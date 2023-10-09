人民网记者 车柯蒙

国家税务总局利用增值税发票数据，结合企业调研情况，对中秋国庆假期全国相关行业销售收入情况进行了分析。结果显示，中秋国庆假期，居民消费市场“活力足、人气旺”，消费相关行业销售收入同比增长21.3%。其中，服务消费和商品消费同比分别增长20.9%和21.6%。

中秋国庆假期，在“加长版”黄金周效应带动下，居民出行旅游显著增加，各地旅游市场持续火爆。旅游游览服务销售收入同比增长1.1倍。其中，长线游及出境游恢复带动旅行社及相关服务业销售收入同比增长1.7倍；名胜风景区、休闲观光活动销售收入同比分别增长2倍和43.8%；游乐园对游客吸引力增强，销售收入同比增长81.2%。

据了解，北京市接待游客1187.9万人次，按可比口径同比增长48.9%，比2019年增长12.9%；游客在京人均花费1319.6元，同比增长39.9%，比2019年增长8.0%。文旅业复苏良好。

北京市税务局利用增值税发票大数据对全市相关行业销售收入情况进行了分析，结果显示：中秋、国庆假期，北京市假日消费市场活跃，购物、餐饮、娱乐等领域消费潜力得到充分释放，相关行业实现销售收入同比增长66.1%。

北京一家烤鸭店的经理告诉记者，十点半的营业时间还未到，店外早已排满了顾客，慕名而来的外地游客居多。公司相关负责人介绍，今年各门店消费热度比往年高了不少，假期整体营收同比增长超40%。

八天“增强版”的假期点燃人们出游热情，全国文化、旅游市场蓬勃兴旺。一家旅游公司相关负责人表示，“今年恰逢中秋、国庆‘双节’并行，人们出游意愿强，旅行服务板块强劲复苏，公司国内国际旅游业务量均实现稳步增长。”

“旅游业火爆，拉动重庆消费明显。”重庆市税务局税收经济分析处相关负责人表示，双节期间，重庆多地举办了购物节、音乐节、动漫节、烟花秀等活动，带动重庆旅游消费热情高涨，增值税发票数据显示，较2019年国庆假期，重庆旅行社及相关服务销售收入增长22.5倍。

都市游、山水游火爆，文体娱乐活动也丰富多彩。今年中秋国庆假期，随着第二届重庆都市艺术节、第十五届中国西部动漫文化节、2023重庆秋季旅游启动仪式等大型活动的举办，重庆文化、体育、娱乐活动也迎来“黄金周”。增值税发票数据显示，双节长假，重庆文化、体育和娱乐业销售收入较2022年国庆假期增长235.7%，较2019年国庆假期增长438.1%。其中，文艺创作与表演、群众文体活动、健身休闲活动销售收入分别比2019年国庆假期增长1357.9%、975.9%、106.6%。

中秋国庆假期，受居民出行及旅游消费火热带动，住宿餐饮服务销售收入同比增长25.5%，其中旅游饭店、露营地服务、民宿服务销售收入同比分别增长1.3倍、1.5倍、45.5%。

今年的中秋国庆“双节”长假，与湖南省第二届旅游发展大会“火爆”相遇，让旅发会承办地——郴州迎来史上最火热的“黄金周”，全市共接待游客327.28万人次，同比增长114.6%，旅游总收入33.6亿元，增长107.72%，35个主要旅游区门票收入14188万元，同比增长104.53%。

“这个假期全村接待游客1500多人，比去年增加30%，总营业收入60万元左右，同比增长三分之一。民宿能火起来，税务支持很关键。”在郴州，一家民宿总经理胡丁算了一笔账：“今年民宿享受房土两税、小微企业‘六税两费’减免等税费优惠6.6万元，相当于10多个员工一个月的工资，有效缓解了提质改造带来的资金压力。”

(责编：申佳平、高雷)

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