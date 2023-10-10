人民网北京10月10日电 （记者王连香）据乘用车市场信息联席会（以下简称乘联会）发布数据显示，预估9月新能源乘用车厂商批发销量可达83万辆，同比增长23%，环比增长4%。1至9月累计批发销量为592万辆，同比增长36%。

具体来看，2023上半年，新能源乘用车市场呈现逐月走高趋势。7月以来，乘用车市场处于淡季，但随着大量有竞争力新品的推出，以及汽车促销力度不断加大，8至9月的购车热情持续释放。

同时，中国汽车出口市场表现不断走强，新能源乘用车出口表现尤为突出，形成新能源乘用车市场国内外同步走强的特征。

乘联会指出，新能源乘用车市场呈现显著的马太效应，领头企业的优势不断扩大。8月，国内新能源乘用车销量超过万辆的厂商共有15家，合计销量占销量的87.3%。

其中，销量数据分别为：比亚迪汽车274,086辆、特斯拉中国84,159辆、吉利汽车47,299辆、广汽埃安45,029辆、长安汽车36,919辆、上汽通用五菱35,612辆、理想汽车34,914辆、上汽乘用车26,615辆、长城汽车26,266辆、蔚来汽车19,329辆、零跑汽车14,190辆、小鹏汽车13,988辆、上汽大众13,003辆、哪吒汽车12,103辆、奇瑞汽车10,579辆。

乘联会认为，中国新能源乘用车发展优势将不断巩固和扩大，预测2023全年新能源乘用车销量为850万辆，渗透率可达36%。

(责编：王连香、高雷)

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