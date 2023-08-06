任妍 马作鹏 皇甫万里

在上海外高桥口岸海通国际汽车码头，一排排满载国产新能源汽车的集装箱被吊装上船，整装待发。随后，这批出口汽车由上海启程并陆续运往各个“一带一路”沿线国家和地区……

今年以来，共建“一带一路”继续展现出强大发展韧性，向高质量发展迈出坚实步伐，经贸合作也取得新成效。其中，我国新能源汽车在“一带一路”沿线国家备受青睐。

近日，上汽大通海外事业部总经理严碧亚在接受人民网记者采访时表示，十年来，公司乘借“一带一路”发展东风，海外业务版图不断扩大，上汽大通MAXUS成为中国品牌出海阵营中一股重要的“大通力量”，在海外也不断取得销量、市占率、口碑的攀升。

上汽大通汽车有限公司海外事业部总经理严碧亚在接受人民网记者采访。皇甫万里 摄

近年来，中国汽车工业走出去的战略步伐越来越快，国内的诸多车企纷纷加码在海外市场的布局，并取得了不俗的成绩。

严碧亚介绍，截至目前，上汽大通MAXUS已经畅销全球73个国家和地区，海外累计销量突破27万辆。其中，企业多数产品在欧洲、南美、北美等诸多“一带一路”沿线国家生根发芽。例如，T60、T90在智利成为排名第一的中国皮卡品牌，大家MIFA9、T90 EV在欧洲上市，更实现中国品牌的“首次”，也成为当地细分领域的“首款”。

“面向全球市场，我国在新能源汽车产业的战略性‘新赛道’上已经走在了世界前列。上汽大通MAXUS不断以一款款高品质‘大通车’助力‘一带一路’国家和地区之间的友好合作。”严碧亚表示，以欧洲市场为例，2021年，逾5000台大通车“出口”欧洲，上汽大通MAXUS开启中国品牌出口新篇章。不仅创下了中国品牌轻客车型出口欧洲的最大批量纪录，也刷新了中国品牌单一车型出口欧洲的最大批量纪录，在加速上汽大通MAXUS欧洲战略布局的同时，为“中国智造”出海找到了“新锚点”。

据介绍，上汽大通在成立之初便同步布局全球市场，以出海“先锋”的姿态，力争打造成为“国内市场上的引领者、全球市场上强有力的竞争者”，为中国品牌出海贡献“大通力量”。近年来，上汽大通已在多个“一带一路”沿线国家实现良好运营，是“一带一路”的见证者，也是践行者。

“作为中国车企，国际化的产品开发品质，是我们敢于向发达市场和老牌劲旅发起挑战的底气所在。经过多年打磨，我们已经习惯了站在全球化的角度，以国际最高标准，去思考和打造所有车型，实现全球统一高品质。”严碧亚说。

严碧亚表示，上汽大通一路走来，从产品出海“走出去”到深耕海外国家的“走进去”，再到如今的品牌和影响力塑造的“走上去”，现在，上汽大通不断开拓全球市场新领域、新蓝海、新增量，以正面挑战者的姿态向一众国际百年汽车品牌“头部地位”发起冲击。

随着企业与“一带一路”沿线国家的贸易投资规模稳步扩大，产业链供应链合作水平大幅提升，经济联系日益密切。谈及未来发展布局，严碧亚表示，未来，上汽大通将继续深化与“一带一路”沿线国家在新能源汽车领域的通力合作，在推动国内新能源汽车产业提速增效的同时，让中国制造为世界人民所知，助力“一带一路”沿线国家的新能源汽车发展再上新台阶。

(责编：曹淼、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经