原标题：“车找桩”变“桩找车” 科技赋能武汉绿色出行

中新网武汉9月29日电 近日，“智能移动储能充电桩”(移动充电机器人)陆续在武汉城市充电站、高速公路服务区投用，将“车找桩”变成“桩找车”，有效提升充电高峰时的运行效率，为新能源汽车车主解决“续航焦虑”，赋能假日绿色出行。

28日，在位于汉口火车站北广场的国家电网智能充换电综合体，网约车司机朱星将自己的新能源汽车停靠在立体停车位上，等候移动充电机器人前来充电。在工作人员的遥控下，一台白色设备快速向其驶来，停靠在车辆充电口处。扫码、拔枪、充电……整个过程与固定充电桩并无不同。

“充电高峰时段里，移动式充电桩可以‘跑’起来，给汽车进行即时充电。”国网武汉供电公司充换电公共设施管理有限公司总经理王玺介绍，为有效应对假日期间新能源汽车出行、充电高峰，国网武汉供电公司在湖北省内率先试点试用这一设备。

与市区内相比，高速服务区充电站对移动充电机器人的需求更为迫切。据悉，目前，国网武汉供电公司已在京港澳高速蔡甸服务区等三座车流量较大的高速服务区，投放移动充电机器人，为假日期间自驾出行的新能源车主提供更便利的充电体验。

除能够在高峰期给新能源汽车提供即时充电服务外，移动充电机器人还可以远程救急。王玺介绍，这台设备可以根据周边充电站的负载情况进行调配使用，也可以对路面上需要临时充电的车辆提供应急救援，2公里内，“机器人”能够直接行驶过去；超过2公里的，就由车辆运送到现场。

据悉，该公司还计划在春节前陆续投放10台智能移动储能充电桩。除各类充换电站以外，该设备还将进入地下商业体、小区地下停车场等，并探索建设智能机械充电手臂、无线充电桩等设施，以更多的充电场景、多元化的充电体验，推动新能源汽车进一步普及。(吴淘淘 王欣)

(责编：王连香、杨迪)

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