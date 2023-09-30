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用全面、辩证、长远的眼光看待中国经济发展

以新作为推动高质量发展取得新成效

本报记者 吴秋余 赵展慧 刘诗瑶
2023年09月30日10:09 | 来源：人民网－人民日报
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开局之年，中国经济备受关注。

习近平总书记在庆祝中华人民共和国成立74周年招待会上发表重要讲话强调：“当前，世界百年变局加速演进，国际环境发生深刻变化，我们前进道路上还面临很多风险挑战。我们要围绕推动高质量发展，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力加大宏观调控，着力扩大国内有效需求，着力激发经营主体活力，不断推动经济运行持续好转、内生动力持续增强、社会预期持续改善，切实防范化解重大风险，努力实现全年经济社会发展目标。”

高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务。疫情防控平稳转段后，经济恢复是一个波浪式发展、曲折式前进的过程。我国经济具有巨大的发展韧性和潜力，长期向好的基本面没有改变。要用全面、辩证、长远的眼光看待中国经济发展，透过短期之“形”，看清长期之“势”，读懂经济运行的大逻辑。

看“点”和“面”

一家企业的转型升级，印证中国经济高质量发展之路

企业是经济活动的基本细胞。上汽集团的转型升级之路，正是中国经济恢复“波浪式发展、曲折式前进”的生动缩影。

传统燃油车销量从206万辆到124万辆，降幅近四成，过去5年，上汽大众销量在国内燃油车市场不断紧缩的大环境下出现下滑。上海市嘉定区安亭镇洛浦路63号是上汽大众历史最悠久的工厂——安亭一厂的所在地，也是国内第一辆桑塔纳的诞生之地。在燃油车领域，上汽大众曾是响当当的龙头企业，桑塔纳连续22年夺得国内单一车型销量桂冠。2015年至2018年，上汽大众连续4年成为国内乘用车市场销量冠军，走出了漂亮的上升曲线。

拐点发生在2018年。这一年，我国汽车工业出现了28年来的首次负增长，全年汽车销量同比下降2.8%；上汽集团出现自整体上市后首次扣非净利润下降。

2019年，上汽集团净利润创5年新低；2020年，净利润同比下降20.2%；2021年，汽车市场回暖，净利润同比增长20.08%；2022年，受疫情等因素影响，归母净利润同比下滑34.3%。

承压的不只是上汽，我国传统燃油车行业同样面临挑战。汽车产业是上海的支柱产业之一，在上汽集团业绩下滑的2020年，上海的地区生产总值增速也回落到1.7%。

转型必有阵痛，升级才是出路。既要下决心减量发展，逐步化解传统燃油车产能，又要投入大笔科技研发资金，走电动化、智能化转型之路。“市场的选择已经指明了方向。即便有阵痛，也要紧跟新能源潮流，壮士断腕，主动创新。”上汽集团相关负责人说。

高质量发展是一个过程，看准的路就要坚定走下去。尽管面临业绩压力，过去5年上汽集团研发投入仍保持行业领先。仅2021年，上汽研发费用就达到196.68亿元，同比增长46.83%。

上汽的转型升级之路，也是结构调整之路。为向新能源汽车转型，上汽大众一边关停了有近40年历史的安亭一厂，一边在安亭一厂两公里外，投资170亿元新建MEB新能源汽车工厂。员工将这个年产能约30万辆的工厂亲切地称为“新一厂”。

在安亭一厂汽车总装线工作7年后，刘浩成为上汽大众“新一厂”的一名机械臂操作员。车间内，数百台机械臂忙而不乱、高效运转，全球领先的数字化生产技术全面应用，ID.3、ID.4X、ID.6X等新能源车型从这里走向市场。今年7月起，上汽大众ID.家族连续两个月实现销量过万，成为合资电动车月销量冠军。

耐住性子，转型成效初显。今年上半年，通过优化结构、降本增效，上汽集团实现营收净利双增长，随着“新能源汽车发展三年行动计划”不断加快落地，上汽新老赛道切换平稳推进。

下半年以来，上汽集团转型升级动作频频——

投资加速，新能源汽车新项目加速建设：7月2日，上汽郑州新能源汽车动力电池项目正式启动；7月4日，上汽宣布将在欧洲建设新能源汽车工厂；7月5日，上汽通用汽车东岳奥特能超级工厂启动建设。

