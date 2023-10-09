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原标题：海南省委常委、海口市委书记罗增斌：实现共建“一带一路”与自贸港核心区建设有效衔接

海南省会城市海口地处琼州海峡南岸，是“21世纪海上丝绸之路”建设最直接的参与者、推动者和受益者。在“一带一路”倡议下，椰城海口努力实现更高合作水平、更高投入效益、更高供给质量、更高发展韧性，推动共建“一带一路”高质量发展不断取得新成效。近年来，海口如何全力推进自由贸易港核心区建设，实现共建“一带一路”与高质量高标准建设海南自由贸易港有机衔接？在共建“一带一路”倡议提出10周年之际，人民网记者就此专访了海南省委常委、海口市委书记罗增斌。

人民网：海南作为中国对外开放重要窗口和“一带一路”重要节点，提出了打造“两个基地”，即中国企业走向国际市场的总部基地和境外企业进入中国市场的总部基地。您认为海口作为省会城市，在其中承担着怎样的任务？

罗增斌：海南自贸港是国外市场主体进入超大规模国内市场和腹地经济的通道及“一带一路”的重要支点，海口不仅是海南省会城市，也是“一带一路”建设支点城市和海南自由贸易港建设核心区，主要表现在全省1/4 “一线口岸”、四成“二线口岸”在海口，特别是新海港“二线口岸”，处于琼州海峡黄金通道大陆端咽喉要塞，是连接“一带一路”的重要枢纽之一。

近年来，海口市充分发挥区位优势和政策叠加优势，通过建立健全长效机制、加快出台配套政策、多方联动助推招商、重点完善总部企业服务机制等举措，推动“两个总部基地”建设，吸引了国际国内各大企业到海口布局，促进国内国际市场更好联通，更好融入全球供应链、产业链、价值链，实现联动发展，主要表现在四个方面的“聚集效应”：

一是实现国内外优秀企业总部基地的聚集效应。海口市组建“两个总部基地”建设工作专班，形成集注册登记、银行开户、税务办理、海关咨询、基金设立、出入境管理、仲裁支持等于一体的“一站式”服务体系，保障“两个总部基地”建设在江东新区顺利推进。积极联动全球贸易之窗，打造中国和国际企业“走出去”和“请进来”的桥头堡。目前越来越多以总部企业为重点的经营主体落户海口，总部企业数量达到49家，总部企业数量领跑全省，占比62%，有力支持和引领全市高质量发展。

二是对外投资高质量增长的聚集效应。海口对外直接投资（ODI）呈快速增长态势，今年1—7月海口新增对外投资备案企业83家，备案金额同比增长86%。所批准的企业分属批发业、进出口贸易、商业服务、互联网及相关服务、专业技术服务等行业，高水平对外开放格局初步形成。

2023年4月10日，第三届中国国际消费品博览会在海口开幕。 人民网记者 孟凡盛摄

三是招商引资准、项目落地快的聚集效应。聚焦东南亚和我国港澳台等地区，借力银行境外分行、侨商会、中介机构等渠道，搭建海外招商工作网络体系，各产业主管部门、各重点园区高效联动，多次赴港澳台及境外开展招商推介活动，推动众多重点企业在海口投资落地，为多领域的深化合作奠定坚实基础。此外，用好博鳌亚洲论坛、消博会等国际招商平台，利用《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）和自贸港政策叠加优势，推动国内知名企业在海口投资落地，开拓境外市场，实现业务出海。

海口美兰国际机场二期T2航站楼。 石中华摄

四是以互联互通为基础，形成国际合作的聚集效应。整体跃升。跨境贸易自由化便利化水平不断提升，开通了东盟国家及地区国际客运航线4条和东盟及地区国际货运航线3条，东盟国家人员、货物往来更加自由化便利化。截至2023年8月31日，美兰机场累计完成运输起降架次113475架次、客座率79.4%，旅客吞吐量1625.05万人次、货邮吞吐量116784.6吨。全省首创开通机场口岸航空国际快件业务通道，填补美兰国际机场国际快件业务空白，实现了跨境电商、国际快件“两场合一”海关监管模式，提升通关时效，降低通关成本，促进贸易自由便利。

海口市“两个基地”建设取得的成果，旨在巩固互联互通合作基础，拓展国际合作新空间，扎牢风险防控网络，努力实现更高合作水平，为海口融入和服务新发展格局，推进高水平对外开放奠定了坚实的基础。

