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李刚：把握“一带一路”发展机遇 打造高端造纸一体化产业园区

朱晓玲 曾帆
2023年09月08日15:04 | 来源：人民网－广西频道
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原标题：李刚：把握“一带一路”发展机遇 打造高端造纸一体化产业园区

　　背靠大西南，面向东南亚。作为“一带一路”的重要节点城市，广西北海凭借区位优势吸引了一大批企业落户发展，广西太阳纸业有限公司便是其中之一。

　　“优越的地理位置和便利的交通条件，给我们的原料进口和产品出口提供了极大的便利，大大节约了运输成本和时间成本。”日前，广西太阳纸业有限公司副总经理李刚在接受记者采访时，反复提及要“牢牢把握住‘一带一路’发展机遇”。

广西太阳纸业有限公司副总经理李刚。人民网 马天翼摄

广西太阳纸业有限公司副总经理李刚。人民网 马天翼摄

　　2020年3月5日，太阳纸业北海基地350万吨林浆纸一体化项目在北海市铁山港（临海）工业区开工建设。从打桩到投产，仅耗时18个月，创下了全球特大型纸机最快调试纪录、最快开机纪录和最快产出一等品纪录。“随着项目的全面建成，开机首个年度，浆纸产能就突破300万吨。”李刚说。

　　作为“一带一路”建设的重要推动力量，企业既是实践者也是受益者。

　　当前，太阳纸业共有山东、广西、老挝三大基地。在李刚看来，北海和南宁双园区的协同推进是企业可持续稳定发展的重要枢纽，在最恰当的时点、最适当的地点把太阳纸业的山东基地和老挝基地连接起来，实现了三大基地的相互融合、相互补充、协同发展。

　　“一带一路”为企业“走出去”带来了诸多机遇。企业若想把握住难得的发展机遇，就必须不断提升企业的核心竞争力。为了解决基础配套产业薄弱的难题，广西太阳纸业有限公司发挥龙头企业影响力，聚焦产业链以企招商，引进39个项目入驻配套产业园，项目总投资约74亿元，占地约1830亩。目前，已有29家单位完成公司注册和项目备案，其中有8家完成上规入统，2022年产值超过4亿元。

　　随着北海港口岸扩大开放，北海高新产业发展优势逐渐突出，经济发展后劲持续增强。谈到未来，李刚充满期待，“我们将牢牢把握这一发展契机，持续在高端化、智能化、绿色化发展方向发力，全力推进北海基地林浆纸一体化产业园规划项目，持续打造绿色、低碳、经济、智能的高端造纸一体化产业园区，为北海打造高端造纸产业集群贡献力量。”

(责编：董童、高雷)
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