创新领跑，开启反向技术输出：7月27日，上汽集团与德国奥迪公司签署谅解备忘录，上汽将充分利用自身技术优势，携手奥迪加快全新电动车型开发，开启合资车企发展新篇章。

买船出海，出口业务持续增长：8月29日，中船江南造船公司为上汽集团“量身定制”的首艘远洋汽车运输船（滚装船）正式下水。如今，海外每卖出3辆中国车，就有1辆是上汽造。

依托强大技术实力，用好转型升级成果，上汽集团立足国内国际双循环，助力高质量发展。

成都车展上，上汽集团智己汽车公司打造的第三款智能电动车LS6全球首秀，充电10分钟行驶超过350公里，订单迅速突破1.3万台。

慕尼黑车展上，上汽集团“新能源三剑客”亮相，零百加速最快仅需3.2秒。前8月，上汽自主品牌MG在欧洲累计销售15万辆，同比增长1.5倍，成为当地增速最快的主流汽车品牌。明年，上汽MG全球年销量将冲击百万辆大关，其中新能源车占比将达到30%。

“核心技术的不断突破，得益于上汽近年来电动化、智能化转型步伐加快。”上汽集团副总裁祖似杰介绍，“十四五”期间，上汽集团计划在智能电动等创新领域投入3000亿元，全面向高科技企业转型。

从“一厂”到“新一厂”，上汽集团转型升级历程，印证着中国经济高质量发展之路。

一同成长起来的还有众多国内汽车企业。今年上半年，比亚迪以累计125万辆的新车销量，首次冲进“全球前十大车企”行列；在智能新能源转型和“生态出海”驱动下，长城汽车海外销量同比增长80.2%，创历史新高。

“中国汽车行业由电动化、数字化和移动互联技术驱动发展，彰显创新实力。”德国大众汽车集团管理董事会主席奥博穆表示，大众汽车集团将在未来5年内投资约1800亿欧元，涉及电动化、数字化、智能化等领域，“中国市场是我们重点投资的市场之一”。

国企敢干、民企敢闯、外企敢投，持续为中国汽车业增添动能与底气。汽车制造领域越来越多的创新来自中国这个全球最大汽车市场。前8月，我国新能源汽车产销量同比分别增长36.9%和39.2%，新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的29.5%。目前，全球60%以上的新能源汽车在中国生产和销售，我国已成为世界最大汽车出口国。

从一个企业到一个行业，再到整个中国经济，高质量发展就是持续调整结构、不断转型升级的过程。在这个过程中，新的困难和挑战会不断涌现，我们也在一次次应对挑战中更加坚定：中国经济具有巨大的发展韧性和潜力，长期向好的基本面没有改变。

看“高”和“低”

迈向高质量发展的中国经济，既要跑得快，更要跑得稳、跑得久

上半年，我国国内生产总值同比增长5.5%，这一增速是“高”还是“低”？

经济发展有其规律性，前进中有曲折，曲折中有前进。保持平常心，多一份从容，多一点定力，才能明晰经济增长所蕴含的发展实质。看待经济总量站上120万亿元新台阶的中国经济，更是如此。

看“高”和“低”，既要看数量，也要看体量。同样的增长率，代表着不同的增长分量和质量。

“5G+”未来工厂项目拔地而起，保税区跨境电商出区货值再创新高。浙江金华金义新区，处处是产业发展新气象。“现在新区生产总值每增长一个百分点，新增生产总值规模就能达到10年前的两倍多，经济发展更有分量也更有质量。”金华市金东区发改局副局长陈智平告诉记者。

经济增量是增速与基数的乘积。当基数足够大，即使增速看上去变慢了，实际增量不仅不会减少，还会增加。

“中国作为世界第二大经济体，今天同样1个百分点的增速，其绝对增量却大不相同。”中国人民大学经济学院教授王孝松给记者算了一笔账，2022年我国国内生产总值约为18万亿美元，1个百分点增速带来的增量，大致相当于10年前的2.1个百分点；而与新兴经济体相比，中国1个百分点的增长，约等于印度5.3个百分点。

