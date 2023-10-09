本报记者 申智林

随着驾乘新能源汽车长途出行的人员不断增多，每逢节假日，能否在高速公路服务区充上电、缓解里程焦虑成了广大新能源车主关心的话题。今年以来，我国加大充电桩建设力度，高速公路服务区充电基础设施较上年大幅增加。充电基础设施运维情况如何？车主的实际体验如何？刚刚过去的中秋国庆假期，记者在承担着连接南北、贯通东西交通重任的湖南进行了实地探访。

——编 者

开新能源汽车上高速公路最怕什么？

“当然是怕找不到充电桩。”刚刚过去的中秋国庆假期，江西宜春人魏昕驾驶新能源汽车往返江西和重庆，返乡前心里还在打鼓。其实，像魏昕一样有顾虑的新能源车主不在少数。

近年来，随着新能源汽车依托高速公路长途通行的频率逐步提升，每逢节假日，服务区就面临巨大的充电服务保障压力。作为中部省份，湖南省境内各高速公路承担着连接南北、贯通东西的交通重任。今年中秋国庆假期，新能源汽车通行高速曾面临的“没电充不了、有电充不着、充电等待久”等烦恼是否逐步得到解决？记者进行了探访。

压力如何减小

填补空白，织密网络，拓展充电站点选择空间

“没想到，今年在高速公路服务区充电比想象中方便。”10月4日，在长常高速北线湖南长沙西服务区停车充电的魏昕告诉记者，在单程1000多公里的长途行程中，为了照顾尚在襁褓中的孩子，自己一路上进了四五次服务区，“每个服务区都有充电设施，有的还能随到随充。”

同一天，在深圳从事网约车业务的沈先生驾驶新能源汽车自武汉返深。经行京港澳高速湖南段，临近昭山服务区时，他扫了一眼手机地图提示，减速后一打方向盘，顺势拐进了服务区的新能源充电站。

10根车桩，10把电枪，仅有4台车在充电，旁边还有应急充电车随时待命，这让沈先生瞬间安心不少。“今年的体验，比过去几年确实都要好。”沈先生告诉记者。

好在哪儿？

“往年有的服务区不一定配备充电设施，充电选择空间要小得多。”沈先生说，因为自己的车续航里程短，加上已跑了40多万公里，电池性能逐渐衰减，约200公里就要充一次电。以前每次通行，都得照着出行前做的计划来，不敢变更一点。

“你看，现在经湖南这一路，各个服务区都能充电，错过个别站点也不要紧。”手机地图里，沈先生标注的充电站点早已密集地串成了一条线，几乎每个标记点前后约50公里都有一个备选充电站。

2022年以来，湖南省加快建设，强化运营，全面完善省内高速公路充电基础设施网络。截至今年9月底，湖南省已运营的155对服务区实现充电设施全覆盖，其中150对服务区共建成充电桩693根，充电车位达1217个。

“中秋国庆假期开始前，我们新投运1对服务区8个充电车位；同时结合日常数据分析，就9对充电需求量大的服务区实施充电能力提升，将52个充电车位铺排到位。”湖南高速服务区经营管理有限公司新能源事业部部长彭逸辉说，目前尚未建充电桩的服务区，布设了9台移动应急充电设备，以确保湖南境内已投运服务区充电设施全覆盖。

“这些天，我和同事轮流值守做好保障工作。”驻守雷锋服务区的应急充电车操作员陈永富说，“有的新能源车主没做好出行规划又忙着赶路，有时候凌晨两三点找过来，都说幸好有应急充电车救了急。”

据统计，中秋国庆假期，雷锋服务区1车4枪累计服务车辆92台次，充电量达2570.98千瓦时。

服务如何提升

专人运维，信息共享，引导车主合理出行、科学找桩

夜色下，一名老年车主在长沙西服务区的充电桩前，对着屏幕摆弄了好一会儿，因操作不熟悉，还是没有成功给汽车充上电。

正在站点做运维工作的刘镍见状赶紧走上前去，一步步引导老人完成全部流程，之后还加了老人微信，以备解答其后续通行遇到的问题。

作为湖南高速服务区经营管理有限公司新能源事业部运维主管，刘镍负责两个服务区的设备运维工作。中秋国庆假期，他在两个服务区之间来回奔波，现场解决车主在充电过程中遇到的问题。

