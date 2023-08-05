人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技>>2023一带一路>>国内海丝线

中印尼“两国双园”：打造“一带一路”互利共赢升级版

李楠楠 陈欢欢 皇甫万里
2023年08月05日16:15 | 来源：人民网
小字号

7月24日中午，福建福州港松下港区元洪码头一派繁忙景象。

一艘从北太平洋回来的运输船正靠泊这里，2180吨秋刀鱼、沙丁鱼被迅速卸船、装车，运往附近的冷链物流基地。

随着中印尼“两国双园”建设提速，元洪码头今年新增的两个泊位开始动建，建成后可接载冷链集装箱上岸。“多的时候，一天从码头运到公司冷冻储存的远洋渔获就有40多车。”现场作业人员说。

这便是中印尼“两国双园”蓬勃发展的缩影。“两国双园”是中印尼两国领导人推动的合作成果，是两国间经贸创新发展新模式。中国园以福州元洪投资区为核心，印尼园以民丹工业园、阿维尔那工业园、巴塘工业园为主体，通过互设产业园的方式，打造“一带一路”新旗舰项目。

今年1月，《中国-印度尼西亚经贸创新发展示范园区总体方案》获国务院批复。此后，中印尼“两国双园”建设驶入快车道。

开局就要起跑。落地福州的中国园，以最快速度抢得发展先机。

搭好平台引“凤”来

位于福州福清湾畔的元洪投资区，背山面海，交通便捷。

工地机械轰鸣，厂房设施加速建设；流水线有序运转，工人熟练加工水产品；客商参观不断，招商项目陆续落地……夏日进入园区，随处都可以感受到澎湃的建设热潮。

元洪码头，工人正在将远洋鱼获卸船装车。人民网记者 兰志飞摄

元洪码头，工人正在将远洋鱼获卸船装车。人民网记者 兰志飞摄

在紧挨着元洪码头的福建丰大冷链物流基地，一辆辆运输车在厂房外来回穿梭。福建丰大集团有限公司执行总经理卞晓丽介绍，目前这里的冷链物流基地拥有全国最全的温区，从零下65℃到零上20℃全覆盖。公司以园区企业为客户，提供存储、加工、交易、物流等服务。

“有的客户，货放这里，老板都没来过，只要一个电话我们就帮忙协助出货。”卞晓丽说，作为首批入驻中印尼“两国双园”的企业之一，福建丰大看准的是机遇与政策。企业能够乘着“一带一路”的东风，参与到大贸易循环中，为“走出去”提供更多可能。卞晓丽透露，未来公司计划在海外投资20亿元，建设像国内这样的基地，为东南亚国家贸易往来搭建桥梁。

筑巢引凤栖，花开蝶自来。目前，福建省政府牵头支持中印尼“两国双园”建设的专项政策举措，提出一系列优惠措施，让企业有信心、产业有活力。

今年以来，“两国双园”建设稳步推进，取得了阶段性成效，其中包括省市层面与印尼高层高频互动，成功举办中印尼经贸博览会等7场大型活动；成立经贸对接小组，赴印尼开展工作；今年签约“两国双园”项目29个、总投资466.5亿元；通过国际招标，高标准编制城市设计规划、产业规划等，生成143个、总投资650亿元的项目。

跨国合作“链”全球

在中印尼“两国双园”，一只虾、一条鱼、一个椰子、一片燕窝……都是国际分工合作的结果。

走进首家入驻园区的胜田（福清）食品有限公司，一楼展厅内琳琅满目的海洋食品令人应接不暇，有各类水产、鱼糜制品、高端刺身、燕鲍翅类、休闲食品……这些产品经过印尼的供料、中国的加工、世界的销售，最终摆上食客的餐桌。