即使只看今年，5.5%也是一个不低的增速。纵向比，5.5%不仅快于去年3%的经济增速，也快于一季度的4.5%。横向看，上半年中国仍然是主要经济体中增长最快的。

二季度以来，世界银行等国际组织和机构纷纷调高今年中国经济增长预期。世行预测2023年中国经济将增长5.6%，并认为中国将为世界经济发展带来动力。与此同时，也不乏唱衰中国经济的声音。

面对来自外界的“调高”或“唱衰”，关键还是怀有平常心。平常心是一种从容坚定的信心，平常心也是一份耐心、定力。

以平常心看待经济增速，就会看到，5.5%这样一个增速，符合今年《政府工作报告》提出的“国内生产总值增长5%左右”预期目标。疫情防控平稳转段后，很多人期盼中国经济能有报复式增长。但事实上，过去3年，全球经济深度遭受新冠疫情和乌克兰危机等影响，经济修复需要一个过程。中国经济恢复也一样，5.5%的增速实属不易。

同时，经济恢复的增速也并非越高越好，要看清经济运行的周期和环境，尊重经济发展的内在规律，不能不顾客观实际，一味追求高增速。“就好比一个运动健将，身体还在恢复中，不能指望他短时间内就百米冲刺破纪录。”中国社会科学院副院长王昌林说。

还要看到，当前百年变局加速演进，世界经济复苏动力不足。虽然国际货币基金组织7月份将今年全球经济增速上调至3.0%，但仍远低于2000年至2019年3.8%的年均增速。在这样的大环境下，中国5.5%的增速为世界持续注入信心和动力。世界经济论坛总裁博尔格·布伦德表示，中国采取了许多正确的措施支持经济增长，对中国经济增长前景充满信心。

看“高”和“低”，既要看到国内生产总值的增长量，更要看到增长的含金量。同样的国内生产总值，意味着不同的内涵。

5.5%的经济增长是结构改善、动能优化的增长。从需求看，经济增长由去年的以投资和出口拉动为主，转为今年的以消费和投资拉动为主。从生产看，经济增长由去年以工业推动为主，转为服务业和工业共同推动，服务业的贡献大幅增加。

5.5%的经济增长是创新驱动、发展方式转变的增长。上半年，信息传输、软件和信息技术服务业增加值增长12.9%，实物商品网上零售额增长10.8%。

5.5%的经济增长是就业扩大、民生改善的增长。上半年，全国居民人均可支配收入实际增长5.8%，比上年全年明显加快。

看“高”和“低”，中国经济既要跑得快，更要跑得稳、跑得久。同样的国内生产总值，显示着不同的韧性。

发力自主创新。8月15日，科大讯飞正式发布星火认知大模型2.0版本。科大讯飞董事长刘庆峰介绍，公司与华为合作打造了通用人工智能新底座，推动国产大模型核心技术自主可控。

拥抱绿色浪潮。今年以来，赛力斯新能源汽车累计销量突破6万辆。“新能源汽车已成为中国经济向‘绿’而行、可持续发展的重要推动力。”赛力斯汽车董事长张兴海说。

开局之年，各地区各部门统筹发展和安全，加快构建新发展格局，粮食、能源、产业链供应链安全得到巩固，绿色发展动能充沛，在促进经济发展质量提升的同时加快增长动能转换。

“经济发展的安全性和可持续性明显增强，是今年中国经济值得关注的亮点之一。”王孝松表示，一系列数据表明，当前中国经济韧性十足，将会继续保持健康稳定增长。

二季度以来，出口、投资、就业、企业利润等一些指标似乎不那么亮眼。如何看待？

世界经济和贸易增速放缓，必然会增大我国外贸出口下行压力，进而影响到就业和企业利润。“中国经济复苏撞上了全球总需求下滑，这是客观存在。”中银证券全球首席经济学家管涛说。

“目前国际市场需求下降，不少国内厂商对投资持观望心态，订单难免存在一些波动。”宁波臻至机械模具有限公司总经理张群峰说。

与此同时，出口结构正在发生新变化，上半年，我国对共建“一带一路”国家进出口增速接近两位数，“新三样”产品（电动载人汽车、锂电池、太阳能电池）合计出口增长61.6％。前8月，我国汽车出口增长104.4%，船舶出口增长28%。“随着一系列政策措施持续发力，我们有信心、有基础、有条件实现进出口促稳提质的目标。”海关总署统计分析司司长吕大良说。