假期前，主要负责服务区充电设施建设运营管理的有关企业，就已经对所有设备设施进行了全方位巡检。“假期设备使用频率高，难免出现故障。全省范围内高速公路服务区充电站点，任何桩枪出现故障，运维人员都能在1小时左右赶到现场。”彭逸辉说。

“针对充电量较大的高速公路服务区充电站，在24小时值守的前提下，我们通过搭建休息帐篷、发放排队号牌、设置接应小组、分发导流卡片等方式，为车主们提供服务。”国网湖南电动汽车服务有限公司运维检修中心主任唐玮介绍。

除了优化服务，湖南省内各充电设施运营单位还加强与高德、百度等手机地图应用程序运营厂商的沟通合作，实时推送全省高速公路服务区充电地图及信息网。信息化手段的使用引导车主合理出行、科学找桩，推动充电设施利用率稳步提升。

数据显示，中秋国庆假期，湖南高速服务区经营管理有限公司和国网湖南电动汽车服务有限公司提供充电服务的新能源汽车分别达100844台次和37035台次，充电量分别达214.44万千瓦时和78.02万千瓦时。

“假日期间，我们充电设施功率的平均利用率达24.42%，相较2022年同期增长74.55%，日均营收同比增长111.85%。”彭逸辉说。

短板如何补齐

科学规划，智能调度，完善高速公路充电设施网络

“虽然现在高速出行的充电焦虑少了，但是充电设施建设离全面满足群众的需求，还有一定进步空间。”10月4日，在湖南湘潭旅游后，准备返回湖北的新能源车主闫先生告诉记者。在湘期间，他到高速服务区充电两次，其中一次在湘阴服务区排队等待约15分钟，“如果都能实现即到即充就更好了。”

事实上，即便做到了充电设施全覆盖，因为时段、区段等因素，叠加车流的“潮汐现象”，假期高速服务区充电依然会出现排队等待等情况。

“在岳阳段，我排队等了大概20分钟。”自武汉去往广州的新能源车主王顺高向记者反映，虽然自己没有遇到往年等待动辄一小时以上的情况，“但最久的一名车主，排队等了大约半个小时。”

类似的声音在探访中多有耳闻。为何没能迅速扩大此类站点充电设施的规模？

“目前高速公路服务区充电站平日利用率比较低，若以可输出功率计，部分站点日均利用率低于5%，小流量路段日均利用率甚至不足1%。”彭逸辉说，闲忙时段的巨大波动，制约着企业的建设运营投入。

从长远看，在科学布局的基础上，推动高速公路沿线充电基础设施建设仍是主基调。按照有关规划，“十四五”期间，湖南省将建成充（换）电站619个，充电桩2500个以上，同时预留充电桩建设能力1200个左右。

从当下看，动态运营、智能调度，是解决假期高速通行充电设施供应不足的应急之策。

今年中秋国庆假期，各高速充电设施运营单位普遍以租赁或者购买的方式，对应急充电设施进行了补充。

“假期初期，我们根据车流特点在桃林服务区安排了移动应急充电车。假期后期，随着南下车辆的增多，充电车又被紧急调往临武服务区。”彭逸辉告诉记者。

在此基础上，湖南省正依据大数据分析，对确有必要的服务区充电设施进行更新和补足。目前，全国首个600千瓦高速服务区液冷超充服务站——宁韶高速宁乡南服务区液冷超级充电站已投入使用；湖南省高速公路集团有限公司也正进行四期充电桩新建及加密建设，10月底将新投运5对服务区36个充电车位，加密6对服务区36个充电车位，从而更好地满足人民群众交通出行需要。

《 人民日报 》（ 2023年10月09日 11 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)

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