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假日经济“热”力十足 激发消费市场澎湃动能

王绍绍
2023年10月10日14:12 | 来源：人民网
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道路川流不息，景区人头攒动，商场人气火爆……今年恰逢中秋、国庆并行，“双节”期间，国内旅游收入7534.3亿元，同比增长129.5%；全国营业性演出44237场，同比增长227.68%。全国各地的消费市场持续释放活力，多元的消费场景、创新的消费业态、丰富的消费体验，让假日经济不断升温。

近日，国务院办公厅印发《关于释放旅游消费潜力推动旅游业高质量发展的若干措施》（下称《措施》），旨在丰富优质旅游供给，释放旅游消费潜力，推动旅游业高质量发展，进一步满足人民群众美好生活需要，发挥旅游业对推动经济社会发展的重要作用。

消费市场信心增长，假日经济持续火爆，对经济增长的新引擎作用进一步增强。相关专家在接受人民网采访时表示，丰富多彩的旅游供给、持续高涨的居民出游意愿，让这个假期的旅游市场热度再创新高。

山城重庆的街巷中，游客们坐在等候区“翘首以盼”，等待热气腾腾的重庆老火锅。“这几天店里每天下午4点就开始排长队，一天可以翻台将近8次，排队取号能到200多号。”一位重庆餐厅负责人表示，国庆期间店里游客占比超过七成，客流量较往年增长近一倍，生意非常红火。

夜幕降临后，夜游体验揭开城市夜晚的“面纱”，上海迪士尼商圈、长沙五一广场商圈等地灯火通明，为游客提供“花式”夜间玩乐模式，打造了晚间集市、文化展演、灯光秀等丰富的新消费场景。一系列夜间消费主题活动提升了城市文化影响力，也为夜间经济带来蓬勃生命力。

杭州的“亚运味”吸引力十足，游客们观看亚运赛事、体验当地美景特色，在杭人均停留时间较以往节假日的停留时间上涨1倍。在亚运会的带动作用下，今年假期，杭州进行了体育与文化、旅游等行业的融合互动，丰富体育旅游产品，促进体育消费升级，在“赛事+旅游”的模式中营造了浓厚的旅游消费氛围。数据显示，“双节”期间，杭州市消费总金额达237.53亿元，杭州各景区景点（含乡村旅游）共接待游客1300.87万人次。

“各地在中秋、国庆期间纷纷丰富旅游消费场景，加大文体商旅等领域的融合力度，持续改善了旅游消费环境，满足人民日益增长的旅游消费需求。”上述专家说。

“双节”期间，消费场景的多元带动着消费市场的兴旺，带来旅游行业消费显著增长。美团数据显示，北京、上海、南京、西安、成都、重庆、武汉、长沙、杭州、洛阳上榜全国十大热门旅游城市，与此同时，“反向旅游”也持续火热，林芝、万宁、汕尾、临沧等地住宿订单量翻倍增长。

线上线下拉满节日氛围，城市中涌动的人潮、预订一空的酒店民宿、餐厅中不断刷新的叫号提示，都成为假期火热消费的缩影。

《措施》指出，要打造智慧旅游、沉浸式体验新空间，为游客提供更多旅游新场景新产品新玩法。发展沉浸式演艺、沉浸式展览、沉浸式娱乐体验等业态，鼓励沉浸式体验与城市综合体、公共空间、旅游景区等相结合。

今年假期，消费市场也出现了很多新玩法、新模式，在乡村民宿中感受“慢生活”、在景点景区推出“打卡盖章”、在数字展馆进行“沉浸式体验”，各式各样的新潮玩法给游客带来了更有趣的消费体验，也助力着文旅产业的创新融合发展。

据交通运输部数据显示，中秋国庆假期，全国铁路、公路、水路、民航发送旅客总量累计4.58亿人次，日均5727.7万人次。“休闲游”“反向游”“乡村游”等多元旅游模式备受青睐，游客在流动中感受河山之美，在互动中体验旅行之趣，出游意愿和消费热情持续高涨。

我国消费市场正通过供需两端发力，推动形成需求牵引供给、供给创造需求的更高水平动态平衡。丰富优质旅游供给、释放旅游消费潜力，能够进一步满足居民旺盛的消费需求，助力经济持续稳定增长。

“热闹的文旅市场与一系列宏观数据相互映衬，共同展现出国内消费市场加速回暖、中国经济活力涌动。”国务院发展研究中心研究员张立群说。（实习生尉馨文对本文亦有贡献）

(责编：郝帅、高雷)
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