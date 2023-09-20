覃心 何宁

原标题：地处西部陆海新通道关键节点，广西钦州“向海经济”如何发展？

2019年8月，中国（广西）自由贸易试验区成立，位于西部陆海新通道关键节点的钦州港片区成为广西面积最大、唯一临海的片区，为钦州“向海经济”的发展增添了新活力。

4年来，钦州港片区以打造西部陆海新通道国际门户港为目标，不断加快完善港航基础设施建设。于内，全国第一个海铁联运自动化码头投产运营，海铁联运班列年开行量从2243列增长到8820列，线路覆盖我国17省63市121站；对外，钦州港集装箱航线达75条，与世界113个国家和地区的338个港口实现通航。

锚定区位优势 释放向海潜能

向海而兴扬风帆，产业集聚共发展。随着西部陆海新通道的加快建设，钦州港片区的硬实力不断提升，枢纽经济渐现活力。

在钦州金鼓江与北部湾的交汇处，多个5万-10万吨级的液体化工品码头和散货码头向海而立，来自印度尼西亚和澳大利亚的煤炭在此卸货。码头身后这片临海的三角陆地上，华谊钦州化工新材料一体化基地拔地而起，储罐林立、管廊交错。

这是目前广西单体投资最大的工业项目，规划总投资超900亿元，是广西上海深化东西部协作的重要成果之一。

华谊钦州化工新材料一体化基地。人民网 覃心摄

上海华谊集团为何选择钦州？

“广西自贸试验区钦州港片区的物流条件非常好，能直通我国西南、华南地区和东盟国家。在这里，我们无论是进口原料，还是出口产品，都很便利。”广西华谊能源化工有限公司党委副书记、副总经理梁泉涌介绍，去年，该基地出口印度的醋酸已经超过40万吨，并且与新加坡、文莱等国家都有合作。

据统计，目前，这座基地已累计生产产品677万吨，完成工业产值130亿元，产品通过西部陆海新通道远销东南亚、欧洲等地。

远眺钦州港码头。人民网 覃心摄

畅通贸易通道 护航优势产业发展

2011年的第8届东博会上，中国和马来西亚签订了钦州产业园区、关丹产业园区的国家级合作项目，开创了中马“两国双园”国际合作新模式。

据了解，马来西亚是燕窝原料“毛燕”进口的重要来源地，自2019年11月马来西亚毛燕正式获批输华开始至今年7月，进口额累计约5.35亿元。近年来，钦州港片区依托独有的中马“两国双园”工作平台和工作机制，成功构建全国首条中国—东盟燕窝跨境产业链。

“RCEP对马来西亚生效后，企业进口燕窝在中国—东盟自由贸易区的基础上可获得新的关税减免。”钦州港海关有关负责人介绍。

钦州港片区管委副主任莫福文表示，加强“两国双园”互动，燕窝产业发展是重要的经贸投资合作之一。钦州港片区将进一步推动马来西亚的毛燕预处理工厂在钦州的贸易量，扩大原材料供应。

这一优势产业的规模正在政策与区位的双优势下不断扩大。前不久，中国—马来西亚钦州产业园的燕窝产业集群发展又添新军，铂燕超级工厂项目正式进入设备调试、投料试产阶段。投产后，项目可以实现燕窝一体化、全流程自动化生产管理，一期冻干燕窝年处理能力达6吨。

入驻中国—马来西亚钦州产业园的企业越来越多。人民网记者 严立政摄

拓展区域合作 赋能“钦州速度”

“过去我们常说‘深圳速度’，这次我们选择落户钦州港片区也体会到了‘钦州速度’。”见炬科技总经理闵波感慨。

广西自贸区见炬科技有限公司来自深圳，主要开发超微型热电温控芯片和高维散热器系列产品，用于通讯行业和电子信息行业的精准热管理。

“我们与一些共建‘一带一路’国家、尤其是东南亚国家有过交流，发现他们的电费相对较高，我们的产品有着非常广阔的应用前景。”闵波表示，作为一家高精尖企业，见炬科技也希望走在中国与东盟合作的前沿。钦州地方政府重视企业发展，园区配套成熟，见炬科技从落地建设到投产只用了半年的时间，这是企业能快速成长的关键要素。

见证“钦州速度”的不仅这一家企业。华谊钦州化工新材料一体化基地也曾在2021年一期项目中高效实现了当年投产、当年达产、当年盈利。

“钦州速度”来源何处？“通道带物流、物流带经贸、经贸带产业”，这一良性循环为区域合作开拓了新领域，也让钦州向海发展有了新动能。

据悉，围绕绿色化工、装备制造、新能源新材料、电子信息和生物医药五大产业链，钦州港片区成立了驻大湾区、长三角、川渝地区企业服务处，开展驻点招商工作。数据显示，1—7月，片区规模以上工业总产值预计完成793.5亿元，同比增长12.53%；累计引进27个工业产业项目、总投资额154.25亿元，招商引资到位资金117亿元。

“钦州港片区争取在2025年，成为面向东盟和RCEP的贸易物流、产业合作、跨境金融、辐射带动重要节点，成为服务国内国际双循环市场经营便利地的核心示范区。”莫福文说。

(责编：曹淼、高雷)

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