再说投资，今年上半年，全国固定资产投资同比增长3.8%，其中，民间固定资产投资同比下降0.2%。受部分企业效益下滑、市场预期不稳等因素制约，稳投资确实面临一定压力。

同时也要看到，房地产市场调整等影响是投资增速有所回落的重要原因之一。如果剔除房地产开发投资，上半年，民间项目投资同比增长9.4%，比全部投资高5.6个百分点。

近期，各地区和相关部门先后出台“认房不认贷”、调整住房贷款最低首付比例等优化措施，支持居民刚性、改善性住房需求。政策出台后，市场反响积极，有市场机构调查显示，全国整体购房意愿大概能够增加15个百分点，一线城市增幅会更高。“随着房地产市场调整优化政策措施落地见效，经济恢复向好，下阶段，房地产投资、销售、市场运行将逐步趋于改善。”国家统计局新闻发言人付凌晖说。

风物长宜放眼量。“经济运行不可能是一条直线。”王昌林分析认为，后疫情时期的复苏是分阶段的，尤其是在社会修复向经济和利润修复、再向资产负债表修复过渡的过程中，出现一些指标波动、指标微调和预期波动是常态。

中国人的韧性、耐心和定力，是中华民族精神的一部分。保持韧性、耐心和定力，不被一时的经济波动所困扰，面对纷繁复杂困难挑战，把发展的主动权牢牢掌握在自己手中。

看“大”和“强”

迈向高质量发展的中国经济，既要重体量，更要重体质

研读经济发展大势，要善于抓住主要矛盾和矛盾的主要方面。当前和今后一个时期，中国经济运行中的主要矛盾是结构性的而非总量性的，矛盾的主要方面在供给侧。

虽然我国经济总量稳居世界第二，但仍存在“大”而不“强”的问题。由高速增长阶段转向高质量发展阶段，今天的中国经济，既要重体量，更要重体质。

统筹质与量，实现由“大”向“强”，是发展的必答题，也是高质量发展的攻坚题。必须看到，当前中国经济发展需要量的合理增长，但也不能简单以国内生产总值增速论英雄，更不能为了经济增长不顾质量效益和生态环境。我们要更加关注经济结构调整，看看经济增长的成色到底如何。

上海西北部，总投资5亿元的汽车元宇宙产业园，本是个二手车交易市场，腾笼换鸟，探索将元宇宙技术引入汽车的关键技术研发等环节。“借助元宇宙技术，我们对汽车零部件进行3D建模，效率比传统工艺提高了20倍以上。”园区企业中恒创科（上海）工业智能科技有限公司项目总监杨筱雯说。

投资是连接供给与需求两端的关键变量，高质量投资正成为推动高质量发展的重要先导力量。

从传统基建到新基建，从传统制造业到高技术产业，我国投资结构持续优化，持续推动经济质量变革、效率变革、动力变革。前8月，高技术产业投资增长11.3%，科学研究和技术服务业投资增长22.3%，创新驱动发展作用不断增强。

智能机器人忙碌在生产流水线上；AGV智能小车自动传输于生产工位之间……这个高度智能化的“未来工厂”，为德意智家公司发力高端品牌建设提供了强大技术支持。“一期工厂产能是之前的4倍，人力却减少了约2/3，信息化、数字化升级为我们带来前所未有的发展机遇。”德意智家董事长高德康告诉记者。

产业升级是高质量发展的重要支撑，越来越多企业把发展着力点放在数字化转型、技术改造等领域。

由“大”向“强”，今天的中国经济，正在高质量发展中蝶变。上半年，我国产业升级稳步推进，工业生产技术密集程度持续提高，高端制造业增长较快，半导体器件专用设备制造业、电子元器件及机电组建设备制造同比分别增长30.9%和46.5%。

