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华西地区持续阴雨 黄淮中东部有大雾天气

2023年09月30日08:55 | 来源：中国新闻网
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原标题：华西地区持续阴雨 黄淮中东部有大雾天气

中新网9月30日电 据中央气象台网站消息，未来三天，华西地区将有持续性阴雨天气，其中，四川东部、重庆、贵州北部、陕西南部、湖北大部、河南中南部等地的部分地区有中到大雨，局地暴雨。

黄淮中东部有大雾天气。30日上午，河南中东部、山东西南部、江苏北部、安徽北部等地的部分地区有大雾天气，局地能见度不足200米。

10月3日至5日，内蒙古中东部、华北北部及东北地区有4~6℃降温，并伴有4~6级风。

未来三天具体预报

9月30日08时至10月1日08时，四川东北部、重庆大部、贵州北部、湖北西部等地部分地区有中到大雨，其中，重庆东北部、湖北西南部等地部分地区有暴雨(50～70毫米)。内蒙古东部、辽宁、华北北部、山东半岛、浙江北部等地部分地区有4～6级风(见图1)。

10月1日08时至2日08时，四川东北部、重庆中北部、陕西南部、湖北西北部、河南西南部等地部分地区有中到大雨，其中，四川东北部、重庆北部等地部分地区有暴雨(50～75毫米)。山东半岛、浙江北部等地部分地区有4～5级风(见图2)。

10月2日08时至3日08时，四川东北部、重庆大部、陕西南部、湖北西部和北部、河南中南部、安徽北部等地部分地区有中到大雨，其中，湖北西南部、重庆东北部等地部分地区有暴雨(50～70毫米)。内蒙古东北部、浙江中部等地部分地区有4～5级风(见图3)。

(责编：王连香、杨迪)
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