李楠楠 陈欢欢 皇甫万里

7月24日中午，福建福州港松下港区元洪码头一派繁忙景象。

一艘从北太平洋回来的运输船正靠泊这里，2180吨秋刀鱼、沙丁鱼被迅速卸船、装车，运往附近的冷链物流基地。

随着中印尼“两国双园”建设提速，元洪码头今年新增的两个泊位开始动建，建成后可接载冷链集装箱上岸。“多的时候，一天从码头运到公司冷冻储存的远洋渔获就有40多车。”现场作业人员说。

这便是中印尼“两国双园”蓬勃发展的缩影。“两国双园”是中印尼两国领导人推动的合作成果，是两国间经贸创新发展新模式。中国园以福州元洪投资区为核心，印尼园以民丹工业园、阿维尔那工业园、巴塘工业园为主体，通过互设产业园的方式，打造“一带一路”新旗舰项目。

今年1月，《中国-印度尼西亚经贸创新发展示范园区总体方案》获国务院批复。此后，中印尼“两国双园”建设驶入快车道。

开局就要起跑。落地福州的中国园，以最快速度抢得发展先机。

搭好平台引“凤”来

位于福州福清湾畔的元洪投资区，背山面海，交通便捷。

工地机械轰鸣，厂房设施加速建设；流水线有序运转，工人熟练加工水产品；客商参观不断，招商项目陆续落地……夏日进入园区，随处都可以感受到澎湃的建设热潮。

元洪码头，工人正在将远洋鱼获卸船装车。人民网记者 兰志飞摄

在紧挨着元洪码头的福建丰大冷链物流基地，一辆辆运输车在厂房外来回穿梭。福建丰大集团有限公司执行总经理卞晓丽介绍，目前这里的冷链物流基地拥有全国最全的温区，从零下65℃到零上20℃全覆盖。公司以园区企业为客户，提供存储、加工、交易、物流等服务。

“有的客户，货放这里，老板都没来过，只要一个电话我们就帮忙协助出货。”卞晓丽说，作为首批入驻中印尼“两国双园”的企业之一，福建丰大看准的是机遇与政策。企业能够乘着“一带一路”的东风，参与到大贸易循环中，为“走出去”提供更多可能。卞晓丽透露，未来公司计划在海外投资20亿元，建设像国内这样的基地，为东南亚国家贸易往来搭建桥梁。

筑巢引凤栖，花开蝶自来。目前，福建省政府牵头支持中印尼“两国双园”建设的专项政策举措，提出一系列优惠措施，让企业有信心、产业有活力。

今年以来，“两国双园”建设稳步推进，取得了阶段性成效，其中包括省市层面与印尼高层高频互动，成功举办中印尼经贸博览会等7场大型活动；成立经贸对接小组，赴印尼开展工作；今年签约“两国双园”项目29个、总投资466.5亿元；通过国际招标，高标准编制城市设计规划、产业规划等，生成143个、总投资650亿元的项目。

跨国合作“链”全球

在中印尼“两国双园”，一只虾、一条鱼、一个椰子、一片燕窝……都是国际分工合作的结果。

走进首家入驻园区的胜田（福清）食品有限公司，一楼展厅内琳琅满目的海洋食品令人应接不暇，有各类水产、鱼糜制品、高端刺身、燕鲍翅类、休闲食品……这些产品经过印尼的供料、中国的加工、世界的销售，最终摆上食客的餐桌。

胜田食品有限公司展厅展示的刺身产品。人民网记者 兰志飞摄

印尼气候温暖湿润，渔业资源丰富；我国则拥有成熟的水产加工技术和广阔的市场，两国之间自然形成产业互补。

“印尼是世界上最大的渔场，又离我们比较近，是非常好的原料供应地。”胜田食品副董事长施捷介绍，为了开发更多世界优质渔场的水产资源，公司布局将产业链前伸，与印尼三林集团合作投资数十亿元，在当地建设数个渔业基地。目前在印尼图班市已建成投产一座渔业加工厂。

施捷说，“两国双园”给企业提供良机，两国贸易往来，可以实现标准互认、人才流动、产业链互补，这种“你中有我，我中有你”的做法，为产能提升带来积极影响。

今年是“一带一路”倡议提出10周年。施捷表示，企业在这10年间抓住“走出去”的契机，极大地拓展了发展空间。就在几天前，公司在印尼三宝垄附近渔港确定了第2个基地选址，计划明年投产。

优势互补、分工协作、信息互通……

福建宏港纺织投资8亿元，在印尼建设高档功能性经编、纬编面料研发、生产项目；淼天汇打造印尼青椰进口与精深加工的全产业链，每年计划进口20亿个椰子；金丝燕食品已正式进口印尼食用燕窝等业务；天马科技白对虾养殖等项目正加紧推进……中印尼“两国双园”助力越来越多企业积极融入新发展格局，探索产业链、供应链、价值链深度融合的国际分工合作模式。

以侨连“桥”促发展

在印尼流行一句话：“凡有华侨处，就有福清人”。

“侨”是福清最突出的特色，也是最重要的资源之一。福清全市现有海外侨胞约160万人，据统计，仅在印尼的福清籍侨胞就有70多万人。

在中印尼“两国双园”建设伊始，“侨”的资源就被利用得淋漓尽致：园区直接落地在上个世纪90年代全国最大的外商土地成片开发区——元洪投资区上；产业合作规划聚焦中印尼两国资源、资本、市场、技术等嫁接融合的领域；成立经贸对接小组，多次赴印尼拜访华侨，共商发展；邀请50多位华侨华人返乡考察，并与印尼三林集团达成互引100个项目的“双百项目”合作意向……

中印尼“两国双园”中国园俯瞰图。福州新区元洪功能区管委会供图

以侨连“桥”，项目引领大发展。

今年以来，中印尼“两国双园”发展势如破竹。2月，印尼-福州经贸对接会暨项目签约活动在雅加达举行，集中签约15宗项目、总投资216亿元；5月，中国（福建）-印尼共建“两国双园”暨经贸合作推介会在雅加达举行，21个项目现场签约、金额达432亿元；同在5月，中印尼“两国双园”经贸合作交流洽谈会在福州福清举行，10个重点项目集中签约，总投资45.5亿元。

福清市委常委、副市长，福州新区元洪功能区管委会主任王新刚介绍，目前已形成中印尼“两国双园”经贸合作项目45个，包含“走出去”项目17个，总投资近400亿元；“引进来”项目10个，总投资155亿元；贸易项目18个，预计贸易额达近百亿元。

“接下来，我们将加快推动一批设施互通、产业互联、文明互鉴项目落地，加强打造营商环境新高地，在打造国际产业合作上做出新示范。”王新刚表示。

(责编：曹淼、高雷)

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