黄盛

从1974年新中国第一次参加亚运会，到此刻杭州亚运会，中国体育篇章一次又一次地被刷新。本届杭州亚运会，共有45个国家和地区1万多名运动员报名参赛，设有6大赛区54个比赛场馆，承载40个大项61个分项的比赛，共计产生481枚金牌。

一枚枚金牌背后，是绿色、智能、节俭、文明理念的生动写意，也是体育精神一次次的澎湃涌动。同时，一个个体验提升背后的数字化，成为智能亚运让体育精神历久弥新的鲜活注脚。

观赛：多元体验

杭州亚运会从云端向全球转播的时长有多少？答案是超5000小时。

在5000小时云转播信号的背后，大众实时观看杭州亚运会的终端，已不局限于电视、电脑、手机及平板电脑等平台。

今年杭州亚运会采用了云上转播的模式，突破了传统卫星转播依赖带宽和线下设备的限制，让没有卫星接收设备的中小型转播媒体也能在云上获取节目，实时在线剪辑当地专属的比赛画面，韩国、泰国等国家的持权转播媒体，就是通过云转播，低成本、高质量的向本国观众直播了自己国家运动员的精彩表现。

此外，与传统卫星转播模式相比，阿里云提供的云转播带宽从Mbps提升至Gbps，极端情况下，甚至可扩容至TB级别，结合全球加速网络可以让运动员的精彩表现更快地被看到。

多元的媒体渠道，让赛事信息的获取不仅只有看直播一种方式，赛事的精华切片、比赛快讯在比赛刚结束，就出现在了各大媒体上。通过智能媒体编辑站，记者可以利用AI实时识别直播流播放过程中出现的语音、文字，选择合适的模板，仅用10秒就可以生成一条赛事集锦短视频。这种全新的视频剪辑方式，让信息传递的速度更快。

智能亚运数字科技体验中心。 受访者供图

比如，原本剪辑100米自由泳比赛集锦视频需要在全景、近景、特写镜头之间来回切，现在只要选中选手就能一键生成多轨合一的镜头，再根据BGM加入一些慢动作的特写镜头、校对AI生成的字幕，一条又快又好的视频就完成了。

同时，媒体记者们还可以通过通义千问大模型为代表的大语言模型，简单输入选手的名字、比赛项目、文章风格，半分钟不到，就可以生成一篇300字长度的新闻稿，再插入刚刚剪辑好的视频、图片，便可在比赛刚结束时完成采编工作，立刻推送相关报道。

参赛：绿色有序

史上规模最大的亚运村，如何满足每个人衣食住行的个性化服务？云上亚运村云上通小程序，已累计有22万余人次访问。

老鸭萝卜汤、宋嫂鱼羹、雪菜蒸鲈鱼、东坡肉、京葱爆牛肉……打开云上亚运村的“云上通”小程序，各色餐食便可随意选择预约。不仅传统中餐，“欧陆风味”“东亚风味”“东南亚及次大陆”各式特色餐食，也可根据个人喜好和时间安排进行选择。同时，还可以随时查看餐厅的实时人流量。

不仅餐饮，健身、游泳、鲜花等预约，也都可以在亚运村的“云上通”小程序上随时随地实现。目前，亚运村云上通的预约类服务已累计有4.8万人次使用，韩国乒坛女神田志希入住杭州亚运村后，更是专门发微博感慨杭州真的是太好了，亚运村是她住过的“村王”。

云上亚运村小程序的预约界面。 受访者供图

作为亚运史上罕见的三村（运动员村、技术官员村、媒体村）合并运营，杭州亚运村涉及客户群人员近2万，各工作人员及志愿者近1万，为历届亚运会规模最大、密度最高、人员最多。杭州亚组委、杭州亚运村以及阿里云，共同打造了“云上亚运村”项目，对亚运村实现智能化升级。

杭州亚运村执行指挥长、杭州市副市长孙旭东在杭州亚运会数字科技体验中心启动仪式上表示，云上亚运村智慧园区是杭州亚运智能办赛的重要体现。云上亚运村就是亚运村的大脑，通过将场馆数字化，三村信息实时可见，反馈更高效，管理更有序，风险排查更及时，在降低亚运村运营人力的基础上，入住村民体验进一步提高。云上亚运村的数字化运营模式，也为中国未来社区提供了样板。