黑黝黝的煤炭打成细小煤粉，在数千摄氏度高温下催化、挤压，转为气态，又凝成液体，生产出数十种工业产品。宁东能源化工基地里，一块煤被“吃干榨净”，价值大增。

从按吨卖煤炭到按克卖化工品，因煤而兴的宁东华丽转身。“度过转型发展阵痛期，就迎来新生与活力。”宁东管委会经济发展局局长田彦虎告诉记者，告别“靠煤吃煤”的传统发展路径，宁东正着力培育清洁能源等三大战略性新兴产业，上半年基地单位GDP能耗、单位工业增加值能耗分别下降7.8%、9%。

完整、准确、全面贯彻新发展理念，以新发展理念“指挥棒”立起高质量发展“风向标”。越来越多地方像宁东一样，在转型之路上不断塑造发展新优势。上半年，中国经济绿色转型成效明显，与经济增长协同作用增强，新能源汽车、太阳能电池产品产量分别增长35%、54.5%，单位GDP能耗同比下降0.4%。

在平常心中更能认清机遇和优势。“从国际经验来看，在经济体量达到一定规模后，产业升级和转型发展一般都伴随着短期增速放缓。中国经济在加快结构调整和转型升级的同时，实现了质的有效提升和量的合理增长，殊为不易。”中国宏观经济研究院研究员杨长湧表示，利用好内需潜力巨大等优势，持续在转方式、调结构、增动能上下更大功夫，建设强大而有韧性的国民经济循环体系，中国经济能够实现更大突破、迈上更高台阶。

看“稳”和“进”

迈向高质量发展的中国经济，稳的基础更加牢固，进的动能更加充沛

当前，美欧国家正经历几十年来少见的高通胀，一些发展中国家则受到债务困扰。反观中国，物价保持平稳运行，经济社会大局稳定。

全球经济充满不确定性的当下，宏观稳定才是稀缺资源。中国经济发展，既要保持一定的增速，避免陷入中等收入陷阱，不能像一些高速增长的经济体那样大起后出现大落；也要防止急躁冒进，把长期目标短期化、系统目标碎片化。

“稳”和“进”辩证统一、互为条件。

物价“稳”，拓展了“进”的空间。

河南省郑州市万邦农产品物流城，一辆辆满载着萝卜、白菜等新鲜蔬菜的货车驶入交易区。“肉蛋粮、果蔬货量充足，供应稳定。”物流城企宣负责人余保健说。

今年以来，我国核心CPI（居民消费价格指数）涨幅基本稳定，物价始终保持平稳运行，千家万户的好日子稳稳当当。

然而，CPI的阶段性回落也让一些人担忧，中国经济会不会陷入通缩？

“物价涨幅受多方面因素影响，不应简单将物价涨幅暂时为负与通货紧缩画等号。当前无论是经济增长还是货币供应量，都不符合通缩的典型特征。”管涛认为，对于CPI阶段性回落，既要重视总需求不足等问题，着力扩大内需，更要看到物价稳定保障了基本民生，为实施“以我为主”的货币政策创造了条件，提供了更多“进”的空间。

事实上，历史上我国也曾多次出现CPI阶段性下行现象，均未明显影响宏观经济运行总体走势。8月份，CPI同比涨幅已转正，环比上涨0.3%，释放经济运行回暖信号。“综合物价水平、需求恢复、经济增长、货币供应量等因素判断，中国经济不存在所谓的通缩，后期也不会出现通缩。”国家发展改革委副主任丛亮说。

消费“稳”，增强了“进”的动力。

好商品不愁卖。8月29日，华为Mate系列手机累计发货量达到1亿台，当日开售的最新机型Mate 60 Pro热销。这样的业绩，是在二季度全球智能手机市场同比下降10%的情况下取得的。

好供给有磁力。“这个夏天几乎都住在电影院了。”今年电影暑期档好片不断，让北京市朝阳区资深影迷王先生直呼过瘾。国家电影局统计数据显示，电影暑期档总票房创下中国影史同期最高纪录。

今年上半年，最终消费支出对经济增长的贡献率达到77.2%，“主引擎”动力更加强劲。前8月，社会消费品零售总额同比增长7%，服务零售额增长19.4%，服务消费对于整个市场的带动作用非常明显。“下阶段，居民就业总体稳定，企业效益逐步改善，有利于居民增收，提升消费能力和消费意愿。加之促消费政策继续显效，消费持续增长态势总体稳定，有利于经济恢复。”付凌晖说。

