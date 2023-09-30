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我国市场销售持续增长 消费拉动作用继续显现

2023年09月30日10:19 | 来源：新华网
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新华社北京9月30日电（记者魏玉坤）国家统计局日前发布数据显示，8月份，社会消费品零售总额同比增长4.6%，增速比7月份加快2.1个百分点，消费拉动作用继续显现。

国家统计局新闻发言人付凌晖表示，今年以来，随着经济社会全面恢复常态化运行，消费潜力总体得到释放，市场销售总体保持较快增长。前8个月，社会消费品零售总额同比增长7%，服务零售额增长19.4%。

服务消费保持较快增长。今年暑期以来，居民出行旅游增多，餐饮、住宿、交通等服务消费持续扩大。8月份，全国餐饮收入同比增长12.4%。来自美团的数据显示，8月份，餐饮商户的外卖月订单量再次达到历史新高。随着越来越多的中小型商户恢复正常生产经营，小城市外卖订单供需快速恢复。

伴随居民对高品质生活追求不断增强和环保意识提高，升级类和绿色商品消费需求持续释放。8月份，限额以上单位化妆品类、金银珠宝类、通讯器材类商品零售额分别增长9.7%、7.2%和8.5%。据汽车流通协会统计，8月份新能源乘用车零售71.6万辆，同比增长34.5%。

网上零售带动作用继续显现。前8个月，全国实物商品网上零售额同比增长9.5%，占社会消费品零售总额的比重达到26.4%。

直播电商等新业态正成为消费提质扩容的新场景。中国计量科学研究院等单位日前发布的《直播电商行业高质量发展报告（2022-2023年度）》显示，直播电商利用丰富的视频信息推介，把一些原本难以在线上销售的非标品加入直播间货架。一些传统热门品类如珠宝服饰、运动户外、服饰内衣等品类，在直播电商平台上需求依然强劲。

付凌晖表示，下阶段，尽管居民消费潜力释放面临一些制约因素，但是我国经济持续恢复，就业形势总体稳定，有利于居民增收，提高居民消费能力和消费意愿。各地积极推出促消费政策，市场供给品质逐步提高，为扩大消费创造了有利条件。总的来看，居民消费总体上有望保持稳步扩大态势。

(责编：杨光宇、袁勃)
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