人民网：当前，海口如何实现共建“一带一路”与高质量高标准建设海南自由贸易港有机衔接？如何利用自贸港的政策优势进一步发展外向型经济？

罗增斌：共建“一带一路”倡议，目的是聚焦互联互通，深化务实合作，携手应对人类面临的各种风险挑战，实现互利共赢、共同发展。建设海南自由贸易港是落实“一带一路”倡议的重要举措。5年来，以自贸港核心区建设为牵引，海口外向型经济蓬勃发展。实际利用外资年均增长232%，新设外资企业年均增长107％，经济外向度5年提高13.3个百分点。未来，海口将主动深度融入国内国际“双循环”，用好《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）与自贸港政策叠加优势，先行先试《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）、《数字经济伙伴关系协定》（DEPA）等国际高标准经贸规则，以“五个持续”为抓手，全方位深化与东南亚经贸合作，纵深推进自贸港核心区建设。

——持续加大对外招商引资。海口市开展全球大招商行动，加强与世界知名自贸港地区、园区间交流互鉴，深化对外合作交流，推动建设更加开放的自贸港。

——持续加密与国际主要枢纽城市航线。航线实现互联互通的同时，扩大第五航权，试点开展第七航权合作，推动面向太平洋、印度洋的航空区域门户枢纽建设取得突破性进展。

——持续推动国内企业利用自贸港平台“走出去”，开拓海外市场，提高本土企业产品和服务的国际竞争力。

——持续完善离岛免税购物设施及服务配套，打造全球消费精品展示交易集散地。激活“免税+”消费潜力，充分释放离岛免税购物政策效应。

——持续加快推动重点园区建设，培育做强园区特色产业，建设人流、物流、资金流自由便利和数据安全有序流动的开放新高地。

2022年10月，世界最大单体免税店——海口国际免税城开业。人民网记者 孟凡盛摄

人民网：请您介绍一下，海口持续稳步推进更高水平对外开放的“路线图”和“计划表”是怎样的？

罗增斌：海口市要坚定不移推进高水平对外开放，以打造“一带一路”重要节点为目标，积极推动海南自由贸易港核心区建设，不断开拓合作共赢新局面，奋力谱写中国式现代化海口新篇章。

一是持续加快自贸港核心区建设。围绕“2023年底前具备封关硬件条件、2024年底前完成封关各项准备工作”的目标任务，按照省委“三张清单”挂图作战的部署，加快推进9个封关运作项目建设。深入开展压力测试，扎实推进“五个自由便利、一个安全有序流动”各项政策和制度的落地实施，持续放大自贸港政策效应。

二是持续提高对外开放水平。全面对接国际高标准经贸规则，加快推进规则、规制、管理、标准等制度性开放，围绕省委打造“两个基地”、构建“两个网络”、建设“两个枢纽”的部署，加快恢复和加密国际客货运航线，依托博鳌亚洲论坛年会、中国国际消费品博览会、国际热带农产品冬季交易会，建设一批新的国际开放平台，争取更多层次高、影响大、综合带动效应强的国际性展会落地。

三是加快发展外向型经济。打好稳外资稳外贸组合拳，充分释放货物贸易“零关税”、服务贸易“既准入又准营”、市场准入承诺即入制等政策效应，开展促进贸易便利化专项行动，推动货物贸易优化升级。加强与相关国家和地区的交流合作，推动医疗健康、文化体育和生态环保等领域的国际组织区域总部、专业性组织总部落地。

四是持续提升城市国际化水平。持续优化营商环境，对标世界银行和国家发改委关于营商环境评价指标体系要求，重点聚焦行政审批、商事制度、产业服务等领域，切实破解制约营商环境的痛点堵点，让企业权益更有保障，企业发展更有前景。不断扩大国际“朋友圈”，优化外事服务管理，加强国际语言环境建设，建设现代化国际化新海口。积极对外宣传推介“机遇海口、活力海口”良好形象，着力提高海口国际知名度、美誉度和影响力。

同舟共济扬帆起，乘风破浪万里航。面向未来，海口市委、市政府将坚持共商共建共享原则，践行开放、绿色、廉洁理念，全力推动海南自贸港核心区建设沿着高质量发展方向不断前进，让互联互通更有效，经济增长更韧性，国际合作更密切。

(责编：董童、高雷)

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