首届碳中和亚运会，运动员参与程度如何——半个月共累计减碳15吨。

在杭州亚运村，运动员、技术官员、媒体人员、志愿者等亚运村“村民”可以创建个人的低碳账户，这也是亚运史上首个低碳账户。它基于AI算法能力、双碳产品等能力，让“村民”可以通过践行餐饮光盘行动、绿色出行、无塑购物等绿色低碳行为，以及随手拍了解碳足迹等绿色互动科技，参与各大赞助商的绿色减碳活动等，积累绿色低碳积分，之后兑换积分以获取低碳小礼品。9月12日上线以来，运动员已通过低碳账户主动减碳超15吨，累计活动参与超过64万人次，为首届碳中和亚运会助力。

亚运村运动员正在展示个人的低碳账户。 受访者供图

办赛：降本增效

眨眼即逝的5秒钟，可以完成哪些工作？

对于杭州亚运会来说，5秒钟已足够每场比赛结束时，赛事成绩从计时记分设备流向场馆成绩系统，再向中央成绩系统汇集，并将通过打印分发、信息发布系统、互联网接口等不同模式传送给亚组委、评论员、媒体及观众。

赛事成绩分发的惊人速度，源于杭州亚运会首次实现赛事核心系统100%上云。

赛事管理系统、赛事成绩系统、赛事支持系统三大系统群总称为杭州亚运会赛事核心系统。三大赛事核心系统实现数据通、系统通，避免传统模式下各自建烟囱，数据难以互通问题，将注册管理、竞赛报名、赛事成绩、交通、住宿等赛事信息安全地汇聚在云计算底座上，并通过API、文件传输等接口，实现各类数据一键输出。无论是智能亚运一站通、亚运钉等线上服务应用，还是杭州亚运村智慧运行平台、信息技术指挥中心监控系统，都能从云端调用这些数据实现进一步的智能服务。

一场大型赛事，近10万工作人员的协同方式是21273多个亚运钉工作群。

亚运钉是杭州亚组委和钉钉联合打造的全球首个大型体育赛事一体化智能办赛平台，近十万赛事工作人员在这里实现了跨地区、跨部门、跨层级的扁平化在线沟通协同。组织架构内人员可以通过检索快速定位联系人员，及时开展沟通。同时，亚运钉还能支持汉英日泰等14种语言的实时翻译，方便不同国家工作人员的相互交流。

亚运钉工作界面。 受访者供图

作为统一的业务协同平台，亚运钉还接入了行政审批、气象服务、会议服务、医疗服务等各业务领域的293个应用，并接入多种亚运核心系统应用，包括竞赛视频系统、IT事件跟踪与管理系统、工作人员与志愿者管理系统等等。亚运会历史上的首创，让一部手机掌上办赛成为现实。

5000小时的云转播、服务4.8万人次的亚运村云上通、100%上云的核心系统、减碳15吨的低碳账户、用时5秒的赛事成绩发布……一组组数据，成为2023年云上亚运的智能标签。

杭州亚运会信息技术指挥中心执行指挥长张鸽在杭州第19届亚运会“智能亚运”主题新闻发布会上表示，本届亚运会是首个“云上亚运会”，首次实现了赛事核心系统100%上云，在云上实现核心系统和应用服务的打通，为亚运各类智能应用提供云底座支持。

国际奥委会首席信息科技官艾拉里奥·孔纳（Ilario Corna）在杭州亚运会数字科技体验中心举行的启动仪式上表示，杭州亚运会用云计算创造了历史，赛事核心系统和转播全面上云，为大型赛事的数字化普及奠定了坚实基础，杭州亚运会将乘着科技的翅膀取得圆满成功。

“何日君再来，来日再相会”。如今，举世瞩目的杭州亚运会已落下帷幕，中国队201枚金牌，成为历史新突破。而杭州亚运会背后的一串串智能数字，将这场绽放在世界东方的盛会连接成绿色科技潮，让体育运动的魅力奔涌澎湃。

(责编：王震、高雷)

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