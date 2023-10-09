今年6月以来，市场监管总局在全国部署开展经营主体严重违法失信行为专项治理行动，截至目前已累计列入严重违法失信名单的经营主体近千户，专项治理行动取得阶段性成效。

各地市场监管部门聚焦各类信用高风险企业，集中查处了一批严重违法失信典型案件，提升了信用监管威慑力，有效净化了市场环境。

对液化石油气进行超量充装，易导致气瓶内压力增高，存在气瓶变形甚至爆炸的安全风险。2023年7月，银川市市场监管局西夏区分局执法人员对宁夏龙江清洁能源有限公司进行检查，调取当事人2023年6月规格为50公斤的液化石油气瓶充装记录8053条，发现其中有333条超过了钢瓶规定的最大充装量。经查，当事人于2023年内因超量充装的违法行为已经受到行政处罚，此次属于明知故犯。市场监管部门依法将当事人列入严重违法失信名单。

食品安全管理制度是食品生产经营者的法定义务，也是保障食品安全和人民群众生命健康的有力屏障。在天津市河东区市场监管局查办的一起案件中，当事人作为餐饮服务经营者法治观念淡薄，如采购食品未查验供货方许可证和食品出厂检验合格证、擅自改变操作间设备设施布局、生产经营被容器污染的食品等。市场监管部门责令当事人停产停业，吊销食品经营许可证，罚款人民币2万元，5年内不得申请食品生产经营许可，其经营者5年内不得从事食品生产经营管理工作、担任食品生产经营企业食品安全管理人员，同时列入严重违法失信名单。

销售侵犯注册商标专用权的白酒，严重侵害了消费者合法权益，破坏了市场公平竞争秩序。2023年5月4日，合肥市市场监管局接到举报，反映合肥市包河区恒尊烟酒经营部涉嫌销售假酒。经调查，当事人销售侵犯注册商标专用权的某品牌酒1瓶，货值金额310元。执法人员经查询国家企业信用信息公示系统发现，当事人在2023年内曾因销售侵犯注册商标专用权的酒被查获并受到处罚。市场监管部门依法对当事人罚款3.6万元，并将其列入严重违法失信名单。

据介绍，市场监管部门对存在“屡禁不止、屡罚不改”情形的经营主体依法予以从重处罚，列入严重违法失信名单实施严格监管，并通过向社会公示形成强大震慑，实现查处一案、警示一批、教育一片的效果。（记者赵文君）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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