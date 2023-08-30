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小小咖啡豆带出醇香大产业

李学山 李栋
2023年08月30日08:28 | 来源：人民网－海南频道
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原标题：小小咖啡豆带出醇香大产业

　　呷一口咖啡，顿时醇香入鼻。

　　“味道怎么样？”李豫问道。

　　“香！真香！”众人连连称赞。

　　“近几年，得益于共建‘一带一路’倡议带来的市场机遇，我们正逐渐把咖啡产业发展壮大。”海南农垦热作产业集团党委书记、董事长李豫对产业前景信心满满。“如今，爪哇拿铁、浓香研磨咖啡粉等都成了爆款产品。”

　　海南是中国较早发展咖啡产业的地区，且拥有中国庞大的消费市场和强劲消费潜力；而被称为“千岛之国”的印度尼西亚因其独特气候和地理环境，出产的咖啡以独特的风味闻名于世。一颗咖啡豆，架起了中外贸易桥梁；一杯咖啡，沿“一带一路”飘香世界。

海南海垦热作产业集团咖啡种植基地。受访者供图

海南海垦热作产业集团咖啡种植基地。受访者供图

　　李豫介绍，作为海南重点发展的产业之一，咖啡产业近年来得到了各级政府的大力支持和推动，围绕建设“咖啡新型国际专业市场”的目标，海南依托种业发展、跨境贸易、税收优惠、旅游消费等方面释放的政策红利，通过培育10个适合当地种植的优良品种，为海南咖啡产业提供了广阔的发展空间。

　　数据显示：2022年海南省咖啡收获面积同比增长180%，产量同比增长225%，咖啡产品年加工能力最高达到9000吨。

成熟的咖啡豆压弯了枝头。人民网记者 孟凡盛摄

成熟的咖啡豆压弯了枝头。人民网记者 孟凡盛摄

　　“近年来海南的咖啡产业确实进步很快，但在咖啡种植、加工方面还要多借鉴和学习成熟地区的经验。”李豫说，今年2月份，在印度尼西亚首都雅加达举行的海南自由贸易港推介会上，海垦热作集团与印尼咖啡企业火船集团签订了项目合作协议，以期实现咖啡产业在海南“引进来”和“走出去”上双向发力。

　　谋发展离不开“走出去”。“受益于共建‘一带一路’倡议的提出，这些年我们和新加坡、越南等国家的咖啡同行建立了合作关系，目的就是通过合作交流促进共同发展。”李豫说。

　　谋发展也少不了“引进来”。因看好中国市场和潜力，越来越多跨国企业用实际行动对中国经济投了“信任票”。今年4月10日，火船咖啡入驻海南的首家线下店开业。火船咖啡中国市场部负责人蒋嘉雯表示，期待以海口为起点，辐射全岛，与中国本土企业强强联合，深度参与中国咖啡产业国际化发展。

　　在火船咖啡国际公司相关负责人看来，“中国市场潜力无限，共建‘一带一路’倡议的提出也为印尼企业寻找合作伙伴、开拓国际市场提供了绝佳的机会。”

　　“我国咖啡行业市场需求巨大，发展前景可观，海南咖啡产业正面临着前所未有的机遇。我们计划先期把品牌引入海南市场，继而在海南设立分装工厂并开展咖啡生豆进口销售。”李豫对未来的产业前景看好，“这颗‘金豆子’让海南和印尼两地最大的咖啡生产企业走到了一起，必将结出丰硕的合作之果。”

　　“背靠超大规模国内市场，又同时连接全球增速最快的东南亚市场，海南发展咖啡加工贸易前景广阔。”海南省农业农村厅厅长何琼妹认为，在海南发展咖啡进口加工业，既可以适用自贸港保税政策，采取免税消费“前店后厂”模式，降低进口环节关税、增值税；也可以适用自用生产设备零关税政策，从国外进口先进的咖啡加工设备生产线，降低生产成本，为携手“一带一路”共建国家和地区共同发展提供了便利。

　　“海南自贸港的优惠政策为我们和东南亚‘一带一路’共建国家和地区的农企合作提供了难得机遇，可以更好地让海南的咖啡、胡椒、茶叶和国际市场有效连接，进而也将成为推动深化‘一带一路’合作的桥梁和纽带。”李豫对未来信心十足。

(责编：董童、高雷)
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