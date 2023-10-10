人民网北京10月10日电 （记者申佳平）据工业和信息化部官网消息，为深入贯彻落实党的二十大关于加快建设交通强国、网络强国的决策部署，工业和信息化部近日向中国国家铁路集团有限公司批复基于5G技术的铁路新一代移动通信系统（5G-R）试验频率，支持其开展5G-R系统外场技术试验，持续推动铁路通信事业高质量发展。

据介绍，5G-R系统主要承载未来铁路特别是高速铁路列车控制、指挥调度通信等铁路核心业务，是保障铁路行车安全、顺畅的关键性基础设施。而无线电频率是铁路无线通信系统车地通信的唯一信息载体，是保障铁路安全运行不可或缺的基础性资源。试验频率的批复，有利于加快5G-R系统在铁路行业的推广应用，有效解决目前基于2G技术的铁路无线通信系统（GSM-R）面临的诸多现实困难和技术难题；有利于为产业界明确方向坚定信心，加快形成完整成熟的5G-R产业链，推动我国无线电产业高质量发展；有利于进一步提升我国铁路信息化、智能化水平，提高我国铁路自主创新能力，并为世界高速铁路发展共享中国智慧，贡献中国方案。

工业和信息化部表示，下一步将会同铁路主管部门持续做好铁路中长期无线电频率使用规划及落实工作，不断优化调整铁路无线电频率资源配置，持续推动5G-R系统稳步扩大试验范围，更好支持交通强国、网络强国建设。

(责编：申佳平、高雷)

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