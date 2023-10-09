欧阳易佳

“周一或者周五我都会来益曲（河）巡护，看看河道干不干净。”青然帕巴是青海省玉树州玉树市隆宝镇的一名牧民，每周他都会骑马沿着益曲河30多公里的河岸进行巡护。

益曲河河湖管护员青然帕巴。受访者供图

站在益曲河畔，这条绵延千里深而阔的通天河支流清澈见底，目光所及之处无垃圾杂物，各级河湖长和志愿者走河转湖的身影时常频现。

青海省玉树藏族自治州（以下简称“玉树州”）地处三江之源，境内水资源丰富，是长江、黄河、澜沧江的发源地，素有“中华水塔”之称。境内3条江河每年向下游输送源头活水297.01亿立方米，流域面积18.96万平方公里。近年来，玉树州持续推行河湖长制，各级河湖长切实履行主体责任，多部门联动破解治水难题，民间力量积极参与河湖保护，河湖面貌显著改善，为人们展开了一幅水清河畅、岸绿景美的三江源生态画卷。

实施“河湖长制+”模式 像保护自己眼睛一样保护河流

益曲河是通天河段右岸一级支流，全长169公里，流域面积2646.2平方公里，干流在山间迂回曲折，流向多变，支流众多。因此，维护河道干净整洁需要大量人力物力，当地广泛动员民间力量参与河道管护，河湖生态面貌持续向好发展。

近年来，玉树州玉树市隆宝镇对益曲河段实行网格化管理，全镇共设河长14名，河湖管护员14人，村一级的河湖长每周巡护一次，镇一级的河湖长每月巡护一次，县一级的河湖长每季度巡护一次。

玉树州玉树市隆宝镇党委书记格来仁青一边说着，一边掏出手机展示了他手机中的“玉树河长”APP。他介绍，通过这个APP，各级河湖长可以开展常态化巡河，总河长带头履职，发现问题及时交办整改。

“我们要像保护自己身体一样保护生态环境，要像保护自己眼睛一样保护河流！”玉树州称多县珍秦镇河湖志愿者才培经常用这句话教育他的子女。

“嘉塘草原是我从小长大的地方，作为生活在这片草原上的牧民，流经草原的河流是我们的命根子，保护河流是我与生俱来的使命。”玉树州称多县珍秦镇河湖志愿者才培说，“在我和家人的带动下，越来越多的人加入保护河湖环境的队伍中，各民族兄弟姐妹携手守护草原河湖，保护生态环境，坚定不移做‘中华水塔’守护人。”

玉树州称多县珍秦镇河湖志愿者才培和他女儿更求拉毛在清扫垃圾。受访者供图

益曲河与隆宝湖水系相连，自全面落实河湖长制以来，生态环境焕然一新，河边共计发现鸟类32种，水禽近10种。其中有黑颈鹤、遗鸥、黑鹳、胡兀鹫和金雕等5种国家一级保护野生动物、13种国家二级保护野生动物。

建立河湖保护责任体系 当好“中华水塔”守护人

“我们坚决落实好河湖管护各项工作，保护好‘中华水塔’，守护好青藏高原的河湖生态，确保一江清水向东流。”玉树市委常委、玉树市人民政府党组副书记冯玉林自豪地说。

据悉，近年来，玉树州全面构建了州、县（市）、乡（镇）、村（寺）四级“河湖长”体系建设，全州556名河湖长、2187名河湖保洁员上岗履职。20名州厅级领导担任重点流域河流湖泊责任河湖长，同时聘请人大代表、政协委员、退休老干部等担任河湖监督员，推动形成上下联动、各方协同、管护有力的责任体系。完成1337条河流和108个湖泊的管理范围划界任务，依法依规编制了河湖水域岸线管控、河道采砂规划。

冯玉林表示，自2017年以来，玉树市对总长度为4529.16公里的92条河流和4个湖泊管理界限进行重新划定，完成361个岸线功能区划界和10条河流“一河一策”方案制定工作，设立27块河湖长公示牌，基本实现“一牌一码”信息化管理。

冯玉林介绍，通过投资4428万元完成城乡绿地和河道两岸栽植苗木3.84万株。各级河湖长累计巡查河道、湖岸1970人次，22640多公里。

现在的玉树州，河湖面貌持续向好。2022年获全国“生态文明示范州”、全国“无废城市”荣誉称号。3个国家一级水功能区达标率为100%，长江、黄河、澜沧江流域水质保持在II类及以上，国控断面水质稳定达标，三江源水源地被评为第二届“中国好水”，隆宝滩列入国际重要湿地，玉树直门达水文站获“全国最美水站”称号。

改善河湖生态环境 “法治水利”趋于规范

“现在山上植物多了，城市含氧量更高了，处处可见小鸟身影。”在琼龙公园休闲散步的居民脸上洋溢着幸福的笑容。

“玉树法院持续深化‘法治水利’与法治实践相结合，坚持用法治守护‘三江源头’，保护‘中华水塔’。特别是《黄河保护法》《长江保护法》与今年9月开始实施的《青藏高原生态保护法》将玉树打造成‘三法共护之地’，我们也将为玉树的碧水蓝天提供更有力的司法服务和保障”。玉树州法院民事审判一庭负责人、少年法庭庭长索南江指说。

据了解，玉树州全面强化水利部门与法院、检察、公安、司法行政机关的协同配合，强化水行政执法与刑事司法相衔接，深化同检察公益诉讼的协作共治，制定印发《玉树州河湖安全保护专项执法行动工作方案》，组织开展了“河湖安全保护执法”等专项行动，严厉打击涉河湖违法违规行为，有效维护了河湖管理秩序，用法治力量守护三江源。

“之前有群众往河里放生鱼，有的放生鱼类是外来物种，对玉树州本地水生态系统破坏性较大。”玉树州检察院第四检察部主任才央巴吉说，“我们和水利部门建立沟通联系机制，科学界定投放鱼类种群，及时打击了这种破坏河湖生态环境的违法行为。”

近年来，玉树州落实长江十年禁渔等部署，实施玉树全流域全线全境禁捕，全力保障生物多样性，严厉约束违法放生行为，并通过三江源生态法庭受理涉及生态领域案件，强化法律监督，用法治力量推动河湖管护工作向纵深开展。

新寨街道办事处主任其梅昂江（扎曲河新寨街道段河长）。受访者供图

“我们安排专人对偷排污水、乱丢垃圾、私搭乱建等现象进行巡查，一旦发现，当场依照护河公约进行教育和处罚。”新寨街道办事处主任其梅昂江（扎曲河新寨街道段河长）介绍。

水清岸绿、鱼翔浅底、身临大河、远眺青山，站在这里仿佛置身画中。琼龙公园是玉树州生态环境的符号缩影，对水质和食物来源要求非常高的欧亚水獭在扎曲河畔游水嬉戏，展现出人水和谐共生的生态画面。

(责编：申佳平、高雷)

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