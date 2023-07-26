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人民网“一带一路 大道同行”大型跨国融媒体报道活动走进广西

2023年07月26日14:26 | 来源：人民网－广西频道
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原标题：人民网“一带一路 大道同行”大型跨国融媒体报道活动走进广西

　　人民网南宁7月26日电 （覃心）7月20日至23日，人民网“一带一路 大道同行”大型跨国融媒体报道活动走进广西。由人民网总网与人民网广西频道共同组成的采访团相继深入南宁、防城港、钦州三市，实地探访广西推进西部陆海新通道建设的成效与亮点。

采访团在西部陆海新通道南宁国际铁路港展厅内采访。人民网 严立政摄

记者正在拍摄工人操作画面。人民网 方经纶摄

采访团在广西民族大学采访教师代表。人民网 严立政摄

　　活动期间，采访团聚焦平陆运河、防东铁路、防城港企沙港区赤沙作业区的建设进展和亮点，南宁国际铁路港、中新南宁国际物流园、中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区、中国—马来西亚钦州产业园、北部湾港钦州自动化集装箱码头的发展成果和下一步发展计划。此外，采访团还围绕“民心相通”这一话题在广西民族大学、东兴口岸进行采访、拍摄。

记者在防城港企沙港区赤沙作业区采访。人民网 朱晓玲摄

记者在东兴市采访拍摄。人民网 黄昱梅摄

在中国—马来西亚钦州产业园，采访团了解入园企业情况。人民网 严立政摄

采访团详细了解平陆运河建设情况。人民网 朱晓玲摄

　　据介绍，人民网“一带一路 大道同行”大型跨国融媒体报道活动分为国内和国际两个部分。其中，国内采访部分由人民网总网与地方频道共同完成，分别聚焦东西干线、西部陆海新通道、海上丝绸之路3条线路和各地中欧班列相关点位；国外采访部分，人民网与人民日报社国际部联合进行，走访亚非欧及南美的17个国家。

　　21日上午，本次报道活动启动仪式在人民网一号演播厅举行。启动仪式采用“主会场+分会场”形式，在北京设主会场，在广西南宁、内蒙古满洲里、江苏连云港、浙江宁波四地设立分会场。

广西南宁分会场启动仪式合影。人民网 严立政摄

(责编：曹淼、高雷)
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