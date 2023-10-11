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四部门：到2035年新能源航空器成为发展主流

2023年10月11日09:15 | 来源：人民网
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人民网北京10月11日电 （记者申佳平）据工业和信息化部官网消息，为抢抓航空动力变革机遇，加快培育航空产业新业态，工业和信息化部、科学技术部、财政部、中国民用航空局等四部门近日联合印发《绿色航空制造业发展纲要（2023-2035年）》（以下简称《纲要》），其中提出到2035年新能源航空器成为发展主流。

《纲要》提出了2025年和2035年“两步走”目标。其中到2025年，国产民用飞机节能、减排、降噪性能进一步提高，航空绿色制造水平全面提升，绿色航空产业发展取得阶段性成果，安全有效的保障体系基本建成。使用可持续航空燃料的国产民用飞机实现示范应用，电动通航飞机投入商业应用，电动垂直起降航空器（eVTOL）实现试点运行，氢能源飞机关键技术完成可行性验证，绿色航空基础设施不断夯实，形成一批标准规范和技术公共服务平台，有效支撑绿色航空生产体系、运营体系建设。

到2035年，建成具有完整性、先进性、安全性的绿色航空制造体系，新能源航空器成为发展主流，国产民用大飞机安全性、环保性、经济性、舒适性达到世界一流水平，以无人化、电动化、智能化为技术特征的新型通用航空装备实现商业化、规模化应用。

《纲要》提出，坚持多技术路线并举，积极探索绿色航空新领域新赛道。按照技术成熟度，稳步推进技术攻关，“十四五”期间，小型航空器以电动为主攻方向，干支线等中大型飞机坚持新型气动布局、可持续航空燃料和混合动力等多种路线并存；同时，积极探索氢能源、液化天然气（LNG）等技术路线，前瞻布局未来产业。

在“绿色+”助推民机产业升级方面，《纲要》要求推动现有国产民用飞机的优化改进，通过多种手段实现国产通用飞机、直升机、干支线飞机的减重、减阻、降噪和增升，提高多电水平，持续提高国产民用飞机经济性和环境友好性。加快航空绿色制造体系建设，推动民机企业生产工艺和流程的绿色化、智能化升级，发展航空再制造模式，完善绿色航空技术/路径全生命周期管理，推动全产业链碳排放足迹评估，降低能源资源消耗及二氧化碳等温室气体排放。加强可持续航空燃料在国产民用飞机和发动机上的应用验证。

《纲要》提出，开辟电动航空新领域。面向城市空运、应急救援、物流运输等应用场景，加快eVTOL、轻小型固定翼电动飞机、新能源无人机等创新产品应用，形成以典型场景为导向的电动航空器供给能力、运营支持能力和产业化发展能力，打造新经济增长极。鼓励开展绿色航空示范运营，推动轻小型固定翼电动飞机、eVTOL实现商业运营。加快将eVTOL融入综合立体交通网络，建立统一的空地智联管理平台，打造低空智联网，初步形成安全、便捷、绿色、经济的城市空运体系。针对市场应用场景需求，结合纯电推进技术及涡轮混合电推进技术发展，由小到大开展新能源商用飞机预先研究。

同时，布局氢能航空等新赛道。积极布局氢能航空关键技术研发，加快储氢装置、动力装置等核心关键技术攻关，开展适用于氢能源飞机的新型结构布局技术研究。推进氢燃料电池与氢内燃机、氢涡轮、氢涡轮混合动力飞机理论研究与技术验证，打通与氢能源产业上下游协同创新的技术应用模式。围绕氢能航空未来发展趋势，探索商业化氢能源飞机运营体系新模式。积极探索LNG等其他能源在航空领域的应用方法和路径。

此外，《纲要》提出构建协同高效的绿色技术创新体系、构建开放融合的绿色航空产业体系、构建市场导向的绿色示范应用体系、构建安全有效的服务保障体系等四个方面共12项主要任务。

(责编：申佳平、高雷)
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