原标题：品品香助力2023中网赛事 “歪果仁”球员体验中国茶道文化

10月1日，作为2023中国网球公开赛独家茶叶合作伙伴的品品香白茶迎来了中网赛期里品牌专属的球员见面会。中国网坛金花袁悦现身活动现场，与福鼎白茶制作技艺非遗传承人、国家级技能大师工作室领办者、福建品品香茶业有限公司董事长林振传携手品悟白茶的独特韵致，共同弘扬传统非遗。

在钻石球场旁品品香展位门前，非遗大师林振传现场演示“开合精成”白茶非遗制茶技艺，为中国网球金花袁悦传茶道、授茶艺、言传身教制茶精粹。 “开青均匀、合青走水、层层精制、成香定韵”每一环节都秉承林氏数百年技艺精髓，以“非常匠心、精益求精”的质量精神，打造自然、健康、品位、高品质白茶。袁悦作为95后的新生力量代表，对传统茶文化展现出极大的好奇，认真观摩学习并亲自动手体验了萎凋与精制等相关制茶工序，与林振传先生共同向现场观众球迷生动演示并讲解了白茶制茶技艺的诀窍。

在林振传看来，中国传统白茶技艺的非遗传承与网球运动中拼搏坚守的精神不谋而合，运动员常年坚守在训练场为了在赛场上不留遗憾地拼搏，而白茶文化的传承、白茶品牌的打造也非一朝一夕之功，需要锤炼与坚守，需要拼搏与沉淀，也需要克服困难、迎难而上的顽强精神。

为了让大家对白茶文化了解更加明晰，林振传在接下来的时间里将白茶四大种类的茶知识娓娓道来：白毫银针“形似银针、满披白毫”、白牡丹“冲泡后如蓓蕾初放”、贡眉“春水秋香”、寿眉“扁平如眉，色泽银白”。球员袁悦在旁用心聆听、细闻茶香、仔细辨别不同种类的白茶特征，感受中国白茶的毫香蜜韵。品品香于中网赛场限定发布全新原创品饮形式“鲜煮老白茶小黄杯”，将不同茶叶种类根据自身滋味与香气特点，采用热煮或冷泡的形式派饮给全世界的网球爱好者们，打球运动喝白茶，美好生活品品香。

接下来，在品品香白茶体验馆内，林振传和球员袁悦亲身感受宋代点茶的独特魅力。点茶与茶百戏是艺术性与技巧性并举的技艺文化，让山川草木、花鸟鱼虫浮现于茶汤之上，让茶沫在舌尖上起舞，让品茶人体悟到茶文化对中式美学的极致追求和向往。

白茶体验活动步入尾声，品品香与球员袁悦互赠纪念礼品，以致敬意。针对此次活动，林振传表示：高品质白茶与高端网球运动的一拍即合，既是强强联手合作共赢，也是打开中国白茶非遗文化走向世界的重要门径，未来也会继续携手将中国传统文化在世界舞台发扬光大。

作为“四大超级赛事”之一的中国网球公开赛，亦是亚洲唯一、以国家命名、级别最高、参赛人数最多、影响力最广的综合性国际网球赛事，每年都在吸引着世界网球爱好者和全球名流的目光。品品香作为中国白茶引领品牌斩获中网公开赛唯一指定用茶资格，将以独家茶叶合作伙伴身份于2023-2025连续三年亮相国家网球中心助力中网赛季，邀请世界来感受茶之趣、茶之美。今年9月26日-10月8日的赛期，品品香全程于国家网球中心钻石球场旁为所有来宾敬奉好茶。作为中国白茶引领者，品品香肩负起自身使命，打造白茶文化特色体验馆派饮鲜煮老白茶（小黄杯）、在官方球员用餐区设立传统茶艺文化体验专区、于VIP包房进行专业茶道展示与支持、亮相官方球员酒会进行宋代点茶技艺表演与互动等，不遗余力地传播中国茶文化，积极推动中国茶走向世界。

林振传向记者介绍了传统茶艺文化体验区的情况，“在传统茶艺文化体验区展示的宋代点茶技艺，代表着中国传统文化与古人的文化旨趣。很多外国球员会排队来体验，他们平时手腕有力地打网球好像‘硬功夫’，但是点茶中点茶墨的过程则是一种‘软功夫’，对他们来说是不一样的体验，他们很快就能够学得特别好。”

他进一步介绍，这一次与中国网球公开赛合作，希望“通过网球运动的舞台，向世界展示中国的茶文化的魅力。”如何让这杯白茶更好地走向世界，是林振传先生一直在思考的问题，“要靠文化的引领和引导，让更多人认知中国的茶文化，才有可能爱上我们的中国茶，这也是我们中国茶叶品牌的责任所在。通过传播中国茶文化，让世界爱上这一杯中国茶。”

未来，品品香将继续秉持着“一杯白茶，美好世界”的初心使命和“做好人做好茶，诚信为本，品质第一”的品牌价值观，引领健康融合新风尚，倡导运动健康喝白茶的美好生活方式，扩大全球范围内白茶行业品牌的影响力，成为世界白茶引领者，成为受人尊敬的中国茶品牌，让世界品饮中国茶。

(责编：曹淼、李源)

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