就业稳，提升了“进”的成效。

毕业前夕，西安电子科技大学本科生袁俊豪顺利签约科大讯飞公司。以人工智能、算力为代表的新兴领域人才需求快速升温，据该校就业指导服务中心统计，八成以上的签约毕业生到信息技术产业、科学研究与高端装备制造业就业。

今年需要在城镇就业的新成长劳动力1662万人，规模创近年新高，就业能否持续稳住？

近日，拥有4000余名员工的中建二局华东公司，收到了上海市人社部门发放的70多万元稳岗返还资金。“钱直接打到公司账户，这对我们稳定用工有很大帮助。”公司人力资源部经理董彦成说。

降低失业和工伤保险费率政策延续至2024年底，落实创业担保贷款和贴息政策，实施百万就业见习岗位募集计划……在一系列措施综合作用下，上半年全国城镇新增就业678万人，同比增加24万人。“随着经济持续恢复，用工需求继续扩大，加上稳就业政策持续显效，就业保持总体稳定有较好支撑。”付凌晖说。

“就业是民生之本，而经济发展的最终目的是保障和改善民生。”王昌林说，只要在保障和改善民生的同时逐步提高发展质量效益，经济增速高一点低一点都可以接受。

信心与平常心，来自干事创业的进取心。当前，中国经济复苏基础还不稳固，推动经济持续回升向好还需加力，必须坚持稳中求进工作总基调，推动高质量发展积蓄更大力量、站上更高台阶。

稳预期。减半征收个人所得税、减半征收资源税、免征城镇土地使用税……近期，财政部等部门发布一系列公告，明确延续优化多项税收优惠政策，进一步稳定经营主体预期。“税费红利增强了我们的创新动力，公司已经先后投入220多万元用于汽车模具表面自动研磨抛光技术等研发项目。”豪尔沃（山东）机械科技有限公司财务总监庄红艳说。

强信心。设立民营经济发展局，举办2023年中国国际服务贸易交易会，新一轮国企改革深化提升行动拉开帷幕……以改革促发展、向开放要活力，鼓励企业敢闯、敢投、敢担风险。广大民营企业积极参与“5G+”“东数西算”等重要领域项目，与国家战略、地区发展“同频共振”。8月，制造业采购经理指数（PMI）持续回升，制造业生产指数、新订单指数和服务业商务活动指数、业务活动预期指数均处于景气区间，为下阶段经济持续回升奠定良好基础。

挖潜力。内需是我国经济发展的基本动力，也是加快构建新发展格局的战略基点。七部门联合印发工作方案促进汽车消费，新增专项债发行使用节奏加快……一系列稳投资、促消费的政策接连出台。“把促进有效投资和消费的各方面积极因素充分调动起来，就能够进一步释放中国经济的发展潜能，推动高质量发展不断取得新成效。”王孝松说。

更要看到，制度优势是中国经济攻坚克难的底气所在。“我们有以习近平同志为核心的党中央的坚强领导，有社会主义市场经济的体制优势，有宏观调控的充足工具和政策空间，有防范化解风险的丰富手段和措施，中国经济将在应对困难挑战中行稳致远。”王昌林说。

咬定目标不放松，敢闯敢干加实干。中国经济高质量发展的光明前景，来自每一个人的奋斗与创造。“波浪式发展、曲折式前进”的动力，蕴藏在上汽集团迎难而上的转型升级中，蕴藏在科大讯飞坚持不懈的自主创新中，蕴藏在宁东基地求新求变的结构调整中……从全局谋一域，以一域服务全局，发挥好各自在大局中的优势、机遇中的优势、比较中的优势，以“钉钉子精神”在实干中“积跬步以至千里”。

在实干中更好地去创造方法、谋划思路。最新公布的中国经济“8月报”显示，当前主要经济指标延续恢复向好态势。鼓足干事创业的精气神，形成狠抓落实的好局面，我们有信心、有条件、有能力完成全年经济社会发展目标任务，以新作为推动高质量发展取得新成效。

《 人民日报 》（ 2023年09月30日 01 版）

(责编：王连香、杨迪)
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