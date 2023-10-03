刘阳 孙昭 严川吉雨

炎炎烈日，踩在沙特阿拉伯红海沙滩砂项目的沙滩上，能清晰地感受到海沙的细腻绵软以及带着阳光的温热。放眼望去，湛蓝的海水和偶尔飞过的红嘴鸥，让人沉醉。

近年来，中国和沙特两国各领域合作取得良好进展。中方支持沙方“2030愿景”“绿色中东”等一系列重大发展倡议，积极参与沙特工业化进程，助力沙特经济多元化发展。在沙特“2030愿景”框架下，红海之滨一个高端旅游度假区正由蓝图变成现实。

沙特红海开发高端旅游项目位于沙特西部红海沿岸，计划将沙特塔布克省乌姆卢吉和沃季赫地区变成国际旅游胜地，属于沙特“2030愿景”的重要组成部分。据了解，由中国港湾承建、中交四航局负责施工的红海开发项目是红海高端旅游度假区的重要组成部分，主要包括酒店桩基、栈桥浮码头、海滩别墅、三岛沙滩砂、舒莱亚岛1-12号桥涵和谢巴拉岛疏浚回填等。

根据设计规划，沙特红海开发高端旅游项目对标马尔代夫，力求打造沙特版“红海马尔代夫”。“业主方对海洋生态环境保护尤为重视，项目把促进人与自然和谐共生作为核心理念贯穿建设始终”。中国港湾中东区域管理中心总经理杨志远介绍说。

优美的自然景观和宜人的气候条件，让红海沙滩成为游客的打卡地，红海珊瑚礁、红树林群落更是成为重要看点。“为了在施工中保护好这片海底绿洲，我们在遇到红树林群落里海龟筑巢、螃蟹产卵、海鸟筑巢等特殊时期，便停止附近作业并调整施工方案，避免施工过程影响红树林内生物繁衍。”中交四航局二公司沙特区域分公司副总经理徐杰告诉记者。据介绍，如果在红树林带发现鸟巢、螃蟹巢穴等，项目方会在远离红树林50-100米处位置拉设围蔽设置缓冲带，并设立警示牌；项目方还设立了专门的红树林监控点，重点关注红树林区水质、潮间带沉淀物情况，确保红树林的生活条件符合生长要求，守护好“海岸卫士”。