胜田食品有限公司展厅展示的刺身产品。人民网记者 兰志飞摄

胜田食品有限公司展厅展示的刺身产品。人民网记者 兰志飞摄

印尼气候温暖湿润，渔业资源丰富；我国则拥有成熟的水产加工技术和广阔的市场，两国之间自然形成产业互补。

“印尼是世界上最大的渔场，又离我们比较近，是非常好的原料供应地。”胜田食品副董事长施捷介绍，为了开发更多世界优质渔场的水产资源，公司布局将产业链前伸，与印尼三林集团合作投资数十亿元，在当地建设数个渔业基地。目前在印尼图班市已建成投产一座渔业加工厂。

施捷说，“两国双园”给企业提供良机，两国贸易往来，可以实现标准互认、人才流动、产业链互补，这种“你中有我，我中有你”的做法，为产能提升带来积极影响。

今年是“一带一路”倡议提出10周年。施捷表示，企业在这10年间抓住“走出去”的契机，极大地拓展了发展空间。就在几天前，公司在印尼三宝垄附近渔港确定了第2个基地选址，计划明年投产。

优势互补、分工协作、信息互通……

福建宏港纺织投资8亿元，在印尼建设高档功能性经编、纬编面料研发、生产项目；淼天汇打造印尼青椰进口与精深加工的全产业链，每年计划进口20亿个椰子；金丝燕食品已正式进口印尼食用燕窝等业务；天马科技白对虾养殖等项目正加紧推进……中印尼“两国双园”助力越来越多企业积极融入新发展格局，探索产业链、供应链、价值链深度融合的国际分工合作模式。

以侨连“桥”促发展

在印尼流行一句话：“凡有华侨处，就有福清人”。

“侨”是福清最突出的特色，也是最重要的资源之一。福清全市现有海外侨胞约160万人，据统计，仅在印尼的福清籍侨胞就有70多万人。

在中印尼“两国双园”建设伊始，“侨”的资源就被利用得淋漓尽致：园区直接落地在上个世纪90年代全国最大的外商土地成片开发区——元洪投资区上；产业合作规划聚焦中印尼两国资源、资本、市场、技术等嫁接融合的领域；成立经贸对接小组，多次赴印尼拜访华侨，共商发展；邀请50多位华侨华人返乡考察，并与印尼三林集团达成互引100个项目的“双百项目”合作意向……

中印尼“两国双园”中国园俯瞰图。福州新区元洪功能区管委会供图

中印尼“两国双园”中国园俯瞰图。福州新区元洪功能区管委会供图

以侨连“桥”，项目引领大发展。

今年以来，中印尼“两国双园”发展势如破竹。2月，印尼-福州经贸对接会暨项目签约活动在雅加达举行，集中签约15宗项目、总投资216亿元；5月，中国（福建）-印尼共建“两国双园”暨经贸合作推介会在雅加达举行，21个项目现场签约、金额达432亿元；同在5月，中印尼“两国双园”经贸合作交流洽谈会在福州福清举行，10个重点项目集中签约，总投资45.5亿元。

福清市委常委、副市长，福州新区元洪功能区管委会主任王新刚介绍，目前已形成中印尼“两国双园”经贸合作项目45个，包含“走出去”项目17个，总投资近400亿元；“引进来”项目10个，总投资155亿元；贸易项目18个，预计贸易额达近百亿元。

“接下来，我们将加快推动一批设施互通、产业互联、文明互鉴项目落地，加强打造营商环境新高地，在打造国际产业合作上做出新示范。”王新刚表示。

(责编：曹淼、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
全国铁路国庆黄金周运输发送旅客1.95亿人次
　　人民网北京10月9日电 （记者王连香）记者从中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）获悉，至10月8日，为期12天的铁路国庆黄金周运输圆满收官，全国铁路累计发送旅客1.95亿人次，日均发送旅客1624.7万人次；国家铁路累计发送货物1.35亿吨，货物发送量保持高位运行。假日运输期间，全国铁路运输安全和秩序良好，多项指标创历史新高。…
活力足人气旺 透过税收大数据看中秋国庆假期消费热潮
　　国家税务总局利用增值税发票数据，结合企业调研情况，对中秋国庆假期全国相关行业销售收入情况进行了分析。结果显示，中秋国庆假期，居民消费市场“活力足、人气旺”，消费相关行业销售收入同比增长21.3%。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部