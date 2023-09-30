原标题：国内首创DSC通信分集接收系统投入使用

中新网广州9月30日电 国内首创数字选择性呼叫(DSC)通信业务分集接收系统近日在广州建成投入运行。该系统的投入使用使交通运输部南海航海保障中心广州通信中心(以下简称“广州通信中心”)接收海上船舶有效报警数量提升16.4%，更好地保障了海上交通运输安全。

该系统由广州通信中心“技术装备科创新工作室”耗时一年半主持研发。据悉，广州通信中心首次在国内海岸电台创新应用分集接收技术，初步实现通过多个收信台的广域协作，实现“船-岸”DSC信号的全频广域接收，将传统的“点对点”时变信道转变为“点对多点”准恒参信道，提升了DSC通信的可通率和稳定性，有助于提高海上遇险搜救信息的通信质量，为船舶用户提供可靠优质的航海通信服务。

DSC通信是全球海上遇险与安全系统(GMDSS)中用于船舶水上遇险报警的重要手段，广州通信中心目前共开放有6条DSC业务电路，承担中国南海海域A1、A2、A3海区DSC遇险通信业务全时值守。广州通信中心分集接收系统通过在南岗收信台、万顷沙收信台、黄山鲁收信台等3个异址基站部署短波接收机，并行接收6条DSC业务电路的音频信息，同时将接收到的音频信息发送至中控台，中控台统一配置的多通道DSC调制解调系统用于对来自各收信台站的音频数据进行解调并生成DSC信号“软信息”，DSC分集信号处理系统用于对多路DSC“软信息”进行合并判决译码，实现DSC分集接收后的业务报文上报至国产GMDSS应用系统。据初步统计，采用分集接收技术后，6条DSC电路接收到的有效报警信息数量均有明显提升，累计增幅约为16.4%。

广州通信中心表示，下一步，将充分总结此次新技术应用的经验，继续加快分集接收在广东汕头、海南万宁、广西北海等站点的推广应用，真正实现南海海区DSC通信在统一业务平台进行值守。 (郭军 张国雄 郑怡琳)

(责编：王连香、杨迪)

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