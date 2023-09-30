原标题：塔里木油田建成首个零碳油气场站

中新网乌鲁木齐9月29日电 记者29日从中石油塔里木油田公司获悉，伴随着压差发电机组的轰鸣声，中国石油塔里木油田西气东输第一站压差发电工程27日正式投运，成功通过压差动能回收系统发出“零碳”电，这标志着西气东输第一站成为塔里木油田首个零碳油气场站。

该工程于今年4月14日开工建设，主要新建了1台压差发电机组及其配套设备。工程年发电量可达520万千瓦时，所发电量将全部输送至附近高压配电室，为周边油气生产场站提供能源。据悉，这些“绿色”电力每年相当于减排二氧化碳约3335吨，可完全中和西气东输第一站全年装置驱动、管道维护、输供气等日常生产中的碳排放，实现场站零碳运行。

中国石油塔里木油田油气运销事业部轮南油气储运中心负责人程曦介绍，以往天然气由高压管网进入低压管网时，通常采用节流的方式降低天然气压力，不仅将余压动能白白浪费，而且极易对后续管线造成低温结冰堵塞等安全隐患。该工程原理是将轮南-库尔勒输气管道中的调压阀替换为膨胀机设备，利用天然气进站调压过程中产生的压差能量，进行动能回收，进而驱动发电机发电。运行发电过程不消耗天然气，不产生污水、废气及固废等，让西气东输第一站在供应天然气资源的同时，还能源源不断生产“零碳”电。

西气东输第一站位于全长4200公里的西气东输管道一线最西端，承担着塔里木油田85%以上的天然气外输任务，是连接天然气上游各气田和下游输气管网的重要枢纽站，年供气能力达400亿立方米。目前，该站人员正紧密跟踪压差发电机运行指标，精细运维管理，为后续推广应用做好技术经验储备。 (陶拴科 王成凯)

(责编：王连香、杨迪)

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