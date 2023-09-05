本报记者 孙广勇 张矜若 俞懿春 胡泽曦

老挝万象赛色塔综合开发区鸟瞰图。

帕尼玛莱通摄

从老挝首都万象市中心往东北方向，开车行驶大约30分钟就来到赛色塔综合开发区。开发区内，热带植物郁郁葱葱，一座座厂房整齐排列。赛色塔综合开发区是中国在老挝唯一的国家级境外经贸合作区，也是老挝国家级经济特区。作为“一带一路”建设规划的早期收获项目，赛色塔综合开发区对促进老挝工业化进程、提升中老两国经贸合作水平发挥着重要作用。

131家企业入驻，填补多个领域空白

贝德服装（老挝）有限公司的工厂位于赛色塔综合开发区内，占地两万多平方米。进入工厂车间，记者看到一条条生产线上，当地员工正在赶制出口到欧洲的服装。

“我们引进了先进的自动裁床、电脑缝纫设备等，并有25名中方管理人员开展培训和辅导，采用精益生产管理以及生产执行系统，致力于打造老挝一流的服装工厂。”贝德服装（老挝）有限公司总经理孙林华告诉记者。

总部位于中国江苏的贝德服装集团此前已在缅甸仰光、柬埔寨磅士卑省设立工厂。两年前，集团来到老挝，在赛色塔综合开发区投资设厂。工厂建有40条生产线，雇用员工2000名，设计年产能2000万件套各类针织服装，产品销往欧美及日本市场。

老挝员工丽达来自西北部的沙耶武里省。尽管她是来到工厂之后才第一次接触到现代化生产设备，但通过培训很快掌握了操作技术。“在这里工作有保障，吃饭有补贴，宿舍及水电费都由公司承担，除留些零花钱外，大部分工资都能寄回家里。希望沙耶武里将来也能有这样现代化的工厂。”丽达说。

赛色塔综合开发区功能定位为“一城四区”，即万象产业生态新城和国际产能合作的承载区、中老合作开发的示范区、万象新城的核心区、和谐人居环境的宜居区。目前开发区已吸引来自中国、日本、新加坡、泰国等多个国家和地区的131家企业入驻，投资总额超过15亿美元，吸纳务工人员6000人。目前入驻开发区的企业全部投产后，预计年总产值超过18亿美元，创造超过1万个就业岗位。

老中铁路有限公司、贝德服装（老挝）有限公司、老挝联合制药集团有限公司、新希望（老挝）有限公司……一家家合资企业，承载着老挝工业化的希望。“开发区引进了多家知名企业，帮助老挝填补了电子产品制造、生物医药、农产品加工、纺织品加工等多个制造业领域的空白，显著推动了老挝工业发展。”赛色塔综合开发区投资服务中心主任通洛说。

建设低碳示范区，积累绿色发展经验

绿树、白云、蓝天。蓝色车体的新能源汽车、白色车体的新能源巴士以及货车，在开发区道路上不时驶过。

依托赛色塔综合开发区开展低碳示范区建设，是落实关于构建中老命运共同体行动计划的重要举措。近年来，综合开发区一直积极推动低碳示范区建设，开发区内随处可见太阳能路灯、新能源客车以及环境监测设备。

记者乘上一辆新能源车，车内凉爽舒适。行驶在开发区内，道路两旁的太阳能智慧路灯格外引人注目。这些太阳能路灯一共有3000多套，全部来自中国。

“目前开发区的新能源车队含12辆巴士、8辆小汽车、8辆卡车。园区企业对建筑材料、原材料、机械设备、制成品等的运输有较大需求，平均每天货物通行量为1000吨至1500吨，未来我们将继续引入清洁能源卡车。”赛色塔综合开发区投资方老中联合投资有限公司总经理熊军告诉记者。

赛色塔低碳示范区是中老两国政府依托赛色塔综合开发区开展的应对气候变化的南南合作项目，是中国在发展中国家开展的“10个低碳示范区”合作项目之一。根据中老两国签署的谅解备忘录，双方将开展一系列合作，包括以低碳交通带动低碳生活方式的转变，以低碳照明提升绿色基础设施建设水平等。

“我们希望通过建设赛色塔低碳示范区，为老挝其他地区积累绿色发展的宝贵经验。”老挝自然资源与环境部部长本坎表示，老挝政府鼓励使用清洁能源，以推动经济社会朝着绿色、可持续方向发展。“赛色塔低碳示范区项目的实施，为老挝争取到2050年实现净零碳排放的目标发挥重要作用，将有力促进老挝经济社会可持续发展。”

“以路带园，以园促路”，助力实现产业升级

距离赛色塔综合开发区10公里的中老铁路万象南站一片繁忙景象。起重机的巨大吊臂精准抓起满载货物的集装箱，吊运到中老铁路国际货运列车上。沿着中老铁路，老挝的农产品、制造业产品等踏上前往中国的旅程。

2021年12月中老铁路开通运营以来，老挝进一步融入地区互联互通网络，赛色塔综合开发区的发展条件也更加完善。“现在，从昆明运输物料到万象，10小时内可完成清关，这为服装出口交货提供了重要保障。”孙林华说，中老铁路提供了稳定、可靠的运输方式。通洛表示：“随着中老铁路的开通运营，开发区的物流变得更加便利、成本大幅降低，运输和生产方式也更加绿色环保。”

“入驻开发区的企业大多从事加工贸易，原材料和销售市场‘两头在外’，尤其关注交通运输的便利性。”熊军表示，开发区设有海关服务中心，入驻企业的货物在此完成海关所需手续后，即可通过多种运输方式出口到中国。随着物流变得更加便利、成本大幅降低，赛色塔综合开发区发展优势越发凸显，不少企业计划扩大生产。

据悉，老中铁路公司总部也已落户赛色塔综合开发区，将进一步促进开发区发展，实现“以路带园，以园促路”的双赢局面。

随着去年1月《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）正式生效实施，入驻赛色塔综合开发区的外资企业享受到了更多优惠政策。老挝联合制药集团有限公司负责人陈挺表示，RCEP生效实施降低了公司的生产销售成本，开发区企业进行产品加工和出口更加便利。

老挝国会副主席宋玛·奔舍那表示，赛色塔综合开发区是老中两国政府共同确定的国家级合作项目，“希望将开发区建设成为老挝经济特区的典范，期待老中双方继续加强相关合作，带动中小企业发展，助力老挝实现产业升级，让更多老挝民众受益”。

《 人民日报 》（ 2023年09月05日 03 版）

(责编：李源、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经