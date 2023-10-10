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全国铁路10月11日起将实行第四季度列车运行图

2023年10月10日11:28 | 来源：人民网
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人民网北京10月10日电 （记者王连香）记者从中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）获悉，10月11日零时起，全国铁路将实行第四季度列车运行图。调图后，全国铁路安排旅客列车11075列，较现图增加449列；开行货物列车22224列，较现图增加42列，铁路客货运输能力进一步提升，为更好服务经济社会发展提供有力运输保障。

国铁集团运输部负责人介绍，此次调图是铁路部门以服务支撑中国式现代化建设和国家重大战略、不断提升铁路客货运输服务品质和效率为目的，积极适应运输市场需求，充分运用铁路新增线路、装备等运输资源，对运输组织作出的优化调整。新图的实施，有利于进一步发挥路网作用，更好服务经济社会发展和人民群众生产生活。

一是充分运用贵南、贵广高铁新增能力优化西南地区运行图，进一步密切西南和华南地区联系。8月31日开通运营的贵南高铁，安排动车组列车日常线、周末线共68列，较现图增加20列。首次安排开行南宁至贵阳、成都间以停大站为主、速度较快、旅时较短的动车组列车4列，优化南宁至重庆间运行径路，南宁至贵阳、成都、重庆间最快2小时07分、5小时39分、4小时32分可达；安排开行荔波站始发终到动车组列车24列，增加龙里、都匀、贵定站动车组列车停站频次，首次安排开行百色至成都间动车组列车4列、百色至六盘水间动车组列车2列，服务沿线旅游产业发展和毛南族、瑶族等少数民族地区乡村振兴。10月11日贵广高铁提质改造工程完成、最高时速按300公里运营，安排动车组日常、周末线共177列，其中贵阳至广州间安排开行G字头动车组列车48列，最快3小时39分可达，较提质改造前压缩31分钟。调图后，黔桂两省与粤港澳大湾区间联系更加紧密。

二是充分运用甬广、沪宁沿江高铁开通新增能力优化东南沿海高铁网运行图，服务海峡西岸经济区建设和长三角区域一体化发展。9月28日甬广高铁福漳段开通运营后，统筹运用新开通高铁和既有东南沿海铁路福州至厦门段通道能力，福厦间共安排动车组列车285列，最快55分可达，形成“一小时经济圈”，厦门、漳州、泉州等海峡西岸城市群形成“半小时交通圈”。9月28日开通运营的沪宁沿江高铁，安排动车组列车日常线、周末线共74列，南京至太仓、常熟、张家港间分别最快1小时14分、56分、1小时03分可达，江苏沿江城市间时空距离进一步压缩，将助力沪苏两地协同发展。同时沿线车站开行至西安、厦门、昆明、重庆等多地高铁列车，苏南地区与全国多个大中城市的联系更加密切。

三是持续优化客车运行径路和通达范围，进一步方便人民群众出行。广深港高铁过港动车组日常线增加6列，助力香港与内地人员往来；根据跨境旅游需求，安排中老铁路昆明至万象间2列跨境普速旅游列车，适时上线运行；首次安排南阳至广州、哈尔滨至运城动车组列车，方便豫西南与粤港澳大湾区、东北地区与山西地区联系；增开北京至呼和浩特间动车组列车10列，增加内蒙古地区进出北京能力；增开北京经由张家口、大同地区至太原动车组列车6列，进一步满足晋北地区忻州、原平、朔州旅客群众进京需求；增开鄂尔多斯至呼和浩特、包头间城际动车组列车各2列，促进呼包鄂区域联动；持续开好公益性“慢火车”，为巩固拓展脱贫攻坚成果、推进乡村振兴发展提供支撑；对经由丰沙、鹰厦、湘桂铁路等山区铁路运行的普速列车，采取主动避险措施，确保列车运行安全畅通。

四是增开货物快运班列提高能源运输能力，更好服务经济社会发展和人民群众温暖过冬。新图安排开行跨铁路局直通快运班列321列，较现图增加19列，实现对全国31个省会城市和直辖市的全覆盖。优化跨境货物列车开行方案，保持中老铁路跨境货物列车稳定开行，增开中欧班列、西部陆海新通道班列各1列，开行总量分别达到87列、17列，服务国内国际双循环和外贸保稳提质。围绕四季度企业生产和人民群众温暖过冬等需求，在襄渝铁路、唐包铁路、胶新铁路等线路增开货物列车，提高货运通道运输能力和能源保供水平。

铁路部门提示，调图后客货列车开行信息和服务资讯，大家可通过铁路12306、95306网站、客户端、微信等渠道查询，或关注各地铁路部门发布的动态信息、各大火车站公告，以便合理安排行程和货物运输事宜。

(责编：王连香、高雷)
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