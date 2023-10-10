原标题：信智慧交通出海再下一城，成功中标老挝快速公交项目

10月8日，海信宣布与老挝交通与公共工程部正式签约快速公交(BRT)建设项目，并已进入实施阶段。据悉，该项目是海信智慧交通业务在东南亚市场上的首次突破，也是海信B2B产业出海的又一标杆案例。

海信网络科技公司和老挝交通与公共工程部举办正式签约仪式

海信与老挝的缘分或许可以追溯到2019年的9月9日，当日，老挝可持续城市交通项目考察团一行14人到访湖北宜昌公交集团，考察宜昌BRT项目。考察团乘坐BRT车辆、参观运营调度中心、召开座谈会。过程中，来自老挝的官员用笔记本记下很多内容，不停地向陪同人员询问项目细节。

鲜有人知的是，老挝考察团此次考察的宜昌BRT项目正是由海信所承建。时隔4年之后的2023年9月29日，缘分再次降临，经过前期7家公司的激烈角逐，海信凭借强大的综合实力脱颖而出，与老挝共同走进了签约席。根据协议，海信将为老挝首都万象建设首条智慧化现代化的快速公交，通过对控制中心、站台、车辆等环节的智能交通系统打造，进一步提升当地交通水平。除此之外，市民通过位于站台、车辆的信息显示屏即可获取准确便捷的导乘服务，线路途径站点有哪些、下一辆车什么时候到站、票价多少、拥挤程度等信息一目了然。

海信网络科技公司国际业务部总设计师王栋介绍，万象市基础设施建设相对薄弱，公交数量少、发车频率低，现有的公交站点相对简陋，候车时没有动态信息，无法得知下一辆车何时到达，公交车上也没有自动报站，需要手动按钮提醒司机下车，或者提前和司机说好在哪一站下车。因为出行不便，公众出行主要靠私家车或者是摩托车，游客出行一般会选择当地的三轮车以及出租车和网约车，作为一个依靠旅游业的城市，间接影响到经济的发展。

根据项目规划，由海信承建的快速公交线路将基本覆盖万象市两条主干道和万象瓦岱国际机场、万象神塔、凯旋门等热门景点、客流集散点，形成一张覆盖全市的城市快速公交骨干线网，助力当地疏通城市主动脉。“我们希望借助这个项目的打造，去形成我们在东南亚乃至全球的标杆案例，去服务更多的国家和人民，为当地民众出行提供更好的服务和条件。” 海信网络科技公司国际业务部总经理牟三钢说。

海信高层曾多次在公开场合指出，海信国际化的下一个重要突破口就在B2B产业的出海。老挝项目的顺利签约是海信智慧交通业务加速国际化的一个缩影，在此之前，海信网络科技公司在埃塞俄比亚屡传捷报。2021年12月，海信与山东高速联合体中标埃塞俄比亚智能公交项目，今年4月，海信智慧高速项目落地埃塞俄比亚。5月初，海信与山东高速组成的联合体中标亚的斯亚贝巴市交通管理中心信号项目……从产品、服务出海，到技术、系统和解决方案的出海，海信走出了一条独特的国际化之路。

与此同时，加速全球化布局的背后，是海信在本土化方面长期的坚持。这些年来，海信在国际化的过程中，始终坚持研发、制造、营销的本土化。在全球设立海外办事处、海外营销公司，在海外重点市场建设研发中心、实验室和制造工厂，今年又成立了直属于海信集团的东盟区，进一步完善了海信在全球的供应链和营销体系。“在提供项目信息、为海外人员提供便利工作生活条件等方面，离不开集团东盟区和国际营销的力量，这对我们在海外的自主营销布局是莫大帮助。”牟三钢说。

(责编：曹淼、李源)

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