铁、重庆至万州高铁等多条铁路线连通，推动成渝地区路网结构更加完善，两地旅行时间将进一步压缩，极大便利沿线民众出行，对助力成渝地区双城经济圈建设，形成西部大开发新格局，具有十分重要意义。 (刘忠俊 杨树良 杨洪)

(责编：王连香、杨迪)

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