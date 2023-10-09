新华社斯德哥尔摩10月9日电（记者和苗 付一鸣）瑞典皇家科学院9日在斯德哥尔摩宣布，将2023年诺贝尔经济学奖授予美国经济学家克劳迪娅·戈尔丁，以表彰她在女性劳动力研究领域的突出贡献。

瑞典皇家科学院当天发表声明说，戈尔丁发现了劳动力市场性别差异的关键驱动因素，她的研究成果“增进了我们对女性劳动力市场结果的理解”。

声明说，戈尔丁首次全面介绍了几个世纪以来女性收入和劳动力市场参与情况，她的研究揭示了变化原因以及仍有的性别差距的主要根源。戈尔丁的研究表明，女性劳动力市场参与率在整个时期内并没有呈现上升趋势，而是形成“U”形曲线。19世纪初，随着从农业社会向工业社会的转变，已婚妇女参与程度有所下降，但随着20世纪初服务业的发展，已婚妇女参与程度开始增加。戈尔丁将这种模式解释为结构性变化和关于女性对家庭责任的社会规范不断演变的结果。

声明还援引诺贝尔经济学奖评委会主席雅各布·斯文松的话说，了解女性在劳动力市场中的角色对社会很重要。“得益于戈尔丁的开创性研究，我们现在对潜在因素以及未来可能需要解决的障碍有了更多了解。”

尽管现场电话连线采访未能成功，但瑞典皇家科学院常任秘书汉斯·埃勒格伦表示，他此前已与戈尔丁取得联系，她对获奖的反应是“惊讶且非常高兴”。

戈尔丁1946年出生在美国纽约，现任美国哈佛大学教授。

今年的诺贝尔经济学奖奖金为1100万瑞典克朗（约合100万美元）。

在诺贝尔系列奖项中，经济学奖并非依照已故瑞典化学家阿尔弗雷德·诺贝尔的遗嘱设立，而是由瑞典国家银行1968年创立，奖金由瑞典国家银行支出。

(责编：杨光宇、胡永秋)

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