人民网记者任妍 葛俊俊 邬迪

制造业决定了一个国家的综合实力和国际竞争力，是我国经济命脉所系，是立国之本、强国之基。近年来，中国企业在共建“一带一路”倡议下不断深化与沿线国家和地区合作，企业凭借着这些“硬实力”，实现了多赢的高质量发展。

日前，上海电气集团党委委员、副总裁金孝龙在接受人民网记者采访时表示，十年来，上海电气集团（简称“上海电气”）积极践行共建“一带一路”倡议，围绕互利共赢、合作共建、共同发展理念，带动中国技术、中国标准“出海远航”，国际业务发展取得新成效。

上海电气集团党委委员、副总裁金孝龙在接受人民网记者采访。 人民网记者 邬迪摄

金孝龙表示，“一带一路”倡议提出以来，明显感觉到“一带一路”沿线国家在基础设施、能源建设等方面的积极性大为提高。企业也加快了对“一带一路”沿线国家的业务布局，积极参与相关国家和地区的基础设施建设，赢得了更多的发展机会，有力促进了当地就业和社会经济的发展。

据介绍，截至目前，上海电气在巴基斯坦、迪拜、塞尔维亚等35个国家构建了145个办事机构或分支机构，海外员工数量超6000人，海外资产达到223亿元。金孝龙表示，近年来，“一带一路”沿线国家对中国企业的管理技术、质量等各方面的信任度都有极大提升。

如上海电气以投建营模式建设的巴基斯坦塔尔能源一体化项目，是国家“一带一路”倡议在能源领域的重点项目，是中巴经济走廊一颗闪耀的能源明星。该项目包括2台660MW高参数超临界清洁能源项目和配套的年产780万吨露天煤矿项目。经过8年努力，项目于2023年2月5日已顺利投入商业运营，目前项目运行稳定。

“一带一路”是一条世界性发展之路、共赢之路。在聚焦主责主业基础上，高质量参与“一带一路”建设，是中国企业落实高水平对外开放要求的具体实践。据了解，该项目不仅为巴基斯坦的经济发展和民生用电提供了坚强的保障，而且上海电气通过该项目，携手产业链上下游合作伙伴，创造了合作共赢、共同出海的机会。

借力共建“一带一路”，中国企业有了更广阔的发展空间。作为上海电气开拓海外能源工程的主要企业，上海电气电站工程公司参与建设的迪拜700MW光热+250MW光伏太阳能电站EPC项目，也成功入选国家发改委“一带一路”国际产能合作和第三方市场合作典型案例。该项目由丝路基金投资，签订的是全球装机容量最大、技术标准最高、投资金额最高的光热新能源项目，同时也是上海电气从传统火电向新能源转型的标志性项目，是践行“一带一路”倡议所取得的重大成果，为中国技术、装备、工程“走出去”开辟了崭新领域。

据了解，该项目建成后可为32万户家庭提供绿色能源，每年可减少160万吨碳排放量，是迪拜2030年能源战略的重要组成部分。

在“一带一路”倡议的引领下，上海电气在承接海外能源建设工程的同时，也成功带动了一大批国内先进装备走向国际市场，如越南永新项目、伊拉克华事德项目、马来西亚巴林基安项目、孟加拉一系列燃机改造项目等。

“一带一路”倡议是构建人类命运共同体的重要平台，在共建“一带一路”过程中，企业始终将践行社会责任作为风向标，为增进所在国人民福祉、促进可持续发展带去中国方案，注入新动能。

金孝龙指出，上海电气由点到面推进国际化社区建设，联合巴基斯坦当地政府、民间机构开展企业社会责任及公益活动，从惠及周边村民植树、修路、创造就业机会，到传播中国文化，再到缔结中巴友谊，树立了上海电气良好的中国企业品牌形象。

放眼下一个10年，金孝龙表示，未来，上海电气将由成本驱动型向创新驱动型转变，大力发展高质量、绿色低碳能源装备，并且通过承接国际能源工程，将中国装备带到“一带一路”沿线国家，走向世界。

(责编：曹淼、高雷)

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