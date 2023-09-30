人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

国内首创DSC通信分集接收系统投入使用

2023年09月30日08:49 | 来源：中国新闻网
小字号

原标题：国内首创DSC通信分集接收系统投入使用

中新网广州9月30日电 国内首创数字选择性呼叫(DSC)通信业务分集接收系统近日在广州建成投入运行。该系统的投入使用使交通运输部南海航海保障中心广州通信中心(以下简称“广州通信中心”)接收海上船舶有效报警数量提升16.4%，更好地保障了海上交通运输安全。

该系统由广州通信中心“技术装备科创新工作室”耗时一年半主持研发。据悉，广州通信中心首次在国内海岸电台创新应用分集接收技术，初步实现通过多个收信台的广域协作，实现“船-岸”DSC信号的全频广域接收，将传统的“点对点”时变信道转变为“点对多点”准恒参信道，提升了DSC通信的可通率和稳定性，有助于提高海上遇险搜救信息的通信质量，为船舶用户提供可靠优质的航海通信服务。

DSC通信是全球海上遇险与安全系统(GMDSS)中用于船舶水上遇险报警的重要手段，广州通信中心目前共开放有6条DSC业务电路，承担中国南海海域A1、A2、A3海区DSC遇险通信业务全时值守。广州通信中心分集接收系统通过在南岗收信台、万顷沙收信台、黄山鲁收信台等3个异址基站部署短波接收机，并行接收6条DSC业务电路的音频信息，同时将接收到的音频信息发送至中控台，中控台统一配置的多通道DSC调制解调系统用于对来自各收信台站的音频数据进行解调并生成DSC信号“软信息”，DSC分集信号处理系统用于对多路DSC“软信息”进行合并判决译码，实现DSC分集接收后的业务报文上报至国产GMDSS应用系统。据初步统计，采用分集接收技术后，6条DSC电路接收到的有效报警信息数量均有明显提升，累计增幅约为16.4%。

广州通信中心表示，下一步，将充分总结此次新技术应用的经验，继续加快分集接收在广东汕头、海南万宁、广西北海等站点的推广应用，真正实现南海海区DSC通信在统一业务平台进行值守。 (郭军 张国雄 郑怡琳)

(责编：王连香、杨迪)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
如何破解乡村金融难题 业界：建立社会价值与商业价值“双重目标”乡村金融生态
　　人民网北京9月28日电 （记者杜燕飞）日前，在2023中国普惠金融国际论坛暨数字经济开放研究平台学术峰会上，中国人民大学中国普惠金融研究院发布《中国普惠金融发展报告（2023）》（以下简称《报告》）。《报告》提出，金融支持是乡村振兴的必要条件，但现有的金融体系对于满足乡村主体的多种金融需求、形成市场的良性竞争等还有很多困难，建议建立具有社会价值与商业价值“双重目标”的乡村金融生态，破解乡村金融的一系列难题。…
9月27日全国发送旅客量超4100万人次 交通运输部多措并举满足群众出行需求
　　人民网北京9月28日电 （记者乔雪峰）记者从交通运输部获悉，9月27日，全国铁路、公路、水路、民航发送旅客总量4191.03万人次，环比增长10.5%，同比增长100.9%。其中，铁路发送旅客1134.2万人次，环比增长25.6%，同比增长102.9%；公路发送旅客2799万人次，环比增长5.6%，同比增长99.6%；水路发送旅客54.24万人次，环比增长4.2%，同比增长34.3%；民航发送旅客203.59万人次，环比增长8.2%，同比增长140.5%。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部