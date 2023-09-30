原标题：“双节”假期不打烊 广东多个重点项目建设加速推进

中新网广州9月29日电 中秋、国庆双节来临之际，广东多个重点项目建设现场，建设者们坚守岗位，抢抓秋季施工的黄金时期，全力推进施工任务。

位于佛山市顺德区的深国际智慧物流产业园项目现场，塔吊林立，施工景象一片繁忙。自今年2月开工以来，中建三局项目建设团队陆续攻克了室外管网道路提前穿插、金刚砂楼板一次成型浇筑施工及保护难点。

据了解，该项目作为佛山单体规模最大、建设标准最好、集约化程度最高的智慧物流产业园区。中建三局项目经理王守利表示：“项目目前正处于主体结构施工阶段，节日期间管理人员及作业人员超1500人，正向主体结构封顶加速冲刺，预计2024年春节前完成主体结构封顶。”

位于佛山市南海区的华南师范大学工科大楼项目也在加快建设中。“9月28日，项目B、C栋教学楼主体结构完成封顶。作为佛山市重点教育工程的建设者，项目团队超一半人员选择值守岗位，与近150名工人共同奋战，向12月底全面封顶冲刺，为后续装修、机电安装等穿插施工创造有利条件。”中建三局项目执行经理王明明介绍道。

据悉，华南师范大学工科大楼项目总投资2.76亿元。建成后将新开设能够支撑佛山市新兴六大核心产业(技术)的专业，打造一个科技创新、人文绿色、智慧健康的工科学研中心，助力佛山产业发展再升级。

广州白云站项目是粤港澳大湾区的重点项目，广州市“五主四辅”规划的主要铁路客站之一，“轨道上的大湾区”重要节点工程。为了完成今年年底的竣工任务，该项目中秋国庆“双节”期间不离岗不停工，有超过300名职工、5000名工人自愿选择坚守岗位，超过900台大型作业车继续奋战在施工一线。

承建单位中铁建工集团相关负责人介绍，中铁建工广州白云站项目目前已全面进入了室内外装饰装修阶段，站房整体金属屋面已完成90%，玻璃幕墙已完成80%，候车大厅已完成80%，光谷区域装修已完成50%，按照剩余工程的安排，预计2023年10月底完成大面积的装饰装修工程，2023年年底基本竣工。 (郭军 李国桦 何建明)

(责编：王连香、杨迪)

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