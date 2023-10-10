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营业网点近8万家 农村中小银行坚守支农支小助力乡村振兴

2023年10月10日10:13 | 来源：人民网
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人民网北京10月10日电 （记者杜燕飞）“去年7月，受特大暴雨影响，我们公司种植的5000余亩艾草损失严重，存货也大部分受潮。购买烘干设备、重建艾田，哪样都是钱。”河南省一家小微企业相关负责人说。得知这一情况后，当地农商银行立即启动防洪抗灾应急融资响应机制，开辟审查审批绿色通道，仅用3天发放救灾贷款450万元，助力公司快速恢复生产经营。如今，公司销售范围由线下扩大至线上，年销售额达1亿元。

这只是农村中小银行坚守支农支小助力乡村振兴的一个缩影。国家金融监督管理总局日前表示，农村中小银行网点多、分布广，是离农民最近的金融机构。国家金融监督管理总局坚持以人民为中心的监管理念，推动农村中小银行发挥点多面广的优势，主动适应农业农村产业变化，加快金融产品和服务创新，增加乡村振兴相关领域贷款投放，提升金融全面助力乡村振兴质效。

国家金融监督管理总局发布的数据显示，目前，全国农村中小银行3862家，70%以上的法人机构在县域，营业网点近8万家，承担了绝大部分乡镇金融服务空白和机构空白覆盖任务，基本实现乡乡有机构，村村有服务。2023年6月末，全国农村中小银行涉农和小微企业贷款余额分别达到15.4万亿元、16.1万亿元，涉农和小微企业贷款占贷款总额的近八成，是金融支农支小的主力军。

作为农村金融的主要力量，农村中小银行专注服务当地、专注支农支小，充分发挥人缘、地缘优势，了解农民群众需求，解决群众困难，以实际行动服务乡村振兴。

比如，青海省农信社广泛开展“信用村”“信用户”建设破解农村贷款难题，做到“家家都授信、户户能贷款、村村有人办”，累计评定信用村占全省行政村的80%以上，农牧信用户占全部农牧民户数的70%以上。

湖南浏阳农商行与地方政府联合开展“党建引领村官行动”，选派金融村官入驻当地行政村，全体员工下沉到基层一线，把金融服务真正搬到田间地头，通过驻村办公、全覆盖走访等方式，实现普惠金融的直达、秒达，解决“最后一公里”问题。

贵州农信社搭建掌上金融服务平台“黔农云”，实现外出务工人员基础金融服务“一键办理”，依托平台发布就业信息，为农民工提供就业和法律维权服务。

常熟农商行发起设立的兴福村镇银行深入农村生产生活，结合所在地风土人情、乡村经济和产业特色，开发了菌菇、烤烟、大棚、运输等30多款特色贷款，努力满足客户差异化的贷款需求。

一系列举措取得明显成效。截至今年8月末，湖南浏阳农商银行各项存款余额539亿元，各项贷款余额345亿元，向实体经济投放贷款342亿元，存、贷款市场份额继续保持40%和30%，居全市首位；不良贷款占比1.3%，较年初下降0.2个百分点。截至今年8月末，32家兴福村镇银行总贷款超406亿元，其中涉农贷款299亿元，占74%；小微贷款390亿元，占比96%。累计服务信贷客户超63万户，当期有余额客户23万户；贷款户均17万，其中单户余额10万以下客户占比62%。

“过去全省每10户贫困户就有9户享受青海农信社支持，现在每9位老百姓就有7位是青海农信社的客户，每5户家庭就有4户享受过青海农信社的普惠金融服务，有效解决了农牧民贷款难的问题，有力支持了乡村产业和经营主体的发展，有效助力‘农民增收、产业兴旺’。”国家金融监督管理总局青海监管局有关负责人表示。

国家金融监督管理总局表示，下一步，将引领农村中小银行聚焦“三农”领域急难愁盼问题，主动适应农业、新型经营主体和农村产业变化，持续提高金融服务适应性，增加乡村振兴相关领域贷款投放，充分发挥金融助力乡村振兴作用。

(责编：王震、高雷)
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