人民网记者 乔雪峰

509片梁板已全部预制完成并已全部架设完毕、察汗诺大桥T构转体桥也已转体、全线现浇箱梁施工任务完成，察汗诺大桥桥面铺装如火如荼……一个又一个关键节点被攻克。

记者从交通运输部了解到，今年中秋国庆假期，我国多个重点交通项目参建人员，坚守工作一线，紧盯进度不放松、瞄准目标不懈怠，用汗水浇灌收获，以实干笃定前行，开足马力，以饱满干劲和辛勤汗水，全力以赴推进项目建设，确保项目能够如期完工。

在青海，交通参建者门正加班加点对大桥进行桥面铺装及交安工程施工，项目部梳理余量工程，抓重点、破难点，认真梳理完善各项质量管理制度、管理办法、分项工程质量控制、质量通病防治，制定每道工艺具体实施、控制要点，实施“三检制”，确保质量提升有计划、有组织、有步骤，保障大桥建设任务顺利推进。

在G308西段改扩建项目现场，运输车辆往来穿梭，塔吊挥舞巨臂转运材料，一番壮观火热的建设施工景象。近60余名建设者坚守岗位，确保工程顺利推进。“目前，G308改线工程进入跨大沽河桥梁板浇筑关键时期，国庆期间，我们将完成跨主河道最大一联浇筑，这个假期我们将和监理、施工等参建单位一起全天都靠在工地，全力推进项目建设。”山东莱西市交通部门有关负责人介绍。

近日，江苏魏村枢纽扩容改建工程完成水下工程交工质量核验，船闸已具备通水条件，来自全国各地的200余名建设者在中秋节当天依然奋战在施工一线，点焊护栏、防腐喷漆。“值此佳节我们再多干一点，实现工程全线通水通航的目标就更快一点，与家人见面时间也更近一点。”项目安全总监韩富龙说道，此时的他满身泥泞，正指挥着现场最后一座龙门吊的拆除工作。据悉，魏村枢纽扩容改建工程预计11月整体交工验收，预计12月通航。

除了重大项目建设，每逢假期，各地交通部门都会坚守一线，在岗位上默默付出，为大家营造安全、稳定、畅通的通行环境。在安徽，当地交通部门一方面派出执法人员在道口做好疏导和引导工作，维护现场秩序，做好解释说明，另一方面线上网络巡查与线下车辆巡逻相结合，加大对拥堵路段、弯坡道、特大桥、长隧道等易发生事故危险路段的巡查管控频次，引导途经车辆就近停靠服务区或者就近下道驶离。

在天津，当地交通部门对车站关键控制点位和重要区域，采取人工疏导和客流疏导标识疏导相结合的方式组织客流进出站，在重点车站增设“旅游景点”指引标识和旅游线路推荐“便利贴”，并通过播放提示广播、人工疏导等方式对乘客进行分散引导，维护乘客通行秩序。加强客流密集时段的客流组织和安全乘车管理，增加楼扶梯等客流聚集点位人员配置，遇大客流时提高车站通行效率。

在青海，当地交通部门在服务区便民服务站采取“移动便民箱+固定便民点”的模式，固定便民点建在收费站宽敞的空闲场地，移动便民箱放置在收费岗亭，在服务窗口为过往群众提供路线咨询、免费热水、应急药品、旅游信息咨询、车辆疏导等服务，以最短时间、最快速度为过往群众排忧解难，把便民利民的实事办到群众心坎里。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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