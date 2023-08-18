人民网记者 李栋

原标题：向海发展气象万千 铁山港谱写海丝新篇章

8月的广西北部湾港北海码头铁山港作业区，货轮穿梭，“巨臂”起舞，湛蓝的天空与平静的海面融为一体。

汽笛乍起，一艘巨轮即将起锚远航。“现在马上驶离港口的货轮装载了出口欧洲的5000吨水泥。”铁山港作业区机械部带班蔡世君转身再指远方，“那艘货轮来自越南，进口的是3.9万吨用于造纸的木片。”

说起现在的吞吐量，已在铁山港工作整整10个年头的蔡世君滔滔不绝，颇为自豪。“今天共7艘货轮抵达港口，其中6艘来自东南亚和美洲，共建‘一带一路’倡议的提出，为国内外贸易带来不小变化。”

铁山港码头正在卸货的远洋货轮。人民网记者 李栋摄

铁山港，因海而生，向海而兴。地处华南、西南与东盟经济圈结合部，是面向东盟的国际大通道，如今已是“一带一路”有机衔接的重要门户。

货畅其流，一片繁忙。据北部湾港北海码头有限公司党委副书记、工会主席覃崇健对人民网记者介绍，北海码头下辖的铁山港作业区、石步岭作业区共有11个万吨级生产泊位，为共建“一带一路”提供了有力的物流支撑。

“目前，北海码头已发展成为一个以集装箱、件杂货、散货运输为主，为内外贸运输服务的综合性商贸港口。”覃崇健介绍，北海码头在构建“港-产-园”融合发展格局、服务区域实体经济高质量发展中发挥着重要的基础性作用，已是“一带一路”有机衔接的重要门户。

今年是共建“一带一路”倡议提出十周年，作为西部陆海新通道最便捷的出海口之一，北海码头如何主动融入“一带一路”建设，充分释放“海”的潜力，做足“边”的文章？在覃崇健看来，要借助临海优势，积极打造国内国际双循环市场经营便利地，构建起“港-产-园”高度融合、“港-工-贸”互相促进的发展体系，才能助推临港产业大发展。

“要促进港口规模化、智慧化、专业化绿色发展，并持续推动港口数字化转型，服务好国家发展大局，为建设中国式现代化广西篇章贡献北港力量。”覃崇健对将来的发展信心满满。

要想富，先建港。打造好向海经济，港口建设是重中之重。铁山港区区委常委、常务副区长陈晓华介绍，铁山港（临海）工业区重点打造绿色化工、金属新材料及高端设备制造、高端玻璃及光伏材料、高端造纸和新能源五大主导集群产业。2022年，工业区规上工业总产值实现了1625.6亿元，同比增长21.6%。

2023年，广西壮族自治区制定出台《推进西部陆海新通道建设2023年工作要点》，明确将全面提升西部陆海新通道基础设施能级，着力提高通道运行质量效率，持续优化通道营商环境，大力推动通道经济融合发展。其中包括重大基础设施项目投资完成700亿元，北部湾港集装箱吞吐量突破800万标箱等重点任务。

“目的就是要奋力推动北部湾建设不断取得新成效，为服务和融入新发展格局、奋力开创共建‘一带一路’建设新局面提供有力支撑。”陈晓华说。

最新数据显示：铁山港（临海）工业区2023年1月-6月完成规上工业产值860.3亿元；完成税收58.91亿元；完成固定资产投资91.3亿元，同比增长43.8%，其中完成工业投资80.1亿元，同比增长37%，完成外贸进出口98亿元，同比增长15%。

“在未来发展中，铁山港（临海）工业区将聚焦主导产业扩规模、提层次、强实力，加快绿色化工产业向下游延伸，推动金属新材料产业增强精深加工能力，壮大高端玻璃及光伏材料产业集群，打造高端造纸全产业链和能源产业集群，目的就是要推动产业向价值链高端攀升。力争到2030年，工业区工业总产值突破4000亿元。”陈晓华告诉人民网记者。

曾经的海上丝绸之路，如今依然一片繁荣。蔡世君腰间的对讲机里再次传出作业指令，烈日下的铁山港作业区，一个个建设者转身进入工作状态。“用我们的力量，为共建‘一带一路’做点贡献，是一种幸福。”蔡世君说。

涛声越千年，风起再扬帆。北海的优势在海、潜力在海、希望在海。凭借区位优势，铁山港正在奋力谱写海上丝绸之路新篇章。

(责编：曹淼、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经